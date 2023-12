Firmy si uvědomují význam investicí do digitalizace

Vydali jste zprávu Digitalizace podniků v roce 2022, v níž jste analyzovali stav trhu s ERP systémy a úroveň digitalizace procesů v podnikatelské sféře. K jakým závěrům jste došli?

Naše zjištění ukázala, že ekonomická krize přispěla k rozhodnutím mnoha firem investovat do digitalizace a podnikových informačních systémů. Zdá se, že digitalizace v českých podnicích prochází fází růstu. V roce 2022 využívalo určitou formu ERP systému již téměř 40 procent firem s více než deseti zaměstnanci, s největším zájmem ze strany firem v oboru velkoobchodu, IT a telekomunikací.

Jaká je nejčastější motivace českých podnikatelů k digitalizaci?

Digitalizace má význam pro firmy různých velikostí. I když velké společnosti často disponují většími zdroji a finančními prostředky pro investice, i malé a střední firmy jsou aktivní v tomto procesu. Domnívám se, že digitalizace nabízí firmám všech velikostí příležitost zvyšovat svou efektivitu, konkurenceschopnost a pružnost při reakci na tržní změny. V neposlední řadě nahrazuje často chybějící pracovní sílu.

Projevuje se při tomto rozhodování i finanční stránka věci?

Jistě, finanční aspekt hraje zásadní roli v procesu rozhodování o digitalizaci a firmy pečlivě zvažují své finanční možnosti a zdroje, speciálně v době zvyšujících se nákladů na vstupy. Průměrné investice do ERP systémů se pohybovaly od čtvrt milionu korun u malých a středních podniků až po více než 1,2 milionu korun u velkých firem. Hovoříme o průměrných cenách za licence.

Digitalizace, automatizace, vzdálený přístup a s tím spojená bezpečnost jsou dnes tématem pro většinu společností. Posunul se díky tomu i vývoj ERP systémů?

Nepochybně, IT se stále rychle vyvíjí a přizpůsobuje se aktuálním potřebám firem. V dnešní době je vzdálený přístup k podnikovým systémům již standardem, což lze pozorovat i na významném růstu naší služby ERPort. S tímto trendem souvisí i růst digitalizace a automatizace firemních procesů. Kromě automatizace uvnitř samotného ERP systému se na trhu objevuje stále více specializovaných aplikací, které se integrují do podnikových informačních systémů. Mnoho z těchto aplikací je umístěno v cloudu, a pokud chcete efektivně integrovat tyto aplikace, stává se přechod do cloudu pro podnikový informační systém logickou evoluční cestou. To umožňuje efektivní správu, integraci a zajištění konektivity pro moderní firemní prostředí odkudkoliv.

Asseco Solutions je lídrem na českém trhu s podnikovými informačními ERP systémy. Co je jejich hlavní předností? S čím klientovi pomohou?

Naše systémy HELIOS vynikají především díky své spolehlivosti a inovacím. Jsou navrženy tak, aby byly komplexní, avšak zároveň otevřené pro různé oblasti využití. Integrovali jsme do nich prvky umělé inteligence a softwarových robotů, což pomáhá automatizovat a digitalizovat podnikové procesy. Současně aktivně pracujeme na rozšiřování možností integrace s dalšími aplikacemi, abychom vytvořili funkční celek, který efektivně podporuje moderní potřeby podniků. S těmito přednostmi jsou systémy HELIOS schopny podpořit firmy v jejich digitální transformaci a získání konkurenční výhody na trhu.

Vaší vlajkovou produktovou lodí je systém HELIOS iNuvio, o němž je možné říci, že je vlastně vhodný pro každého – pro firmy, živnostníky i veřejnou správu. Jak je to možné?

HELIOS iNuvio přináší klientům mnoho výhod. Především umožňuje komplexní správu podnikových procesů na jednom místě. Díky snadné integraci s dalšími systémy a aplikacemi je možné propojit různé části mého podnikání a dosáhnout tak lepšího toku informací. A s využitím moderních technologií a uživatelsky přívětivého rozhraní nabízí systém pohodlné a efektivní pracovní prostředí pro uživatele. Díky systému dojde ve firmě ke zrychlení procesů a jejich lepšímu řízení, ke zlepšení komunikace – formou automatizace generování dokladů a odesílání zákazníkům, umožňuje i přímé napojení na e-shop. Benefitů je hodně, nicméně stručně by se dalo shrnout, že šetří lidskou práci a zvyšují efektivitu, a hlavně produktivitu firmy.