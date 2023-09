Hledá se zdravotní sestra i chirurg

Aby člověk mohl žít šťastný a klidný život bez obav a strachu, musí v něm mít některé zásadní jistoty. Jednou z nich je, že v případě nemoci, bolesti či zranění se mu dostane v nemocnici či na poliklinice kvalitní péče z rukou odborníků. Aby tomu tak skutečně bylo, musí mít zdravotnické instituce dostatek personálu, který se o strádajícího postará.

A byť žádná z pražských a středočeských nemocnic nehlásí stav personální nouze a nemusí kvůli tomu omezovat péči, shánějí stovky lidí. A to nejen lékařů a zdravotních sester, ale také záchranářů či nezdravotnického personálu.

Celý magazín

Například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) má v současné době 141 neobsazených pracovních míst. „V průběhu roku dochází k přirozené fluktuaci na základě odchodů do důchodu či na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Zároveň hledáme nové zaměstnance na vysoce specializovaná pracoviště VFN. Vzhledem k tomu, že je naše nemocnice hlavním výukovým pracovištěm 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, uplatní se zde spousta absolventů,“ sděluje mluvčí VFN Marie Heřmánková.

Z vysoce specializovaných postů shání nemocnice například lékaře pro oddělení neonatologie, kde pečují o předčasně narozené děti, která je ve VFN jedna z nejkvalitnějších v zemi.

Chybějí lékárnící

Doplnit stav odborníků potřebuje také Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM). V současné době klinika, jež sídlí v Praze-Krči, hledá například chirurga pro svou transplantační kliniku.

Velká poptávka je v nemocnicích také po zdravotních sestrách. Ve VFN jich chybí rovná padesátka. Přesně stejný počet jich pak postrádá také kladenská nemocnice. „Všeobecné a praktické sestry chybí napříč obory, u nás nejvíce ale na interně a na urologii,“ informuje Olga Oliveriusová, tisková mluvčí Oblastní nemocnice Kladno. V případě lékařů je pak podle ní největší sháňka na pediatrii, na plicním oddělení, chirurgii, gynekologii a onkologii.

Novou starostí nemocničních personalistů je naverbovat lékárníky a farmaceutické asistenty. Obě tyto pozice potřebuje obsadit například VFN, asistenta shání také Nemocnice na Homolce a lékárníka IKEM.

Všechny nemocnice se shodují na tom, že největší poptávka je po zdravotních sestrách. Kde chybí lékaři v řádu jednotek, tam sester chybí desítky. A situace se vzhledem k demografickému vývoji v budoucnu výrazně zhorší.

V celé republice chybí sester zhruba čtyři tisíce. Problém je ale nejen v počtu, ale i v tom, že jejich věková struktura je výrazně nevyrovnaná. Valnou většinu sester totiž tvoří generace takzvaných Husákových dětí, tedy těch narozených mezi lety 1970 a 1975. Tato dámy ale půjdou v horizontu 10 až 15 let do důchodu a ve zdravotnictví po nich zůstane obří díra.

Nedostatek absolventů

Na problém již před dvěma lety upozorňovali například akademici z Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) a z Univerzity Pardubice. Ti tehdy společnými silami spočítali, jak závažná situace Česko v budoucnu čeká, a zároveň navrhli řešení.

Problém tkví v tom, že české školství ani zdaleka nedokáže generovat dostatečné množství nových všeobecných sester, aby se tím vyrovnal odchod silné generace 70. let 20. století. Potřeba zdravotních sester navíc postupně roste právě kvůli pozvolnému stárnutí populace, jež vyžaduje stále intenzivnější zdravotní péči.

„Výsledky studie ukazují, že současný nízký počet absolventů může vést k poklesu počtu aktivních všeobecných sester o dvacet procent v příštích patnácti letech. Aby k tomu nedošlo, je nutné co nejdříve zvýšit počet absolventů a absolventek s touto kvalifikací na více než dvojnásobek,“ uvedl při zveřejnění studie v roce 2021 Petr Mazouch z Fakulty informatiky a statistiky VŠE.

Momentálně každý rok na vyšších odborných a vysokých školách absolvuje zhruba půl druhého tisíce všeobecných sester. Ne každá z nich však vstoupí na pracovní trh, ať už například kvůli odchodu do zahraničí nebo na mateřskou dovolenou. Podle studie by bylo potřeba, aby absolventek bylo každoročně více než pět tisíc.

Koncem loňského roku ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že do dvou let chce spustit program na navýšení kapacit na vysokých školách, které obor všeobecná sestra nabízejí, a to o dvacet až třicet procent. S přihlédnutím k propočtům akademiků ale ani takové navýšení nemusí pomoct, pokud vůbec přijde.