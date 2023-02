Chudý rok s novou radou

Letošní rok snad konečně přinese něco, o čem si každý Pražan myslel, že bude mít už v roce minulém. Nové vedení metropole. To totiž pražští voliči ani čtyři měsíce po komunálních volbách stále nemají.

Nového primátora, jeho náměstky a ostatní radní by město mohlo znát po schůzi zastupitelstva 16. února. Jak se ukázalo, v pražské politice nelze nic říct s určitostí. Například v polovině prosince mělo být jisté, že lídr koalice SPOLU Bohuslav Svoboda (ODS) bude hlasy svých zastupitelů a členů hnutí ANO zvolen primátorem. Těsně předtím, než k tomu mělo dojít, si ale svou podporu rozmyslela senátorka Hana Kordová Marvanová (za ODS).

Celý magazín

V minulém týdnu se k jednacímu stolu znovu vrátili Piráti a Starostové s koalicí SPOLU, jejichž jednání ztroskotala začátkem prosince. Vítězná koalice ustoupila z požadavku na většinu v radě v kombinaci s postem primátora a vyjednávači se konečně začali věcně bavit, nikoliv jen přetahovat o moc.

Ke koalici je ale ještě dlouhá cesta. Případnou koaliční smlouvu totiž bude muset posvětit ještě Pirátské fórum. Tento proces přitom také nějaký čas trvá a moc času nezbývá.

Olej a voda

Milovníci politických dramat si ale přijdou na své, ať už nové vedení vznikne, nebo ne. Spolupráce koalice SPOLU a Pirátů totiž vzhledem k rozdílným názorům a osobním antipatiím podle politologů nepůjde jako na drátkách.

„Společné vládnutí SPOLU a Pirátů bude kostrbaté, budou na sebe narážet odlišné priority. Ale marná sláva, ty strany si zbyly a není v tuto chvíli jiná možná varianta, než že politici na čas upozadí svá ega a pokusí se sestavit novou radu,“ míní politolog Lukáš Jelínek. „Možná by prospělo, kdyby se obě strany zamyslely nad tím, zda neupozadit své pražské lídry v případě, kdyby jejich spolupráce neklapala. Jak je vidět, mají spolu pánové Hřib a Svoboda skutečně špatné vztahy, které, zdá se, toxicky zasahují i do věcných jednání,“ domnívá se Jelínek.

Neshody nad některými zásadními otázkami byly velmi patrné už v minulosti. SPOLU například dlouhodobě kritizovalo Piráty za fungování dopravy v metropoli. Někteří členové ODS také nesouhlasí se současným systémem rozdělování sociálních bytů, který pochází z pirátské dílny. Horkým tématem dalších týdnů a měsíců bude zejména otázka kontroly a dohledu na městskými společnostmi. Sociální oblast by v Praze předběžně měla připadnout někomu z koalice SPOLU. Před politikem z ODS, TOP 09 nebo KDU-ČSL bude stát nelehký úkol, jelikož na sociální služby byl obrovský tlak již v loni a letos se má ještě zhoršit.

„Lidí bez domova bylo v Praze před těmito kritickými roky zhruba pět tisíc. Už po prvním náporu covidu jich přibylo kolem deseti procent. Po loňském roce ale odhaduji podle náporu na služby, že nárůst počtu lidí bez domova bude v desítkách procent navíc. Azylových domů pro jednotlivce i rodiny s dětmi provozujeme sedm. Už dříve do nich byly čekací doby několika týdnů či měsíců, ale nyní je to půl roku nebo dokonce rok,“ vysvětluje Martin Šimáček, ředitel Centra sociálních služeb Praha.

Před výplatou není na jídlo

Nakolik vážná je situace v metropoli už nyní, dokládá Šimáček na tom, že již loni si pro humanitární stravu určenou pro lidi bez domova přicházely matky s dětmi, které neměly před výplatou dost peněz na jídlo. „Energetická krize a inflace se jen tak nezastaví, takže další dopady na domácnosti budou ještě přicházet, projeví se v zadlužování,“ předjímá.

Legendární Kissáci

Pozitivní sférou letošního roku v Praze je tradičně bohatá kulturní nabídka. Hlavní město čeká například hned několik skvělých koncertů nebo divadelních představení, která stojí za to vidět.

V květnu budou prostory O2 areny patřit rocku. Se svým vystoupením dorazí nejen skupina Maneskin, která v roce 2021 ovládla soutěž Eurovize, ale také třeba legendární kapela Iron Maiden.

Následně na ně v červnu navážou svou show členové Rokenrolové síně slávy, skupina Kiss. Koncem července pak kultovní Depeche Mode zavítají na letňanské letiště se světovou tour Memento Mori.

Milovníky dramat by mohla zaujmout třeba novinka v repertoáru Národního divadla, romantická a kontroverzní hra Rej. Tu tvoří deset dialogů o lásce, životě, čase a bytí a pojednává o potřebě sdílení a blízkosti, ale také o milostných poměrech vídeňské společnosti. Program pro nadcházející měsíce už zveřejnila také Národní galerie.

„V rámci sezony 2023 jsme se rozhodli pro novátorské pohledy na osobnosti jako Mánes či Brandl, ale také pro nekonvenční způsoby práce s návštěvníky. Přirovnávám to ke kaleidoskopu, který dává statickým věcem zcela novou podobu,“ popisuje letošní dramaturgický plán generální ředitelka Národní galerie Praha Alicja Knast.

Výstavu s názvem Josef Mánes: Člověk – umělec – legenda představí galerie koncem března ve Valdštejnské jízdárně. Výstava by se měla věnovat nejen rozsáhlému dílu geniálního malíře, ale také jeho životu. Kromě Mánesa se bude galerie věnovat také nejvýznamnějšímu baroknímu umělci v Čechách Petru Brandlovi nebo umění v období mezi lety 1939 a 2021.

Neprůjezdná Malá Strana

Žádný rok v Praze se neobejde bez rozsáhlých dopravních uzavírek. Dělníci například už nyní pracují na opravě vodovodu a kanalizace v ulici Jana Želivského na Žižkově a doprava tu bude pouze jednosměrná prakticky po celý letošní rok.

Druhou etapou bude také letos pokračovat oprava Barrandovského mostu. Práce se v tomto roce soustředí na severní polovinu jižní části mostu, na horní část rampy z ulice K Barrandovu a na spodní část jižního mostu. Dopravní omezení potrvají podobně jako loni od května do srpna.

Největší obavy, ale letos vyvolává oprava tramvajové tratě na Malé Straně. Práce by měly začít už zítra, přičemž uzavírka potrvá celé dva měsíce. „Bohužel není jiného zbytí, tramvajovou trať na Malé Straně musíme opravit. Nejstarší kolejnice v rovných úsecích mají zhruba 22 let, namáhané oblouky 10 let, a jsou na hranici životnosti,“ vysvětluje Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch. Rekonstrukce se týká celého úseku mezi Klárovem a Újezdem, kudy v jednom směru projede denně na 600 spojů. Ty během února a března zastoupí náhradní autobusová doprava.

Omezení se dotknou také řidičů. V první etapě do 16. února bude pro veškerou dopravu uzavřený úsek mezi Klárovem a Malostranským náměstím, takže řidiči budou muset oblast objíždět přes Mánesův most a přes most Legií. Podobný osud čeká mezi 16. únorem a 4. březnem také Karmelitskou ulici a v březnu ulici Újezd.

„Práce jsme rozdělili do etap tak, aby v každé z nich zůstala zachována dopravní obslužnost pro složky IZS, zásobování, svoz odpadů všech institucí a provozoven v dotčené oblasti, ať už se jedná o nemocnici, školy, velvyslanectví, parlament ČR, ministerstva, či hotely a restaurace,“ doplňuje Šurovský.

Plánované výluky metra v roce 2023 Největší komplikace při letošním provozu metra způsobí pokračující oprava stropu ve stanici Florenc. Dopravní podnik plánuje v tomto roce ještě osm víkendových výluk mezi stanicemi Hlavní nádraží a Vltavská , přičemž přesná data teprve upřesní.

Dopravní podnik plánuje v tomto roce ještě osm víkendových výluk mezi stanicemi , přičemž přesná data teprve upřesní. Linku C čeká omezení také o Velikonocích od 7. do 10. dubna, a to mezi Vltavskou a I. P. Pavlova , kde bude DPP vyměňovat staré dřevěné pražce za betonové. Další výměna pražců proběhne v úseku Muzeum – Pražského povstání v termínu od 1. do 10. července. S poslední letošní výměnou dopravní podnik počítá od 17. do 19. listopadu mezi Vltavskou a I. P. Pavlova .

, kde bude DPP vyměňovat staré dřevěné pražce za betonové. Další výměna pražců proběhne v úseku v termínu od 1. do 10. července. S poslední letošní výměnou dopravní podnik počítá od 17. do 19. listopadu mezi . Na trase A plánuje dopravní podnik přes Velikonoce zmodernizovat zabezpečovací zařízení ve stanici Želivského . Metro proto nepojede mezi Náměstím míru a Strašnickou . Zařízení vymění podnik mezi 5. a 10. červencem ve stanici Strašnická , a to zároveň s výměnou pražců ve stanici Depo Hostivař . Metro A proto ve směru od Nemocnice Motol bude končit na Želivského.

. Metro proto nepojede mezi . Zařízení vymění podnik mezi 5. a 10. červencem ve stanici , a to zároveň s výměnou pražců ve stanici . Metro A proto ve směru od bude končit na Želivského. Od polovina ledna je na deset měsíců uzavřená stanice Jiřího z Poděbrad na lince metra A.