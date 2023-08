Díky ukradeným lyžím vymyslel chytrý zámek

Je doba dovolených, jedna vaše dovolená vás inspirovala k podnikatelskému záměru, můžete připomenout ten příběh?

Před pár lety mi ukradli v Rakousku nové lyže. Měli jsme sjednané pojištění sportovní výbavy, ale při nahlášení události na pojišťovnu jsem zjistil, že na tuto situaci se moje pojistka nevztahuje, protože jsem lyže neměl uzamčené. Na trhu v té době nebyl žádný sofistikovaný zámek, který by se k ochraně lyží dal použít. Navíc při zjištění, kolik se ročně ukradne lyží a kol, jsem chtěl přinést řešení hodné 21. století.

Dbají Češi na bezpečnost svých věcí při cestování?

Myslím si, že ano a data nám to potvrzují. Devadesát procent našich zákazníků jsou cyklisté, kteří zámek používají na svá kola a elektrokola. Velká část z nich jej pak používá i v zimě na ochranu lyží. Je to ideální společník na cesty, který je lehce přenosný, váží pouze 170 gramů a můžete jej vozit kdekoliv při sobě. S rostoucími cenami, kdy kolo stojí tolik, co před 10 lety motorka, je o náš chytrý zámek enormní zájem.

Jak vlastně chytrý zámek funguje?

Zámek má v sobě pohybový senzor, integrovaný alarm a je napojený na mobilní telefon uživatele. Dostane oznámení, kdykoliv se s vybavením něco děje. Pásek má uvnitř zalisovaná ocelová lanka a vodič, který je připojen k elektronice, takže kdyby se jej někdo pokoušel přecvaknout, spustí alarm a ihned volá majiteli. Druhá verze zámku obsahuje i GPS modul a možnost sjednat si pojištění proti krádeži na pár kliknutí přímo v naší aplikaci – to je možné od jednoho dne, tedy například na víkendový výlet, až po jeden rok. Máme navíc nejnižší spoluúčast na trhu, která činí 1 % a pojištění je celkově velmi cenově zvýhodněné, oproti klasickým pojišťovnám.

Kdo je váš typický zákazník?

Většinou je to majitel elektrokola nebo kola střední až vyšší hodnoty. Rád si na vyjížďce zajde na nějaké občerstvení a nerad nechává kolo bez dozoru. Uvědomuje si, že tak drahé vybavení již nestačí zamknout mechanickým lankem či řetězem, který je navíc velmi těžký a nepraktický na vyjížďky. Při vývoji jsme si mysleli, že produkt bude kupovat spíše mladší cílová skupina, ale opak je pravdou.

Jaké máte zpětné vazby na produkt, dozvíte se, když zámek třeba kolo úspěšně ochrání?

Zpětných vazeb už máme spousty, naposledy nám zákazník psal před dvěma týdny radostný e-mail, kdy se mu do garáže vloupal zloděj, kterému se Pealock nepodařilo prolomit a ochránil mu jeho elektrokolo za 200 tisíc korun.

K ochraně čeho a v jakých situacích lidé zámek nejvíc využívají?

Většinou k ochraně svého kola či elektrokola. Ochránit se dá samozřejmě i další vybavení, jako jsou lyže, koloběžky, kočárky a podobně. Ideální je krátkodobé využití na vyjížďkách, kdy se lidem nechce tahat těžké zámky, které navíc nemají žádnou přidanou hodnotu v rámci chytrých funkcí. Zámek se dá využít také k dlouhodobé ochraně ve sklepě, či garáži, kde jej uživatel připojí do sítě a výdrž baterie tedy není nijak limitována.

Kde probíhá výroba?

Výroba probíhá u nás v České republice. Ze začátku jsem váhal, ale po čase jsem zjistil, že tak složitý projekt bychom na dálku ani nespustili, respektive by se nám všechny ty věci nepodařilo odladit. Jen například lisovací formu na pásek, ve kterém jsou zalisována ocelová lanka a vodič připojený k elektronice, jsme ladili 1,5 roku. Ačkoliv se to nezdá, je to celosvětový unikát. Stejné to je i s elektronikou či montážemi, které neustále optimalizujeme a navyšujeme tím kapacity. Čeští zákazníci na to navíc slyší a rádi český projekt s výrobou v tuzemsku podpoří.

Co plánujete dál?

Tuto zimu plánujeme vyrobit novou lisovací formu na delší pásek. Spousta lidí by jej rádo využilo na ochranu více kol naráz, nebo vícero páru lyží. Zajímavým segmentem jsou pro nás i motorky, na které se dá zámek použít také.