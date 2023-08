„Chci ukázat klavír v co nejpestřejší paletě“

Jitka Čechová je právě oním mistrem nástroje, umělkyní vysoce ceněnou kritikou v mnoha evropských zemích i v zámoří.

Stala jste se garantkou letošního ročníku festivalu Lípa Musica. Vystoupíte v několika projektech, čeká vás spolupráce s žáky, vaše angažmá určilo i celkový směr festivalu. Je to pro vás velkým závazkem nebo spíše výzvou?

Považuji své angažmá za nádhernou zkušenost, kombinaci krásné spolupráce s týmem festivalu, báječnými muzikanty, mladými adepty umění a zároveň za propojení několika hudebních a interpretačních výzev, které mě velmi baví a těší.

Pro klavíristu musí být radost, když je jeho osobnost úzce spjata s festivalem, jehož podtitulem je „Klavír všemi smysly“ a cílem organizátorů je představit klavír v mnoha podobách i polohách. Jak to vnímáte?

Ten podtitul mi vytanul na mysli krátce po první schůzce s ředitelem festivalu Martinem Prokešem, na které mě vybídl ku spolupráci a k přijetí titulu garantky letošního ročníku festivalu. Vzhledem k tomu, že klavír je středobodem Festivalu Lípa Musica vůbec poprvé, lákalo mě ukázat tento úžasný nástroj v co nejpestřejší paletě. Pochopitelně jako sólový nástroj, za doprovodu orchestru, v komorní podobě, ale především v různých stylových epochách – od baroka a cembala až po jazz a soudobou hudbu. Klavír má výhodu ohromné mnohostrannosti, může zvukově zastoupit celý orchestr, být velkolepým královským nástrojem, ale také nástrojem jen jemně dobarvujícím atmosféru. Myslím, že se nám společně s Martinem Prokešem a uměleckou radou podařilo vše skloubit v pozoruhodný harmonický celek lákající všechny generace a široké zaměření posluchačstva.

Ano, hrdě se hlásím k vlastenectví a jsem pyšná na to, že v hudebním oboru máme výsostné právo být na své rodáky hrdi. Dle mého neexistuje jiná zemička našich rozměrů, která porodila tolik světových velikánů. V roli klavírního interpreta mám díky tomu obrovský výběr repertoáru od dob Voříška, Tomáška, přes romantiky Smetanu, Dvořáka, Fibicha, až k postromantikům Sukovi, Novákovi, hvězdám 20. století Janáčkovi a Martinů – a to jmenuji jen ty nejznámější. Oblíbenec Bedřich Smetana a jeho klavírní a komorní tvorba tvoří pevný pilíř na mé životní pouti, ale vzhledem k tomu, že jsem ve výročním roce naší republiky 2018 hrála v České Lípě celovečerní ryze smetanovský program, rozhodla jsem se letos pro prezentaci nádherných opusů jeho mladších vrstevníků a pokračovatelů. Srdečně tímto zvu na můj český recitál 14. 10. 2023 do německého Seifhennersdorfu – sálu VielHarmonie výrobce klavírů Bechstein. V pestrobarevné koláži zazní samí mí oblíbenci - Novák, Suk, Janáček, Ježek a Páleníček.

Připravili jste společně s Martinem Prokešem i společný projekt přímo pro festival. Těšit se mohou diváci v říjnu v České Lípě?

V České Lípě, v kostele Mistra Jana Husa, 7. 10 2023. Idea tohoto projektu vznikla velmi spontánně při zmiňované první schůzce s Martinem Prokešem na téma letošní spolupráce. Inspirovalo nás zjištění, že oba máme hluboký vztah k písňovému repertoáru, který v současné době leží spíše ve stínu dramaturgie koncertních sezon. Přitom se jedná o neskutečné skvosty, které jsou povětšině odrazem nejniternějších emocí světa hudby a poezie. Nazvali jsme večer velmi příznačně Esence romantismu, abychom poukázali na pečlivý výběr absolutních vrcholů písňového odkazu poodkrývající hluboké citové labyrinty německého a francouzského romantismu.

Najdete si čas na to, abyste navštívila některý z koncertů festivalu v pozici posluchače, diváka?

Jeden koncert bude hezčí než druhý, program je opravdu úžasně přitažlivý a nejraději bych si nenechala ujít vůbec žádný. Leč koncertní a další povinnosti mi bohužel moc možností nedovolí. Celou první polovinu září jsem členem poroty prestižní soutěže ARD v Mnichově, záhy poté mě čeká několik vystoupení ve spolupráci s klarinetistou Wenzelem Grundem a violoncellistou Janem Páleníčkem v Německu. Hned poté vyvrcholí přípravy na první mé představení na festivalu Lípa Musica na Svatováclavském koncertě v Novém Boru. To bude opravdový maraton sóla, dua a tria za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice, kde se svými kolegy ze Smetanova tria, houslistou a dirigentem v jedné osobě Janem Talichem, violoncellistou Janem Páleníčkem a s přizvaným sólo trumpetistou Jiřím Houdkem, společně rozezníme Šostakovičův 1. klavírní koncert, Mendelssohnův Dvojkoncert d moll a Voříškovo Grand rondeau pro klavírní trio a orchestr. Vskutku velká výzva! A tím celé mé „lípomúzické“ představení teprve začíná. Věřím, že se mi i tak podaří najít skulinku a přijet se pokochat uměním mých hudebních kolegů, bez rozdílu oboru všechny koncerty jsou vskutku velkým lákadlem!