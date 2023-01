Hlad je součástí nás všech, říká nutriční terapeutka

Informací o stravě a výživě je na internetu nespočet, stejně tak i výživových poradců, kteří vám za pár stovek prodají recept na štíhlost a zdraví v podobě atraktivního univerzálního jídelníčku. Jenže jak se má laik v záplavě různých, mnohdy i protichůdných tvrzení vyznat? A jak se začít stravovat tak, aby bylo spokojené tělo i duše? Vyvracet nepravdy a předávat zdravý přístup k jídlu se snaží tým nutričních terapeutek Ne hladu. Už čtvrtým rokem je jeho součástí i absolventka Masarykovy a Mendelovy univerzity Karolína Otavová. Společně s dalšími čtyřmi terapeutkami se podílela na vzniku kuchařky Vyváženě.

„Kuchařek je na trhu hodně. Chodí k nám lidé, kteří si s sebou přinesou svou oblíbenou, a společně vybíráme recepty. Některé však musíme doplňovat a upravovat tak, aby byly vyvážené. Proto jsme se rozhodly udělat kuchařku, ve které není ani jeden z receptů potřeba měnit,“ přibližuje Karolína Otavová.

Na kliniku v centru Brna za ní chodí pro radu lidé s rozličnými problémy. Za sebou má už i několik spoluprací s olympijskými sportovci. Ke studiu nutriční terapie ji přitom dovedla vlastní zkušenost v biatlonu. Pohyb zaměstnává pětadvacetiletou nutriční terapeutku ve volném čase i nadále, především vzpírání a crossfit.

K její práci rozhodně nepatří jen konzultace s klienty, jak by se mohli mnozí domnívat. „Nechodím si pouze sednout do poradny. Vytvářím jídelníčky, píšu články. A s Ne hladu tvoříme edukační příspěvky na sociální sítě,“ vysvětluje Otavová. Kousek od ní leží na zemi ještě nevybalené kuchařky navršené do komínku, čekající na to, než se „rozutečou“ do poliček a kuchyní nových majitelů.

Přiznává, že v Brně je zájem o službu nutriční terapie velký. Zároveň se spousta klientů potýká s různými stravovacími nešvary. Stále přichází například velké množství lidí s poruchami příjmu potravy, někteří věří, že od konkrétní hodiny už nesmí jíst, jiní mají za sebou diety plné restrikcí. Nejčastěji chtějí pomoct právě s redukcí hmotnosti.

„Nový rok si spojujeme s novým začátkem a lidé často chtějí změnu hned. Proto sahají po detoxech či dietách a vyřazují velké množství potravin, aby šla kila rychle dolů,“ říká nutriční terapeutka. Jenže rychlý úbytek váhy dříve či později skončí a ztracené kilogramy se vrátí zpět. „Někdy si lidé tímto koloběhem procházejí i několikrát za sebou. Těžko říct, proč jim ještě nedošlo, že tudy cesta nevede,“ podivuje se. Na změny doporučuje jít postupně krůček po krůčku, a to ve stravě i v pohybu.

Pozor na výživové poradce

Zároveň varuje před rozdílem mezi nutričními terapeuty a výživovými poradci. „V našem oboru je problém v tom, že živnost na rozdávání rad ve výživě si může udělat úplně každý. Když si například automechanik řekne, že bude výživový poradce, tak mu nic nebrání. Není zde žádné omezení,“ přiznává. Tito živnostníci nemusí mít žádné formální vzdělání, a tedy ani dostatečnou kompetentnost. Přesto mnoho lidí hledá rady právě u nich.

Správným přístupem je podle ní vyváženost, přičemž základ tvoří pestrý a vyvážený jídelníček. Každé hlavní jídlo, tedy snídaně, oběd a večeře, by mělo ideálně obsahovat zdroj komplexních sacharidů, chybět by určitě neměly kvalitní bílkoviny ani tuky. Důležité je i nezapomínat na ovoce a zeleninu. „Tento základ pak můžeme doplnit v umírněném množství tím, co máme rádi. Ať už je to zmrzlina, pizza, čokoláda nebo dort. Ve vyváženém jídelníčku mají totiž také svoje místo,“ říká. Zároveň tvrdí, že vyřazením oblíbených potravin by si člověk upřel potěšení z jídla.

Chuti na sladké, výkyvům nálad či večernímu přejídání mohou pomoci svačiny. Přesto je mnoho lidí vynechává. „S někým přijdeme na to, že je v jídelníčku nepotřebuje. Bývají to muži, kteří nemají rádi jejich přípravu a tři jídla denně jim stačí. Mnohdy ani nemají chuť na sladké a takhle jim to tedy vyhovuje,“ uvádí. Ve většině případů ale fungují podle Otavové svačiny jako prevence nejen hladu. Špatné podle jejích slov je, když s ním nic neděláme. „Hlad je součástí každého z nás. Každý má někdy hlad. Je pro nás impulzem, abychom se šli najíst,“ upozorňuje.

Jídlo souvisí také s náladou. „Když jsme mezi jídly unavení a nemáme energii, tak ani nálada nemusí být příliš dobrá. Já třeba přestávám mluvit, když mám hlad,“ směje se.

Lidé se často „bojí“ konkrétních potravin, nutriční terapeutka ale vidí problém spíš v jejich kombinaci. „Některý mix ingrediencí, které jsou samy o sobě fajn, nemusí být nejvhodnější,“ říká. Ukázkou toho může být zeleninový salát, do kterého člověk přidá avokádo, semínka s oříšky i zálivku z oleje. „Ve finále je tento pokrm hodně tučný a už nemusí být úplně to, co bych do jídelníčku doporučila zařadit,“ potvrzuje.

Naopak se Češi podle ní zbytečně bojí tradičních jídel. „Například bramborový knedlík s pečeným vepřovým masem a špenátem často lidé hodnotí jako ne úplně zdravé jídlo, stejně tak třeba kuře na paprice. Záleží ale na tom, jak je takový chod pojatý. V naší kuchařce jsme se proto snažily také tato tradiční jídla zakomponovat. I české klasiky se totiž dají upravit k lepšímu,“ komentuje.

Strach není namístě ani v případě jídla ve večerních hodinách. Podle Otavové totiž vždy velmi záleží na celkovém kontextu. Doporučuje však mít poslední pokrm přibližně dvě hodiny před ulehnutím ke spánku, aby si tělo v noci mohlo dopřát potřebný odpočinek. „Pokud nám potravina v jídelníčku sedí, můžeme si dát ve finále v podstatě cokoliv. Jídlo nemá hodinky,“ uzavírá.