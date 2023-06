Festival Hrady CZ - Kabáti i Klus

Program všech zastávek letošní putovní přehlídky Hrady CZ, podle slov organizátorů nejsilnější v historii festivalu, je zcela identický.

„Po letech omezování chceme fanouškům festivalu dopřát Hrady CZ opět ve velkém stylu – se dvěma pódii, větším množstvím účinkujících a hlavně se špičkou naší scény, jako jsou kapely Kabát, Wanastowi Vjecy, Kryštof, No Name a řada dalších. To vše doplněné unikátním doprovodným programem pro celou rodinu nabízejícím možnost navštívit památky. S Hrady CZ prožijete prázdninové víkendy naplno,“ uvedli organizátoři Michal Šesták a Viktor Souček.

Festival se již tradičně odehraje na louce pod Kunětickou horou. Součástí doprovodného programu budou hradní karnevaly s vyhlášením nejlepších masek. Každý, kdo přijde v masce, dostane dárek a nejlepší budou oceněny přímo na festivalovém pódiu.

Program festivalu Kunětická hora 21. - 22. 7. Pátek 15.30 vstup do areálu, 16.00 Sofian Medjmedj, 17.00 Michal Hrůza, 18.15 Majk Spirit, 19.30 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek, 20.15 Gaia Mesiah, 21.30 Kryštof, 23.15 Anna K. Sobota 10.30 vstup do areálu, 11.00 Pam Rabbit, 12.00 Tomáš Klus, 13.15 Kurtizány z 25. avenue, 14.30 No Name, 15.45 Cocotte Minute, 17.00 Skyline, 18.15 Dymytry, 19.30 Wanastowi Vjecy, 20.45 Mirai, 22.00 Kabát

Kreativní návštěvníci se budou moci zapojit do fotosoutěže o ceny, kterou vyhrají podle veřejného hlasování autoři čtyř nejlepších snímků festivalu. Relaxovat sportem bude možné na basketbalovém hřišti. Partnerem festivalu je Národní památkový ústav, v ceně sobotní vstupenky na festival je tak na každé ze zastávek i vstup na prohlídkové okruhy hradu.

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky. Lístek na pátek lze do 30. června zakoupit za zvýhodněnou cenu 900 korun, na sobotu 1 000 korun, permanentku na oba dny pak za 1 650 korun. Na místě bude vstupné stát 1 100 korun na pátek, 1 200 korun na sobotu a permanentka 1 900 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory.

Permanentky Exkluziv s přístupem do backstage jsou v prodeji za 4 400 korun. Dvoudenní ubytování ve VIP hradních kempech na dva dny lze aktuálně pořídit za 700 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1 400 korun, na místě pak za 800 a 1 500 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2 250 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 2 950 korun, na místě pak za 2 600 korun s VIP kempem a 3 300 korun s VIP kempem PLUS.