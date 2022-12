Firmy, zbystřete!

Všechny změny míří k větší bezpečnosti VTZ (elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích), ale také například kotelen a strojů. „Všechny povinnosti se hodně posunuly k provozovateli těchto zařízení, dala se větší odpovědnost vlastníkům, tedy provozovatelům prostřednictvím jimi jmenovaných odpovědných osob,“ vysvětluje ředitel inspekčního orgánu Mostecké montážní Martin Šturma, který se na změnách legislativy také podílel.

Celý magazín

V jakém směru se povinnosti provozovatelů posunuly?

Nově se klade větší důraz na údržbu zařízení a zvýšila se odpovědnost osob, které se o VTZ starají. Nabyla na důležitosti provozní dokumentace a jeden z těch základních dokumentů je právě provozní deník.

K čemu je dobrý provozní deník?

Jde o základní provozní dokument, který slouží k zápisu činností, které se provádějí na daných technických zařízeních. To znamená, že když si vybereme například provozní deník elektrického zařízení, na kterém provedete jakýkoliv úkon – údržbu, opravu, revizi, odstranění závady apod., pak to zapíšete do toho deníku, aby z toho bylo patrné, že skutečně provádíte to, co podle firemní provozní dokumentace provádět máte.

Zákon platí půl roku, už jsou k dispozici tyto aktuální provozní deníky?

Ano, připravili jsme je ve spolupráci se společností MAFRA. Udělali jsme je již podle nové legislativy, což je něco, co v ČR zatím nebylo k dispozici. Navíc jsme nové povinnosti, které jsou v nařízení vlády a místních provozních předpisech, přenesli do těchto provozních deníků tak, aby se podle nich daly například školit obsluhy nebo provádět doposud nevyžadované záznamy.

Co provozní deníky firmám zaručí?

Zaručí to, že při kontrole orgánů státní správy budou schopni provozovatelé prokázat, že na tom daném zařízení provádějí předepsané činnosti. Deník samozřejmě může být i v elektronické podobě, ale to není vždy optimální řešení, protože provozní deník má být přímo na daném provozu a měl by k němu mít přístup každý, kdo na tom zařízení může pracovat.

Proto je tedy lepší tištěná forma…

Ano. Ale je pravda, že ne ve všech prostředích lze mít papírové verze, protože prostředí mohou být agresivní a papír podléhá rychlejší zkáze. Provozní deník je zároveň kontrolou pro provozovatele, který přenese povinnost vyplňovat deníky na obsluhu, aby se mohl podívat, že se to skutečně děje, a případně sjednat nápravu, či aby měl přehled o stavu svých zařízení.

Nedá se to ošidit?

Samozřejmě jsou filutové, kteří tam zapíší „provedli jsme“, ale neprovedli, a na to my přicházíme v rámci technických auditů, kdy vidíme, že dané zařízení je třeba zanedbané, ale deníky jsou vypsány. To je věc, kterou už neovlivníme my, ale je třeba nastavit firemní kulturu.

Zákon se změnil od července 2022 – reagují na to firmy? Jaká je vaše zkušenost?

Zatím poměrně málo, neboť změn je hodně a provozovatelé se musí zorientovat a předpisy nastudovat. Maximálně připravená je například skupina Agrofert, která tomu šla naproti již více než rok před účinností nového zákona a nařízení vlády. Naši zákazníci, které máme, jako například Orlen Unipetrol a.s., MERO ČR, a.s., a další, na tom nyní začínají usilovně pracovat.

Provozní deníky Provozní deníky tištěné společností MAFRA, a. s., z produkce Mostecké montážní a. s. za podpory TLS hotline skupiny AGROFERT, a. s., jsou již k dispozici v rozsahu pro elektrická zařízení, kotelny, plynová zařízení, stroje a strojní linky, tlakové nádoby a zdvihací zařízení. Jejich struktura odpovídá novým právním předpisům, mají velmi odolné desky a obsahují mnoho důležitých informací. „Ladili jsme také s provozovateli počty stran tak, aby každý vystačil aspoň na rok,“ říká Martin Šturma. www.mafraprint.cz

K dispozici již jsou provozní deníky pro elektrická zařízení, kotelny, pro plynová zařízení, stroje a strojní linky, tlakové nádoby a zdvihací zařízení. Chystáte nějaké další?

S ohledem na to, že deníky pro elektrická zařízení a plynová zařízení jsou novinkou, tak pro VTZ nic nového nepřipravujeme. Mostecká montážní a.s., pod taktovkou inspekčního orgánu a za podpory společnosti AGROFERT, a.s., vytvořila z mého pohledu něco unikátního a v rekordním čase. Teď se připravuje provozní deník na výměníkové stanice, protože ho poptávají někteří naši zákazníci, jako například ČEZ Teplárenská, a.s. Připravujeme také provozní deníky i pro slovenský trh dle tam platných právních předpisů.