Desatero pro imunitu

Zdravá váha

O obezitě se toho napsalo mnoho. Pro tělo je opravdu zákeřná, protože kvůli ní trpí nejen trávení, ale i klouby... a samozřejmě imunita. Proto udržování přiměřené hmotnosti je základem dobrého zdraví. Nemusíte být hubeňouři, pár kilo navíc se jistě snese, ale opravdu jen pár. Když nevíte, jak na hubnutí, vyhledejte pomoc odborníků. Podobně nebezpečná je i váha příliš nízká.

Čerstvé ovoce a zelenina

Vitaminy v přírodní formě jsou pro tělo nezbytné. Měly by být jedním ze základních kamenů vyváženého jídelníčku a stabilní váhy, ale podílejí se i na naší dobré psychice a samozřejmě odolnosti těla. Dle odborníků by zelenina, ať už čerstvá, či tepelně upravená, měla tvořit třetinu zkonzumované potravy.

Nekouřit

O tom, že kouření škodí zdraví, ví každý. Bohužel také výrazně snižuje naši imunitu, tělo se na něm stává závislé a s příznaky nemoci si pak poradí hůře. Pokud se snažíte přestat kouřit, vyzkoušejte metody, které vám budou sedět nejvíce, můžete zkusit třeba náplasti.

Alkohol jen výjimečně

S alkoholem se to nesmí přehánět, jinak má pro tělo devastující efekt. Dopřejte si tedy občas skleničku, ne tvrdého alkoholu, ale kvalitního vína, nejlépe červeného. Případně dobrého hořkého piva, které v malé míře může podpořit dobré zažívání. Na každodenní skleničku raději zapomeňte.

Opatrně také s kávou

Na tom, kolik kávy bychom měli konzumovat, se odborníci nemohou shodnout. Někteří tvrdí, že dva šálky jsou maximum, jiní potom, že nevadí asi čtyři. Jde ale především o to, aby se pro vás káva nestala stimulačním nápojem, drogou, bez které nemůžete být. Zkuste kávu přestat pít nevědomky a udělat si z jejího popíjení vědomý rituál, prostě si ji opravdu vychutnat.

Vstávat a cvičit

Pro mnoho lidí je pravidelný pohyb strašák číslo jedna a hýbou se jen za trest. My vás však nechceme nutit k náročným sportům. Pokud chcete posílit imunitu, stačí, abyste se každý den vypravili na procházku, nejlépe do přírody nebo aspoň do parku. A procházejte se, pokud to jde, svižnější chůzí aspoň po dobu 30 minut, když je hezky, tak čím déle, tím lépe. Pokud sport milujete, pak máte samozřejmě vystaráno.

Vitamin C a D

Nejvíce vitaminu D získáváme ze slunce. Pokud ho má tělo nedostatek, přichází například únava. Proto je dobré v době, kdy sluníčko moc nesvítí, doplňovat „déčko“ v potravě. Zařaďte třeba lososa, sardinky, sledě, vaječné žloutky a kravské mléko či houby. Vitamin C zase v hojné míře získáte ze šípku, rakytníku, citrusů, ale také brusinek.

Ryby na talíři

Stejně jako zelenina a ovoce jsou důležité i další potraviny. U nás nejsme moc navyklí jíst pravidelně čerstvé ryby a je to velká škoda. U našich předků, kteří měli dobrou imunitu, totiž patřily k častějším potravinám. Dávají tělu mnoho látek potřebných ke zvýšení obranyschopnosti. Kromě ryb nezapomínejte ani na luštěniny, zejména hrách a čočku.

Dostatek spánku

Spánek je jedním ze základních pilířů dobrého zdraví. Snažte se večer chodit spát do 23. hodiny, ložnici dobře vyvětrejte, spěte v povlečení i pyžamu z přírodních materiálů. Pokud máte se spánkem problém, zkuste třeba bylinky. A také večer nekoukejte na dramatické pořady.

Odpočinek od stresu

Stres stojí podle lékařů a psychologů za velkou většinou nemocí. Pokud jsme totiž vystaveni chronickému stresu, tělo je oslabené a nemoc má otevřené dveře. Psychiku je tedy nutné posilovat. V každém dni si udělat deset minut pro dechové cvičení, pomalou jógu, nebo dokonce meditaci.