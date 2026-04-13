Český e-Finance Sport Team ovládl extrémní štafetový závod LIPTOV RIDE 2026

  15:00
Vítězství v unikátním extrémním štafetovém závodě potvrdilo sílu českého týmu napříč pěti disciplínami.
Start Liptov Ride

Start Liptov Ride | foto: e-Finance

Biker Jan Macharáček
Biker Jan Macharáček
Biker po startu
Finální úsek běžce Milana Janaty
22 fotografií

Český e-Finance Sport Team zaznamenal mimořádný sportovní úspěch, když v letošním ročníku mezinárodního extrémního štafetového závodu LIPTOV RIDE 2026, který se konal na Slovensku v Liptovském Mikuláši, vybojoval celkové vítězství. Na jednom z nejnáročnějších a nejatraktivnějších závodů ve středoevropském prostoru tak český tým potvrdil, že patří mezi absolutní špičku v závodech, které vyžadují nejen výbornou fyzickou připravenost, ale také precizní sehranost, strategii a odolnost vůči proměnlivým horským podmínkám. LIPTOV RIDE se letos uskutečnil v sobotu 11. dubna jako 9. ročník závodu, který propojuje zimní i letní sporty do jediné štafetové výzvy. Součástí závodu jsou disciplíny bike, skialp, freeride, běh a kajak.

Úspěch e-Finance Sport Teamu je o to cennější, že tým zvítězil v mimořádně silné konkurenci. V oficiální startovní listině bylo v týmové kategorii evidováno 92 týmů, což z letošního ročníku udělalo velmi početně obsazený a sportovně atraktivní závod. Vítězství mezi takto širokým polem soupeřů představuje výsledek, který má skutečnou váhu a potvrzuje dlouhodobou kvalitu i výkonnost české sestavy.

Za triumfem stojí pětice sportovců, z nichž každý převzal odpovědnost za svou část trati a společně vytvořili výborně fungující celek. V disciplíně bike nastoupil Jan Macharáček, skialp absolvoval Pavel Skalický, freeride jel David Novák, běžeckou část zvládl Milan Janata a závěrečný kajak patřil Pavlu Srbeckému. Právě propojení individuálních výkonů do jednoho týmového výsledku je na závodu LIPTOV RIDE mimořádné. Každý člen musí podat maximum, ale zároveň myslet na celek. Rozhoduje rychlost, odolnost, schopnost zvládnout tlak i plynule navázat na výkon předchozího člena štafety.

LIPTOV RIDE je výjimečný tím, že v jediném dni spojuje dva sportovní světy. Závod startuje v Liptovském Mikuláši a vede směrem do Jasné a na Chopok, kde se naplno projeví horský charakter celé akce. Organizátoři jej dlouhodobě představují jako podnik, který symbolicky uzavírá zimní sezonu a zároveň otevírá tu letní. Právě tato kombinace dává závodu jedinečný rukopis a dělá z něj nejen test výkonnosti, ale i prověrku univerzálnosti a adaptability týmů.

Pro e-Finance Sport Team je letošní vítězství důkazem, že dlouhodobá práce, systematická příprava a chuť posouvat vlastní limity přinášejí výsledky i na těch nejnáročnějších tratích. Takový závod se nedá vyhrát pouze silou jednotlivců. Potřebuje soudržnost, důvěru a ochotu odevzdat stoprocentní výkon ve chvíli, kdy rozhodují minuty, vteřiny i správné načasování. Právě tím český tým v letošním ročníku zaujal a proměnil své ambice v celkové prvenství.

Výrazný ohlas budí i samotný rozsah letošního ročníku. Podle předzávodních informací měl 9. ročník na Liptov přivést více než 400 závodníků ve třech kategoriích, tedy mezi týmy, dvojicemi a jednotlivci. To jen potvrzuje, že LIPTOV RIDE si během posledních let vybudoval silné jméno a stal se respektovanou akcí, která přitahuje výkonnostní sportovce i milovníky adrenalinu ze Slovenska i zahraničí. V takové konkurenci má vítězství e-Finance Sport Teamu ještě větší sportovní i symbolickou hodnotu.

Triumf na LIPTOV RIDE 2026 tak není jen jednorázovým výsledkem, ale také potvrzením sportovní identity týmu, který dokáže obstát v technicky náročném, fyzicky vyčerpávajícím a organizačně složitém závodě. e-Finance Sport Team na Liptově ukázal, že český sport má i v extrémních štafetových formátech své pevné místo a že odhodlání, zkušenost a týmový duch mohou dovést závodníky až na samotný vrchol.

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.