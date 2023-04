Garážová vrata vybírejte i podle svého auta

Na trhu jsou různé druhy garážových vrat. Ideální právě pro vaši garáž musí splňovat jak estetické požadavky, tak i ty konstrukční. Rozhodně neplatí, že dnes velmi oblíbená sekční garážová vrata se hodí do každé garáže, a v potaz je potřeba brát i auto, které bude v garáži parkovat.

Základem je zjistit, jaký typ vrat se hodí právě do vaší garáže. Při výběru je dobré se obrátit na specialisty, kteří jsou schopni ideální vrata navrhnout doslova na míru. Lomax, společnost specializující se na garážová vrata, pak upozorňuje: „Především u rekonstrukcí bývá rozhodujícím faktorem stavební připravenost. Do rozhodování pak přirozeně vstupují i představy a potřeby uživatelů.“

Je nutné si uvědomit, že pokud v garáži parkujete vyšší vůz, často i s rakví na střeše, nemusí se pro vás hodit vrata otevíraná posuvem směrem nahoru. Samotná vrata a jejich konstrukce totiž pod stropem uberou dost místa a snadno pak zjistíte, že buď musíte pravidelně sundávat rakev, nebo se prostě nevejdete. Právě to je případ sekčních garážových vrat, která se po jednotlivých sekcích otevírají směrem nahoru pod strop. Zasáhnout tak mohou i do osvětlení. Na druhou stranu ale nijak nezasahují do případných oken na bocích garáže.

Posuvná do strany

Komu by tento systém nevyhovoval, má možnost si objednat posuvná vrata. Ta fungují na stejném principu, jen se zasouvají k jedné z bočních stěn. To může mít řadu výhod. Především ve chvíli, kdy nemáte vrata ovládaná elektricky, ale manuálně. Pro ženy je tento systém mnohem příjemnější, a to jak při zavírání, tak otevírání.

Na trhu jsou k dispozici i klasická dvoukřídlá vrata, která je možné nechat instalovat se systémem otevírání dovnitř i ven.

Další možností jsou takzvaná rolovaná vrata, která jsou nenáročná na prostor a dají se bez problému instalovat do již používaných garáží. Jednotlivé sekce vrat se v tomto případě rolují do boxu, který může být skrytý i viditelný. Vždy je ale instalován nad otvor vrat.

Roli hraje i ovládání a záruky

Ty tam jsou doby, kdy byla garážová vrata výhradně na zámek či na petlici. Ne snad, že by tento systém nebyl možný, jen může být minimálně nepohodlný. V případě klasických zámků je totiž potřeba při každém příjezdu domů vystupovat z auta a jít odemknout, což například během deštivých dnů není nic příjemného. Jde ale o nejlevnější možnost zamykání vrat, která bývá spojena s manuálním otevíráním.

Moderní doba dnes umožňuje nechat si zřídit odemykání například přes dálkové ovládání, ale i aplikaci v mobilu, otisk prstu, čipem, nebo dokonce kombinací vícero možnostmi. Záleží jen na uživateli, co je mu nejpříjemnější či jaký má rozpočet. Doporučujeme také myslet na to, zda budou vrata otevírat děti nebo ženy. „Pokud nechcete pokaždé vysedat z auta, abyste mohli do garáže zajet, je motorický pohon s dálkovým ovládáním ideální volbou. Musíte však počítat se zásuvkou na 230 V a opatřeními v případě výpadku elektřiny,“ upozorňují specialisté z Lomaxu.

Při výběru vrat si dejte pozor na to, odkud jsou, kdo je vyrobil a kdo je bude montovat. Je nutné, aby výrobce splňoval všechny zákonem dané české normy. Překupníci vrat z druhého konce světa či čínské e-shopy opravdu nejsou dobrou volbou. Možná jsou levnější, ale problémy, které s takovými vraty mohou být, často nakonec stojí mnohem víc. Je také důležité se zaměřit na záruky, které dodavatel a výrobce poskytují. Stává se totiž, že si vrata po čase trochu sednou a je potřeba jejich seřízení. A s tím není u nekvalitních vrat a dodavatelů možné počítat. Naopak tuzemští prodejci a výrobci mají takové vícepráce často v ceně vrat. Doporučujeme také si prodejce a výrobce vrat dobře prověřit. Pomoci k tomu mohou různé online recenze, u kterých ale platí, že čím více zdrojů recenze, tím lépe.