Garáž má větší než obývák a je v ní stejně čisto

Jak bude vypadat, pečlivě naplánoval. Projekt na dům byl unikátní a připravený podle přání majitelů. Tedy i garáž měli navrženou přesně na míru. Nakonec je větší než obývák s kuchyní v domě. Vzhledem k tomu, že má sloužit nejen na parkování auta, ale zejména na jeho údržbu a opravu, její rozměry stanovil tak, aby se tam vešla dvě auta. „Nicméně parkuje v ní jen jedno auto, a i když otevřu všechny dveře, dá se kolem něj pohodlně chodit,“ zhodnotil Jan Škaloud.

Garáž je s domem těsně spojena, vstupuje se do ní přímo z chodby. Je prostorná, světlá a čistá. Při jejím plánování majitel myslel i na to, že chce mít denní světlo. Nechybí tedy okno. K dokonalému světlu slouží i systém osvětlení – centrální shora, osvětlení ponku a pracovního místa a led pásek, který nasvítí i zaparkované auto.

Důležitou součástí garáže je její podlaha. Obvykle na ní bývá odtokový kanálek. Od projektanta Jan Škaloud věděl, že to v tomto případě není jednoduché. V obci totiž není kanalizace. I kdyby byla, je na něj potřeba zvláštní jímka, což znamená starat se o její vyvážení. Jelikož ale bylo jasné, že garáž nebude sloužit k parkování běžného auta, vyhodnotil s projektantem, že odtokový kanálek nepotřebuje. Co se týče povrchu, firma, která mu dům stavěla, doporučila na podlahu epoxidovou stěrku. Podobná se používá ve skladovacích či výrobních halách. Je to hladká, pevná podlaha, která nic nenasaje a dobře se udržuje. Tato volba se ukázala jako vhodná, slibované vlastnosti podlaha skutečně má.

Čistá zóna

Garáž je rozdělena do několika zón. Jednu z nich majitel nazývá čistou zónou. Tvoří zhruba čtvrtinu garáže. Je tam koberec, gauč a konferenční stolek. Nad gaučem visí jeho kombinéza ze závodů a stěny zdobí fotografie z rally. „Chtěl jsem mít takový pánský obývák,“ vysvětluje Jan Škaloud, který si představoval, že na gauči bude relaxovat. To se mu ale povede jen výjimečně. Zatím tuto zónu využívá příležitostně, když za ním přijede kamarád, který je také nadšenec do aut.

I když se člověk dostane mimo čistou zónu, špínu by nikde nenašel. I zbytek garáže působí tak, že by se tam dalo jíst ze země. Dominantou je sportovní vůz Subaru, který ale běžně nejezdí. Na levé stěně je prostor pro pracovní stůl a úložný prostor. Do rohu umístili velké umyvadlo. „To byla jedna z věcí, kterou jsem bral jako nutnost. Umyvadlo je hluboké a slouží zároveň jako výlevka. Dá se tam bez problémů napustit kbelík i konev. Z kohoutku teče i teplá voda, to se také v dílně hodí.“

Při výběru úložného zařízení a stolu hrála roli cena. Vzhledem k velké investici za dům bylo potřeba přemýšlet o tom, jak vybrat zařízení, které bude dobře sloužit, ale zároveň nebude jeho pořízení příliš nákladné. Mezi parametry, podle kterých Jan Škaloud volil pracovní stůl, byl vhodný rozměr, dostatečná pevnost a nastavitelná výška, aby se mu na něm dobře pracovalo.

Roli ve výběru hrál i dobře omyvatelný povrch. Vedle stolu umístil klasické otevřené kovové regály, které stojí u sebe v řadě a jejich vrchní plocha se dá také využít, tvoří totiž takový dlouhý stůl. Výběr byl omezený právě kvůli tomu, že při něm byl limitovaný finančně. „Existují úložné systémy, které jsou skvěle propracované a dobře vypadají, jsou i uzavíratelné. To by ale vyšlo tak na sto tisíc. Moje regály stály pár tisíc, a i když to není tak estetické, jsou praktické a jsem s nimi spokojený,“ říká Škaloud. Díky otevřeným regálům může návštěvník obdivovat, jak má každé nářadí své místo a vše je perfektně srovnané. Pořádkumilovnost majitele je tu patrná na každém kroku.

Wapka, kompresor i rázový utahovák

Co se týče nářadí, před nastěhováním do domu vlastnil jen pár šroubováků. Auta chodil opravovat do garáže ke tchánovi, od něj si potřebné nářadí půjčoval. Vše tedy musel pořídit nové a díky tomu měla celá rodina dlouhou dobu tipy na dárky. Navíc sám mimo jiné provozuje e-shop se svářecí technikou, například svářečku a svářecí kuklu si tedy nakoupil u sebe. Dnes už se mu ze základního vybavení podařilo sehnat skoro vše, co potřebuje. Nářadí používá na práci na autě i k údržbě domu. Šroubováky, klíče, kladiva, vrtačka, akuvrtačka, úhlová bruska, vrták – vše má své pevné místo. Základem k práci s autem je hever, klíč na kola, často používá také wapku a kompresor. Ten je vhodný nejen na nafukování pneumatik, ale třeba i na vyfoukání nečistot, dá se s ním pohánět i nářadí na stlačený vzduch. On sám ale pneumatické nářadí nemá, protože při práci dělá hluk a vzhledem k tomu, jak je garáž blízko obýváku, by to rušilo.

„Co mi při práci hodně pomáhá a jsem moc rád, že v mé garáži nechybí, je rázový utahovák. Používám ho jednak na klasickou výměnu pneumatik, ale i na povolení šroubů. To je při dělání ručně klasickým klíčem velká dřina,“ vysvětluje. Nicméně existuje další speciální nářadí a přístroje pro práci s autem, které zatím nevlastní.

Vzhledem k tomu, že je pracovně hodně vytížený, netráví ve své garáži tolik času, kolik by si přál, zhruba čtyři hodiny za týden. Nejvíce se věnuje péči o sportovní vůz, přezouvání kol, čištění, mytí. I když o své subaru pečuje s láskou, sní o jiném. A věří, že si tento sen ještě splní. Je to pro něj motor, proč tolik pracuje. „Je to auto na rally Ford Fiesta R5. Nové stojí kolem 300 tisíc eur, ojetý starší model pak o půlku méně,“ prozrazuje své plány Jan Škaloud.