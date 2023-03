Divadla v Praze hlásí: kulturní život se vrací v plné míře

V repertoáru mají pražská divadla mnoho inscenací, které neskromně označují za „divácké pecky“. U Divadla Bez zábradlí jsou to dlouhodobě komedie, ať už je řeč o legendárním představení Blbec k večeři, které je beznadějně vyprodané i po pětadvaceti letech, anebo o politické satiře Jistě, pane premiére.

„Nesmíme však opomenout novější počiny, jako je Hra, která se zvrtla. V období pandemie jsme však stihli nastudovat také dva muzikály – Cabaret, ve kterém Karel Heřmánek mladší získal za postavu Kabaretiéra širší nominaci na cenu Thálie, a Cikáni jdou do nebe, oceněný jako nejlepší muzikál roku 2021. Jsme potěšeni, že našim stálým divákům můžeme nabídnout i jiný žánr než činohru, nebo tak naopak oslovit jiný typ diváka,“ sděluje Nikol Kouklová, která má v divadle na starosti vztahy s veřejností.

Nejen podle ohlasů z Divadla Bez zábradlí je patrné, že divadla se konečně dostala na „normální“ provoz jako před pandemií. Potvrzuje to i Marianna Arzumanová z pražského Divadla MA, jež má v repertoáru převážně její autorské hry.

„Poslední dobou mám pocit, že teprve teď se vrací divadelní život v plné míře. Posledních pár představení máme zase vyprodáno, tak jak to bývávalo, ale musím uznat, že právě kvůli krizi, kterou lidé teď cítí, jsme dopředu omezili počet představení za měsíc,“ informuje Arzumanová.

Diváky podle jejích slov zaujala představení Adresát neznámý, Gramofon, Buenos Aires, vystupte! a Zabít draka. To především z důvodu, že tyto hry byly citovány v dokumentu Václava Müllera Zabíjení draka. „Dokument reflektuje prvních 100 dní ruské agrese na Ukrajině z pohledu unikátní komorní pražské scény – takový je i jeho podtitul. Představení nesou vážnější tematiku, která je velmi aktuální,“ poodkrývá Arzumanová. Divadlo MA letos hraje neobvykle často pro školy, a to nejen pohádky. „Naplňuje nás to, protože chceme přispívat k prevenci xenofobie, antisemitismu a ke schopnosti rozeznat principy totalitních režimů, jako jsou propaganda, demagogie či dezinformace,“ říká režisérka.

Vystupovat: Autorská prvotina zakladatelky Divadla MA Marianny Arzumanové, která odstartovala úspěch souboru, pojednává o životních příbězích lidí, kteří v letech 1900-1946 emigrovali do argentiny. | foto: Archiv Divadla MA

Nový Sen noci svatojánské

Velmi často vyprodáno hlásí navzdory energetické krizi také Divadlo pod Palmovkou, kde nedávno začali zkoušet Sen noci svatojánské v režii uměleckého šéfa a ředitele divadla Michala Langa. Premiéra je naplánovaná na pátek 21. dubna. „Inscenace bude zajímavá nejen hereckými výkony, ale také vizuální stránkou, která bude jedinečná nejen na prknech Divadla pod Palmovkou. Novinkou také je, že film Divadla pod Palmovkou Vidět Salisbury, natočený v době pandemie, mohou nyní všichni vidět on-line na platformě Stream.cz,“ přibližuje Markéta Hanušová, tisková mluvčí divadla.

Divadlo pod Palmovkou pořádá v březnu i den otevřených dveří. Připraven bude pestrý program. Návštěvníci se budou moci zúčastnit prohlídky s herci zákulisím, využít fotokoutek s kostýmy, herecký workshop Ivany Wojtylové, večerní představení Encyklopedie akčního filmu či retro diskotékou v Divadelní kavárně po představení.

„Kromě Snu noci svatojánské chystá Divadlo pod Palmovkou novou hru na studiovou OFF scénu. Autory budou Tomáš Dianiška a Petr Cífka. Název hry je ještě tajný, ale prozradit mohu, že její premiéru chystáme na září 2023 a je na co se těšit,“ doplňuje Hanušová.

Celkem pět premiér připravují do konce letošní sezony také Městská divadla pražská (MDP). „Nejbližší je česká premiéra Davida Jařaba v Rokoku Čurda, hrdina jedné prohry s Martinem Donutilem v titulní roli má premiéru 25. února. Následovat bude v Komedii opět v české premiéře inscenace Tomáše Loužného Komedie Jack Staví dům s premiérou 4. března. V ABC pak bude mít v dubnu premiéru Čapkova Bílá nemoc v režii uměleckého šéfa Michala Dočekala ve dvojroli s Miroslavem Donutilem, v červnu pak Shakespearova komedie Jak se vám líbí s maďarskou režisérkou Enikö Eszényi,“ líčí Zuzana Maléřová, mluvčí MDP. Další novinku plánují v Rokoku. Připravuje ji ukrajinský autor a režisér Oleksii Doryčevskiy se svým tvůrčím týmem.

Měsíc pro Ukrajinu

Půjde o českou premiéru inscenace Jak umět krást aneb Příručka mezinárodní zlodějiny. „Její premiéra 24. března završí Měsíc Ukrajiny v MDP, který proběhne od 24. února do 24. března (viz box, pozn. red.). V rámci této přehlídky budou uvedeny inscenace a projekty, které vznikly na základě dlouhodobého a koncepčního programu MDP nazvaného Imagine UA. Jako host uvede svou inscenaci Danse Macabre mezinárodně známý soubor Dakh Daughters,“ doplňuje Maléřová.

Že mají Pražané o divadlo zájem, potvrzuje za A studio Rubín jeho PR manažerka Pavla Umlaufová. „Obecně vzato Pražané o divadlo zájem mají, jen je jejich tzv. zákaznické chování méně předvídatelné. Často si kupují vstupenky na poslední chvíli a vybírají si témata, která v nich nevyvolají další deprimující pocit,“ konstatuje Umlaufová. Komorní divadlo nacházející se v historickém centru Prahy v suterénních prostorech památkově chráněného domu U Tří zlatých hvězd na Malostranském náměstí má dle slov manažerky v repertoáru několik osvědčených kusů, na které chodí diváci pravidelně. Patří mezi ně obě dokumentární inscenace režisérky Barbary Herz, které spolu vedou takový něžný vnitřní dialog.

Tak akorát hluboké hry

Patrné je to už z jejich názvů: Jenom matky vědí, o čem ten život je a O bílých heterosexuálních mužích, co jedí maso.

„Další peckou jsou Pravidla úklidu autorky a režisérky Lucie Ferenzové nebo vtipně terapeutická „besídka“ Burnout aneb Vyhoř!, kde se na scéně kromě herce a herečky ocitá i samotný režisér a scénografka. Ale máme tu zatím neobjevené pecky jako Na konci století ryb a Ruka je osamělý lovec. Jsou vtipné, aktuální a tak akorát hlubokomyslné,“ míní divadelní manažerka.

Obzvlášť složité je v Praze sehnat lístky do Dejvického divadla, od zrušení pandemických restrikcí je zde vyprodáno prakticky pořád. „Nejdříve vyprodaná jsou představení nastudovaná v posledních dvou sezonách, mám na mysli novou inscenaci Petra Zelenky Fifty, komedii Každý má svou pravdu, kterou režíruje Michal Vajdička nebo inscenaci Vina?, kterou pro nás napsal Daniel Majling a režíroval Ivan Trojan,“ uzavírá Eva Suková, dramaturgyně z Dejvického divadla.