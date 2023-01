Fotovoltaikou k nezávislosti

Bydlíme v rodinném domě se sedlovou střechou, která je umístěna jižním směrem, a proto pro fotovoltaické panely ideální. Na základě doporučení jsme kontaktovali firmu, která celý systém umí na dům umístit. Poslali jsme jim roční vyúčtování za elektřinu, aby viděli, jakou máme roční spotřebu. V posledních letech je to zhruba 3,5 megawatthodiny. Od doby, kdy jsme se před deseti lety nastěhovali, nám spotřeba stoupla o 1,5 megawatthodiny – jedním z důvodů byl i nákup sušičky, kterou často používáme. Topíme plynem a dosud jsme i vodu v bojleru ohřívali plynem.

Po týdnu nás navštívil obchodní zástupce firmy, který prošel dům, prohlédl střechu a domluvil se s námi na podrobnostech, jako je výkon zařízení a kapacita baterie. Naše představa byla, aby panely, které vyrábějí elektrickou energii, dovedly pokrýt chod domácnosti, navíc se energie dokázala uložit do baterií, odkud ji jde brát, když se zrovna nevyrábí. Též jsme chtěli, abychom touto energií mohli i nahřívat elektrický bojler, který jsme pořídili místo bojleru na plyn, a měli jsme k dispozici i nabíječku pro elektrické auto, kdybychom si ho v budoucnu chtěli pořídit.

Návratnost 7 až 10 let

Podle našich představ a obhlédnutí situace na místě pak zástupce firmy propočítal kapacitu solárních panelů, navrhl celkové řešení a připravil cenovou kalkulaci. Celé řešení mělo stát 470 tisíc korun, z toho polovinu částky pokryje dotace. Počítáme s návratností zhruba mezi sedmi až deseti lety v závislosti na ceně energie. Životnost panelů je minimálně dvacet let.

Dostali jsme smlouvu o dílo a také garanci dotace. V rámci smlouvy garantují, že systém dodají, zapojí, dílo předají, připojí do distribuční sítě a sjednají dotaci. Součástí smlouvy byla i plná moc na vyřizování všech potřebných věcí. Vzhledem k tomu, že v Nové zelené úsporám se požadavky na klienty měnily, nestačila plná moc na tiskopisu, ale musela se připravit elektronicky. To bylo na celém procesu asi nejnáročnější, a to i přes detailní popis kroků, které jsme měli k dispozici. Ve formuláři je potřeba nejdřív vytvořit identitu občana, na tu se pak plná moc váže. Smlouvu jsme podepsali na konci června, do 16 až 20 kalendářních týdnů měli přijít vše namontovat.

Instalace - 2 dny panely, 4 dny práce elektrikáře

Další krok přišel v polovině listopadu. Instalace solárních panelů na střechu se vnitřních prostor dotkla minimálně a trvala dva dny. Kabely vedou pod lištou po fasádě. Do fasády pak řemeslníci vyvrtali malý otvor, kterým je protáhli do technické místnosti, kde měla být řídicí jednotka umístěna. Po dalším týdnu přišel elektrikář, který celý proces dokončil. Tato fáze už se vnitřních prostor dotkla. Původně měl být celý systém včetně baterií umístěn v technické místnosti, nakonec jsme se baterie rozhodli dát do pracovny. Práce elektrikáře trvaly čtyři dny a obnášely umístění řídicího zařízení na zeď v technické místnosti. Jde o tři krabice v rozměru zhruba 40 na 40 centimetrů, od nich pak ještě v lištách vedou kabely do baterie v jiné místnosti. Baterie jsou položené na sobě a vysoké zhruba 1,2 metru.

I málo slunce dokáže pokrýt polovinu spotřeby

Jaké to je, být nezávislý na energii od dodavatele, jsme vyzkoušeli hned druhý den od spuštění systému. Došlo totiž asi k dvouhodinovému výpadku proudu. Vzhledem k tomu, že máme na elektřinu téměř všechno, je takový diskomfort velmi znát. Bylo proto příjemné moci koukat na pohádky či si uvařit kávu a nemuset čekat, až dodavatel závadu odstraní.

Vzhledem k tomu, že od spuštění nevysvitlo mnohokrát slunce, zatím jsme si příliš komfortu plné baterie neužili. I přes toto roční období jsme však dokázali výrobou pokrýt zhruba polovinu spotřeby. V případě, že by baterie byly nabité a stále jsme energii vyráběli, přetok jde do bojleru a ohřívá se tím voda. Pokud je plná baterie, bojler plný teplé vody a výroba je větší než spotřeba domácnosti, může se nabíjet auto. Pokud i tak jsou přetoky, prodává se do sítě. Nezávislost očekáváme zhruba od dubna do září, přebytky pak v letních měsících. Celý tok energie sledujeme v aplikaci na telefonu, kde je přesně vidět, kolik energie vyrábíme a kolik spotřebováváme.