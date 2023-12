Čerti budou děsit ve štole i na drážce

Z tradičního strašení zlobivých dětí se stává byznys. Poptávka po mikulášské trojici rok od roku stoupá také v kraji. Zatímco na vesnicích řeší anděla a čerty sousedskou výpomocí, ve městech si specializované agentury účtují za návštěvu jedné rodiny i tři tisíce korun. Na scénky s Mikulášem a spol. se začaly zaměřovat sehrané skupiny. Důkazem jsou desítky inzerátů, které nabízejí krátké postrašení, ale i hodinový program. „Jednorázoví“ herci na své show slušně vydělávají. Většinou si za návštěvu účtují stovky korun, někteří však mají zákazníky, kteří jsou ochotni platit mnohem víc. Mikulášskému byznysu se věnuje také Martin Strop z Kolína. Začínal jako čert, nyní koordinuje tři mikulášské týmy. Na úrovni kostýmů si dává záležet. „Štvalo mě, když přišla omladina a měla vousy z vaty, přehozené prostěradlo a na něm kříž a obalené koště místo berly,“ říká Strop, civilním povoláním autoklempíř.

Za vlastní mikulášský kostým dal skoro deset tisíc korun. Standardně vybírá 500 korun za návštěvu a za večer zvládne každý z jeho tří týmů obejít i 20 rodin. Rezervace letos přijímá od října, koncem listopadu pak prý už zpravidla nestíhá zvedat telefon. „Lidé někdy volají i 5. prosince večer, zda nemůžeme přijít. Dříve se Mikuláš odchytával na ulici, bylo to běžné. Ale my už máme obsazeno, takže takové prosby musíme odmítat,“ vysvětluje Strop. Některé agentury v kraji nabízejí i do detailu vyladěné scénky. Nechybí pekelná kniha hříchů, básničky, pohovory s dětmi a poté nadílka. Cena za návštěvu rodiny s dvěma dětmi se pak vyšplhá až ke 3 000 Kč.