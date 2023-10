Galerie a také dílny pro děti. Mlýny změnily tvář

Přesně před deseti roky firma Goodmills zastavila výrobu v automatických mlýnech v centru Pardubic. Její vedení chtělo architektonicky cennou hlavní budovu i zbytek areálu prodat pardubické radnici z dnešního pohledu za směšných 25 milionů korun. I když tehdejší primátorka Štěpánka Fraňková za nákup silně bojovala, podporu na radnici tehdy nenašla.

Nakonec památku v roce 2016 koupili za 22 milionů korun manželé Smetanovi, kteří o dva roky později městu prodali malou část areálu a projektovou dokumentaci za 15,5 milionu korun. Navíc další objekty v roce 2017 koupil od manželů kraj pro Východočeskou galerii, který za ně zaplatil dalších 20 milionů.

Na první pohled ne moc výhodná transakce stála na začátku přeměny brownfieldu na nové kulturní a vzdělávací centrum města. Za stovky milionů korun, které z valné části připutovaly z Evropské unie, totiž v Pardubicích vznikl komplex, na který se budou jezdit dívat lidé z celé republiky.

Hejtmanství totiž v hlavní budově mlýnů pod dohledem architekta Petra Všetečky nechalo postavit supermoderní Gočárovu galerii. A tím to nekončí. Vedle zrekonstruované části mlýnice je jako rezerva ponechána dostavba mlýnů z 50. let minulého století. V jejím 4. a 5. nadzemním podlaží už brzy vzniknou administrativní prostory pro potřeby galerie, které jsou zatím stále umístěné v bývalých hospodářských budovách na Zámku Pardubice.

„Na celkovou rekonstrukci dostavby hlavní budovy chceme vyhlásit architektonickou soutěž, abychom už v relativně krátké době věděli, jak bude druhá etapa do budoucna vypadat. Je možné, že na svou realizaci pak bude ještě pár let čekat. Přesto chceme dvě patra upravit už nyní. Hlavním efektem bude, že díky této menší investici přemístíme Gočárovu galerii jen na dvě místa – do Automatických mlýnů a Domu U Jonáše. Jejich kanceláře tak definitivně opustí pardubický zámek a tyto uvolněné prostory už budou sloužit jen Východočeskému muzeu,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu Roman Línek.

Velké místnosti v dostavbě budou rozděleny na kanceláře s ohledem na stávající rozmístění oken. Dnešní průmyslová okna budou repasována. Jedná se o tradiční zděnou stavbu z plných cihel, s monolitickými železobetonovými stropy a sloupy. „Kraj má už stavební povolení, nyní vybírá dodavatele a po zajištění finančního krytí z krajského rozpočtu v letošním a příštím roce se stavba zrealizuje,“ dodal Roman Línek.

Ovšem do mlýnů řádně zainvestovalo i město Pardubice. Radnice od Lukáše Smetany koupila bývalý sklad mouky, na jehož pozemku vznikla úplně nová budova z červených cihel. Sídlit v ní začne na konci září jednak vzdělávací centrum s názvem Sféra, do přízemí se pak stěhuje ze zámeckého Příhrádku městská galerie GAMPA.

Základem Sféry, tedy polytechnických dílen, bude osm různých oddělení. Věnovat se v nich budou zejména děti textilu, fyzice, grafice, IT, přírodě nebo kovu a elektrotechnice.

„Dílny se budou zabývat přírodními vědami i manuální činností. Centrální polytechnické dílny jako název neobsáhly všechny aktivity,“ řekla manažerka projektu Gisela Kostelecká. Sphere je anglicky koule, útvar má dokonalý tvar, jedním z programů bude Science of Sphere, který postihne klimatické změny na Zemi, dodala Kostelecká. Vznikne zde také sál Svět dětí, který bude využíván primárně dětmi předškolního věku a žáky prvního stupně ZŠ.

Dílny podle zástupců města budou také sloužit k volnočasovým aktivitám a ke vzdělávání dospělých. Lektoři už tvoří vzdělávací programy, ve kterých se kombinuje vzdělání, zábava a ponaučení. Vše je prezentováno zajímavě a interaktivně ve spojení tradičního řemesla, vědy a techniky. Ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové je vytvořeno 115 výukových programů včetně 69 programů pro laboratoře a 44 programů pro dílny. Sféra propojí vědu, moderní technologii a tradiční řemesla, díky tomu si zájemci budou moci vše vyzkoušet a rozvíjet ve Sféře svou tvořivost či pracovat na dlouhodobých projektech,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Navíc radnice nastěhuje do své části mlýnů i městskou galerii GAMPA. Stěhování se konalo v posledních týdnech. „Přestěhováno ze starého prostoru už máme, pracujeme na instalaci v galerijním prostoru. Zároveň se dotahují různé praktické a technické věci a správky typu, že dveře nebo zámky nefungují tak, jak by měly, doinstalovává se technika. Je to takové prolínání dokončovacích stavebních prací s přípravou výstavy,“ uvedla ředitelka městské galerie Šárka Zahálková a dodala, že už se intenzivně chystá první velká akce, která vlastně opravené mlýny poprvé představí lidem.

Umělecký projekt Mlýnský ostrov připravuje Galerie města na 29. září, kdy se velká sláva bude konat.

„Mlýnský ostrov bude výstava současného umění na míru novému prostoru kombinující prostorové sochařské objekty, umělecko-architektonickou tvorbu, videoprojekce, zvukové instalace, práce s textilem nebo velkoformátové kresby,“ řekla Zahálková.

Nutno dodat, že oslavy budou trvat celkem tři dny, tedy až do neděle 1. října. Lidé budou moci prožít a zažít vernisáže, výstavy, expozice, prohlídkové okruhy a procházky, koncerty, setkání s umělci nebo živé performance. Na webu mlýnů Odkaz s si zájemci mohou už rezervovat účast na jednotlivých prohlídkách.

Stavba budovy pro bratry Egona a Karla Winternitze započala podle návrhu architekta Josefa Gočára roku 1909 a v srpnu 1911 se konala kolaudace. Při pozdějších úpravách zde spojením budov mlýna a obilného sila obloukovým mostkem vytvořil Gočár monumentální stavbu, která připomíná babylonskou Ištařinu bránu. Novodobý provoz mlýnů byl ukončen v roce 2013. O rok později se budovy mlýna a sila staly národní kulturní památkou.