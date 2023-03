Češi spoří, peníze se snaží zhodnotit

Pro klienty bank jsou stále atraktivní produkty se státní podporou, tedy penzijní i stavební spoření, pro uložení volných peněz slouží spořicí účty a roste zájem o investování.

Jak se snažíme zhodnocovat peníze

„Loni začalo u České spořitelny investovat rekordních více než 94 tisíc nových investorů a počet klientů, kteří investují, vzrostl na 560 tisíc. Pokud jde o spoření, vloni si u nás začalo nově na spořicím účtu odkládat peníze přes 162 tisíc klientů – celkem mají u nás přes 1,7 milionu spořicích účtů. Zároveň jsme loni zaznamenali vysoký zájem o investování do zlatých slitků. Loni v březnu jsme umožnili jejich nákup v mobilním bankovnictví George a za celý rok klienti nakoupili celkově více než tunu zlatých slitků,“ přiblížil Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny.

V loňském roce jejich klienti investovali také do podílových fondů, a to více než 8,78 miliardy korun. Podle Jaroslava Kropáčka, specialisty na finanční trhy v České spořitelně, jsou podílové fondy výborným nástrojem pro pravidelné investování třeba po malých částkách. „I přesto, že v loňském roce poklesla většina tříd aktiv, lidé i nadále pokračovali v nastoupeném trendu, a i v období poklesů investovali, aby umírnili pokles hodnoty svých peněz vlivem inflace. Díky růstu úrokových sazeb se po velmi dlouhém období mohli radovat také konzervativní investoři a klienti depozitních bankovních produktů a spořicích účtů. Výnosy do splatnosti okolo 6 % u dluhopisů, ale především úrokové sazby u spořicích účtů a termínovaných a vkladových účtů pomáhaly zmírňovat dopady vysoké inflace,“ zhodnotil Jaroslav Kropáček.

Mezi klienty Air Bank v loňském roce pozorovali, že v souvislosti s ekonomickou situací často upřednostňovali možnost uložit si své volné finance spíše na spořicí účet, než je využít na dlouhodobé investice. „A to hlavně z toho důvodu, že mají peníze díky tomu na jednu stranu oddělené od běžného účtu, na druhou stranu je ale mají neustále k dispozici. Obecně z pohledu celého trhu platí, že loňský pokles trhů a jejich kolísavost sice dočasně znervóznily investory, z dlouhodobého hlediska však zájem o investice stoupá,“ uvedl Roman Macháček, zástupce tiskové mluvčí pro Air Bank a Zonky. Podle něho spořicí účet slouží jako alternativa pro velmi konzervativní investory, není však určen primárně pro zhodnocení peněz, ale zejména pro odkládání volných financí mimo běžný účet. Přímo služby pro investory jsou potom samostatnou kategorií, klienti Air Bank mohou pro zhodnocení peněz využít podílové fondy, Zonky Rentiéra nebo Portu.

Při vysoké inflaci je třeba více riskovat

Podle Romana Macháčka může začít investovat každý. „Zejména začínající investoři mají často obavy, že k tomu třeba nemají dostatek peněz nebo znalostí, anebo že je to příliš velké riziko. Na druhou stranu určitá míra rizika, byť sebemenší, k investování patří vždy, proto by také měl začínající investor napřed zvážit, jaký k němu má přístup. A také jaké si pro zhodnocení peněz vybírá investiční nástroje,“ podotkl Roman Macháček s tím, že záleží samozřejmě i na způsobu diverzifikace, tedy na tom, jak své investice rozděluje. Pokud investor neplánuje obchodovat denně prostřednictvím brokera na burze, nepotřebuje rozsáhlé znalosti ani zkušenosti z finančních trhů. „Různé způsoby investic jsou jednoduše dostupné i v mobilních aplikacích, díky kterým má k investování přístup prakticky každý. Navíc je možné investovat řádově od jednotek stovek nebo tisíců korun, často navíc i bez vstupních poplatků,“ doplnil Roman Macháček.

„V situaci, kdy inflace dosahuje téměř 20 %, je v podstatě nemožné dosáhnout bez podstoupení extrémního rizika výnosů, které by tuto inflaci překonaly. Může to znít drsně, ale snažit se porazit současnou inflaci, pokud jste dosud měli peníze na běžném nebo spořicím účtu, je nerealistické. Využití současných relativně vysokých úroků na spořicích účtech je krátkodobě správné řešení, lidé by se ale měli mnohem více soustředit na vytvoření dobře diverzifikované struktury svých financí a bojovat spíše s budoucí inflací než s tou současnou,“ vysvětlil Petr Žabža, vedoucí oddělení Investice Air Bank.

Stavebko s otazníky

Mezi bankovními produkty je stále populární stavební i penzijní spoření. I když každé z nich slouží jinému účelu, společnou mají státní podporu. Mluví se však o jejím zrušení u stavebního spoření.

„Stavební spoření už 30 let představuje adresný distribuční systém státní podpory, který plní cíle bytové politiky a politiky životního prostředí. Uzavřeno ho má 3,2 milionu obyvatel. Omezení benefitu v podobě státní podpory by se projevilo zásadním snížením atraktivity stavebního spoření i ochoty lidí spořit na bydlení. Zároveň by to ovlivnilo i možnosti stavebních spořitelen poskytovat úvěry,“ podotkla Monika Kopřivová, manažerka externí komunikace Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky). Podle ní právě unikátní konstrukce účelového nezajištěného úvěru umožňuje financovat především rekonstrukce a modernizace bytového fondu včetně úsporných technologií s dostatečně dlouhou dobou splatnosti.

Komerční banky mohou poskytovat nezajištěné úvěry maximálně na osm let, zatímco stavební spořitelně může klient splácet až 25 let. Díky rozložení v čase může být měsíční splátka nižší a méně zatěžující rozpočet.

Martin Stehlík, expert na penzijní spoření z Penzijní společnosti České spořitelny, připouští, že je možné, že část peněz by se v případě zrušení příspěvku přesunul do penzijního spoření. „Ale ideální to nebude – nové peníze to do systému soukromého spoření na penzi zřejmě nepřinese. Pouze se ta část lidí, kteří stavební spoření případně využívali jako doplňkový zdroj pro zajištění peněz na stáří, přesune do jiného produktu. Pokud ke zrušení státní podpory u stavebního spoření opravdu dojde, bude potřeba, aby ze strany vlády zazněla jasná komunikace ve smyslu, že tento krok nezpochybňuje zájem státu podporovat soukromé spoření na penzi, tedy zejména produkty penzijního spoření a životního pojištění,“ upozornil Martin Stehlík.