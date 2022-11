Divadlo sází na komedie

Sezonu odstartovala říjnová premiéra tvůrčího dua Petr Svojtka – Jiří Janků Jak jsem potkal ďábla, která je poctou Otu Pavlovi. V prosinci bude premiéra velké hudební inscenace v režii Jaroslava Slánského Na skle malované.

Na malé scéně divadlo uvede další z komediálních inscenací Jiřího Š Hájka – tentokrát parodickou špionážní detektivku 39 stupňů.

Nebude to však ani zdaleka poslední komediální inscenace sezony. V březnu bude mít premiéru komedie Klíčovou dírkou, kterou bude režírovat Jaroslav Slánský, a konec sezony bude patřit slavné francouzské komedii Blbec k večeři v režii Petra Mikesky. Sezonu doplní i temná groteskní komedie na motivy francouzského komiksu Ztratili jsme Stalina, kterou pro Městské divadlo Kladno dramatizoval Miroslav Hanuš. Ten bude komedii i režírovat.

„Snažíme se dělat víceméně komediální tituly, protože víme, že diváci se chodí do divadla rádi zasmát a odpočinout si od každodenních starostí,“ vysvětlila Dagmar Brandlová, vedoucí obchodního oddělení a PR kladenského divadla. Co se týče návštěvnosti, nejsou prý úplně nespokojeni. „Některá představení jsou bezmála vyprodaná, ale samozřejmě, že některé tituly nemají až takovou návštěvnost, jakou bychom očekávali. Věříme však, že i toto se změní,“ doplnila Dagmar Brandlová.

Podtitul 108. kladenské divadelní sezony zní Enfant terrible – příšerné dítě. „Je to dítě tvrdohlavé, které má svou vlastní vizi světa, překračuje hranice a boří společenské zvyklosti. To sousloví se používá jak v negativním smyslu, tak v tom pozitivním, protože dost často za tou příšerností stojí třeba touha po svobodě nebo prostě schopnost vidět věci v širších souvislostech,“ vysvětlil umělecký šéf Městského divadla Kladno Jaroslav Slánský s tím, že každá premiéra představí divákům nějaké enfant terrible. Ať už to bude nějaká postava ze hry nebo třeba sám autor. „A důležitá je pro nás také ta příležitost k oslavě lidské jinakosti,“ doplnil Jaroslav Slánský, který má za sebou premiéru představení Jak jsem potkal ďábla, kde dostal hlavní roli a ztvárňuje Otu Pavla.

Hra vznikla přímo na objednávku Městského divadla Kladno a její autoři, dramatik a dramaturg Jiří Janků a režisér Petr Svojtka, ji napsali na míru souboru kladenské činohry. S myšlenkou na tuto inscenaci přišel právě Jaroslav Slánský. „Hledal jsem titul, který by s Kladenskem nějak souvisel, a moc jsem si přál vzdát hold tomuto autorovi. Jeho knížky miluju prakticky od puberty. Ty příběhy jsou velmi čtivé a zdánlivě obyčejné. Pod tím vším se ale skrývá obrovská neobyčejnost, cit, hloubka, radost a bohužel i bolest,“ vysvětlil.

V listopadu na kladenských prknech, co znamenají svět, chystají několik významných událostí. Rozverný duch – britskou duchařskou komedii o tom, že se nevyplácí si zahrávat s okultními vědami, diváci uvidí naposledy. Derniéra se uskuteční 15. listopadu. Na 19. listopadu je na programu Noc divadel. V rámci ní je v plánu premiéra představení Za Richarda. „Je o historické nespravedlnosti, o tom, jak se z regulérního hrdiny může stát „věčný“ padouch, o pomíjivosti a nespravedlivosti divadelního světa i magii herecké šatny. Myslím, že padouchy a manipulátory jsme obklopeni stále, hrdiny ostatně také… Stačí se jen pořádně rozhlédnout! Ta zákulisní či herecká linka by měla být divácky vděčná, stejně jako je divadlo věčné,“ uvedla k představení jeho režisérka Kristýna Čepková. Jubilejní, desátý ročník Noci divadel se uskuteční tradičně třetí listopadovou sobotu, letos s podtitulem Hrdinové. V rámci této akce je celý program zdarma. Kladenské divadlo kromě premiéry pro diváky připravilo další dva zážitky.

Od 13.30 hodin budou moci nahlédnout na řízenou prohlídku zkoušky nově připravované inscenace Na Skle malované v režii Jaroslava Slánského. Muzikálové zpracování příběhu zbojníka s nezkrotnou vášní pro život Juraje Jánošíka, které je plné osudovosti, velkolepých alegorií i všeho bytostně, až přízemně lidského.

Hit čeká 40. repríza

Od 16 hodin se v Divadelní kavárně odehraje netradiční tragikomedie na pomezí divadla jednoho herce a interaktivního divadla Všechny báječný věci. Každé představení bude úplně jiné, podle toho, jací diváci dorazí a jaké role jim připadnou. V 19 hodin začne v malém sále premiéra komorního, skoro monodramatického putování hereckou šatnou a také osudem posledního anglického krále, který zahynul v bitvě, s názvem Za Richarda.

Stálý profesionální soubor: Na Kladně byl ustaven v roce 1915, krátce po otevření nově zbudovaného divadla. Po Praze, Brně a Plzni se tak Kladno stalo čtvrtým městem, které mělo stále české divadlo. Během noci divadel mohou diváci nahlédnout na řízenou prohlídku zkoušky nově připravované inscenace. | foto: Archiv městského divadla Kladno

Největším diváckým hitem se v kladenské činohře stala Hra, která se zvrtla v režii Jaroslava Slánského. Brzy se dočká své 40. reprízy a co se týče návštěvnosti, bude se těšit na svého 10 000 diváka.

„Na prosinec jsme zařadili hned dvě reprízy s vánočním překvapením, a to bychom si zatím nechali jako bonus pro diváky,“ nastínila tajemně Dagmar Brandlová.