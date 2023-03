Chci odejít s medailí, byl by to úspěch

Jako hráč zažil zápasů ve vyřazovací části celou řadu. Nyní ho čekají první v roli trenéra dospělých. Bývalý smečař Vojtěch Zach na lavičce Jihostroje věří, že jeho tým dobře načasuje formu a v play off uspěje. Důležité podle něj budou výkony argentinského nahrávače Matiase Girauda.

Po základní části jste skončili v tabulce třetí. Jak ji hodnotíte?

Vedení si určitě představovalo lepší výsledek. Ale měli jsme na začátku sezony velkou marodku a ztratili dost bodů. Pak jsme ještě prohráli ve Zlíně, což nás mrzelo. Ale čtyři týmy v soutěži jsou na vysoké úrovni a musíme brát umístění, jaké jsme si uhráli. V minulosti už Jihostroj do play off také šel ze třetího místa a vyhrál titul. Není to žádná tragédie. Musíme se připravit na čtvrtfinále, kde budeme mít těžkého soupeře.

Může být náročné čtvrtfinále s Odolenou Vodou výhodou do bojů o medaile?

Může. Budeme hrát hned o život. Odolka má sedm osm výborných hráčů a pořádně nás prověří. Máme výhodu domácího prostředí na první a případný rozhodující duel. Začátek bude asi nervózní, ale věřím, že to zvládneme.

Může někdo ohrozit elitní čtveřici klubů v boji o titul?

Možná Kladno nebo Odolena Voda. Při vší úctě k soupeřům budeme mít my a Praha těžší protivníky ve čtvrtfinále než Vary a Liberec. Bylo by překvapení, kdyby se do semifinále dostal někdo jiný.

Kdo je největším favoritem na titul?

Karlovarsko. Jeho tým je delší dobu spolu, má velkou kvalitu a zocelily ho zápasy v Lize mistrů. Liberec má letos také dobrou sezonu, podceňovat nemůžeme ani Prahu. A do bojů o titul chceme zasáhnout také my. Myslím, že bude rozhodovat aktuální forma a detaily. Čekám velmi zajímavé play off.

Jaké jsou budějovické cíle?

Ty nejvyšší. Všichni chceme dojít co nejdál. Ale plány a činy na hřišti jsou něco jiného. Uvidíme, jak dokážeme zareagovat na problémy, které potkají každý tým. Naše sezona byla divoká, výměna trenéra, zvraty, otazníky. Teď se to trochu ustálilo a jsem sám zvědavý, jak to na konci ročníku zvládneme. Důležité bude, jak to ustojíme v hlavách a jak se nám bude dařit ve čtvrtfinále.

V čem je hlavní síla Jihostroje?

Tým má velkou sílu v útočném systému. Když máme alespoň průměrně přihráno, dokážeme bodovat. Disponujeme také širokým kádrem, není to jen o sedmi hráčích. Náš tým je docela urostlý, středoví hráči se lepší. Peter Ondrovič zažívá po návratu velmi dobrou sezonu. Celkově má tým plno důvodů, proč si věřit.

Předpokládám, že nebudete chtít jmenovat jednotlivce, ale klíčové budou výkony argentinského nahrávače Matiase Girauda, že?

Může být rozdílovým hráčem. Celkem rychle do týmu zapadl, je to takový sebevědomý Jihoameričan, který má výbornou techniku. Někdy je až moc kreativní, to je jeho přednost a slabina zároveň. Uvidí se, jak mu pomohou spoluhráči. Ale je to takový náš žolík, má i dobrý blok a podání. Navíc je mu teprve čtyřiadvacet let, jako nahrávač má všechno před sebou. Je hladový po úspěchu.

Jak zatím hodnotíte svůj záskok u prvního týmu Jihostroje?

Je to pro mě výborná zkušenost. V mé trenérské kariéře je to další část toho, co se postupně učím a poznávám. Ale po sezoně se vrátím k mládeži, to platí. Ke klubu jsem loajální, takže jsem mu chtěl pomoci, i když jsem se na to místo nehrnul. Je to zajímavá práce, ale má svá specifika, je to přece jen profesionální sport. Každopádně už se trošku i těším, až se vrátím k mládeži.

Ale nelitujete, že jste kývl na nabídku vést extraligový tým?

To ne. Neváhal jsem, když to klub potřeboval. Jsem rád, že má mužstvo tvář a je vidět určité zlepšení. Když je tým zdravý, tak mě těší, že jsem některé věci ve hře pozitivně ovlivnil. Ale výkon mužstva měl tvář i předtím, když ho vedl Renda Dvořák. On chystal tým po celou přípravu a je to velký odborník. Podle vedení klubu byla změna nutná, pro Rendu ale musela být těžká. Mrzí mě, jak to dopadlo, ale já s tím nic nenadělám. Zranění na začátku sezony výkony hodně ovlivnila. Pak se tým dlouho dostával zpět.

S jakým výsledkem byste byl spokojený ze svého pohledu?

Pokud získáme medaili, tak to bude úspěch a myslím, že moje mise bude úspěšná. Ale samozřejmě míříme co nejvýš. Leden a únor se nám celkem povedly, tak uvidíme, jak to zúročíme v play off. Těší mě, že se i někteří jednotlivci pode mnou zvedli. Třeba smečař Martin Licek má letos na přihrávce výrazně lepší sezonu než v předchozích letech.

Až třetí soupeř vás zastavil v Poháru CEV, a to až ve zlatém setu. Pořád ještě mrzí vypadnutí s Maaseikem?

Na první zápas v Belgii se mi nepodařilo načasovat formu. Přes Vánoce jsme naplánovali náročný fyzický blok, který nám pak v rychlém sledu zápasů pomohl. Ale v Maaseiku jsme byli unavení a neměli dobrou fyzičku. Nevyšlo to o tři čtyři dny, protože pak jsme doma porazili Karlovarsko a už to bylo výrazně lepší. Mohli jsme v Belgii uhrát alespoň dva sety, pak by nám doma stačila výhra 3:0 nebo 3:1. Ve zlatém setu nám následně scházela odvaha a agresivita. Snad se z toho poučíme do závěru sezony.

Jako hráč jste zažil play off několik, teď vás čeká první jako trenéra. V čem bude hlavní rozdíl?

Vím, že to bude něco jiného. Jako hráč se těšíte, i když jste nervózní. Je to extrémně náročné, ale zároveň zábavné. Život vám v období play off přijde takový plný, střídají se v něm různé emoce. Všechno vám dává smysl, už vidíte na konec. Je to nejzajímavější část sezony, ale pro trenéra trochu smutná. Už se jen hrají zápasy a skoro se netrénuje. A já jako trenér rád pracuji s lidmi a baví mě je posouvat či zlepšovat. Na to už ale v play off není čas. Jen lehce udržujete fyzičku, řešíte hlavně psychiku a taktiku. Ale uvidíme, jak to všichni zvládneme. V Budějovicích jsem zažil pět play off, třikrát v řadě jsme urvali titul. V Příbrami jsme dokázali získat bronz, takže na to nemám špatné vzpomínky.