Čas zábavy

Prázdniny jsou v plném proudu a s nimi je tady i řada volnočasových akcí. MF DNES vám přináší tipy, kam se jít bavit na Novojičínsku. Ať už v létě, anebo po začátku nového školního roku.

Festival pod Kaštany

Novojičínské hudebně-zábavné seskupení Fčil a Tu zahájí v pátek 21. července v 19 hodin na zahradě restaurace Nové Slunce tradiční folkový Festival pod Kaštany. Jako další vystoupí například Vojta Nedvěd s kapelou Tie Break, novojičínský písničkář Martin Miki Zábranský & Joe After Pak. V sobotu od 14. hodiny zahraje akustický Noční vlak, po něm legendy ve svém žánru Žalman a spol., AG flek a na závěr ostravská písničkářka Lenka Mandoli z dámské kapely Bo!Bosorky. „Jsme pohodový festival, který spojuje profesionální hudebníky s těmi amatérskými. Folk, blues, country a další styly se představí na dvou pódiích, v průběhu dvou letních dnů.

Kotouč či tajemné město

Muzeum Šipka si na dobu letních prázdnin připravilo pro děti i dospělé komentované prohlídky na vrch Kotouč a workshopy s motýlí a bylinkovou tematikou. Pro dlouhou chvíli ve Štramberku mohou návštěvníci využít hledací hru Tajemné město, zaměřující se na méně známá zákoutí centra Štramberka. „Hledačka probíhá venku, na trase v centru města Štramberk. Cíl je v Muzeu Šipka, kde za úspěšně vyplněný quest čeká na luštitele odměna. Hru lze hrát celoročně. Doba trvání je kolem jedné hodiny. Pracovní list lze stáhnout na webu muzea nebo vyzvednout osobně v Muzeu Šipka. Během pátečních termínů (21. a 28. července a 4., 11., 18. a 25. srpna) se návštěvníci zároveň mohou účastnit komentované vycházky na Kotouč. „Čeká je seznámení s Národním sadem, jeskyní Šipkou a jejími pravěkými obyvateli – neandrtálci, lomem Kotouč, jurským korálovým útesem, jedinečnou přírodou Štramberka či bronzovými poklady,“ uvádí Pavel Janek z Novojičínského muzea, pod které Šipka spadá.

Gulášové slavnosti

Amfiteár na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm v sobotu 29. července už od 9 hodin přivítá první účastníky oblíbených Gulášových slavností. „V rámci nich poměří své síly amatérští i profesionální kuchaři. Dohotovení soutěžních gulášů by mělo být přibližně mezi 14. a 15. hodinou, vyhlášení výsledků a předání cen je pak naplánováno na 16.00,“ říká Pavlína Martiňáková z Domu kultury. Bližší informace a přihlášky do soutěže získáte na www.kulturafrenstat.cz, uzávěrka přihlášek je 24. července. Celým dnem bude návštěvníky bavit hned několik hudebních skupin – na pódiu se představí například kapela Bosobos, Hobití noha nebo Ronjam a Hard Balls. Finále pak obstará kapela Sagar, která předvede Queen Freddie Mercury show. V provozu bude také lanovka, a to od 9 do 21 hodin. Vstup je zdarma.

Středověk na hradě

O víkendu 29. a 30. července obsadí hrad Starý Jičín družina přátel středověké historie, aby návštěvníkům předvedla, jak se žilo na hradech v období středověku. „Návštěvníci si budou moci vyzkoušet lukostřelbu, nahlédnout do lovecké dílny, kovárničky, středověké kuchyně, uvidí mistra zbrojíře při práci a mnoho dalších zajímavostí,“ informuje kastelán Arnošt Pokorný. Začátky jsou v 10 hodin.

Nedělní koncerty v přírodě

Červencové neděle jsou v Kopřivnici ve znamení Letních koncertů. Konají se pravidelně v sadu E. Beneše před Ringhofferovou vilou vždy od 17 hodin. 23. července bude udávat tón nespoutané duo kopřivnických rodáků Galia Brothers. O týden později Letní koncerty završí mladá soulová kapela z Nového Jičína Ta Hakuna, která podle slov organizátorů útočí na duši, hlavu i uši… a dodá tu správnou energii. „Naší snahou je, abychom zdejšímu publiku představili nejen kvalitní hudebníky z Kopřivnice a nedalekého okolí, ale i různorodé hudební žánry a pojetí. Na všechna vystoupení je vstup volný a v případě nepříznivého počasí se akce ruší,“ uvádí Michaela Sekerášová, ředitelka Kulturního domu v Kopřivnici.

Kapitán Demo i Vojtek z Kabátů

V pátky 11. a 18. srpna se hlavní náměstí v Novém Jičíně promění v hudební arénu. Od 20 hodin zde vystoupí známé tváře domácí popkultury. Nejprve Kapitán Demo, kterého organizátoři uvádějí jako nepřehlédnutelnou osobnost českého šoubyznysu, a o týden později zpěvák kapely Kabát Josef Vojtek, který si k vystoupení přizval houslistky Inflagranti za doprovodu rockové kapely.

Netopýři tajemní a zranitelní

Putovní panelová výstava České společnosti pro ochranu netopýrů ukazuje rozmanitost netopýřích druhů vyskytujících se v České republice. Představuje ne vždy lichotivě vnímané noční tvory netopýry jako jedinečné živočichy, kteří si zaslouží žít v naší blízkosti. Kromě informací o způsobu jejich života či metodách výzkumu se výstava dotýká také problematiky jejich ochrany. Důraz je kladen na soužití netopýrů a lidí v budovách. Výstava začne 29. srpna a zájemci ji až do 29. října najdou v prostorách Žerotínského zámku a následně také ve Smetanových sadech.

Frenštátské slavnosti

26. srpna mohou návštěvníci vyrazit do Amfiteátru Horečky na folklorní festival Frenštátské slavnosti. Letos to už bude 19. ročník. Akci pořádá město Frenštát pod Radhoštěm, Valašský folklorní spolek a Valašský soubor Sedmikvítek se svou uměleckou vedoucí Janou Šamánkovou. Již v pátek 25. srpna v 16.30 mohou milovníci folkloru navštívit vernisáž výstavy dětských výtvarných prací Náš kraj Valašsko v Domě kultury, na které vystoupí Malý Sedmikvítek. Bude to taková výtvarná pozvánka na sobotu 26. srpna, kdy ve 12.30 dechová hudba Galička zahájí program Frenštátských slavností na Horečkách. „Poslechnout si můžete hudbu různých žánrů a slyšet dětské hlásky v pořadu Slavíček zpívá. V pořadu Z daleka i blízka se návštěvníci seznámí s folklorem dvou zemí, z nich jistě zaujme čínský soubor i temperament tanečníků ze Slovenska,“ uvedla ředitelka festivalu Jana Šamánková.

Slavnosti města

Oblíbený zpěvák a muzikálová hvězda Janek Ledecký zavítá se svou kapelou jako hlavní tahoun na Slavnosti města Nový Jičín. Dvoudenní akce začne v pátek 8. září a kromě autora hitů Sliby se maj plnit o Vánocích nebo Na ptáky jsme krátký pozvání přijala kapela N.O.H.A. Tradiční slavnost města s bohatým programem pro celou rodinu na druhý den přivítá ikonického zpěváka Richarda Müllera, ze Slovenska ale přijedou také Desmod a Robo Šimko.

Jakub Jalůvka s kapelou

Kytarista, pedagog, aranžér, skladatel a rodák z Nového Jičína Jakub Jalůvka vystoupí 2. září společně s kapelou na Hudebním večeru na nádvoří hradu Starý Jičín. Koncert začne v 19 hodin a nabídne multižánrovou siestu s využitím kytary, cojonu, baskytary a zpěvu. Jalůvka je známý tím, že vytváří společně se svou kapelou fúze ladných melodií a harmonií, které se prolínají mezi jednotlivými žánry.

Muzeum Zdeňka Buriana

Nepřehlédnutelná budova na náměstí ve Štramberku už s železnou pravidelností rok co rok pořádá přátelská setkání příznivců napětí a dobrodružství v duchu tvorby světoznámého malíře Zdeňka Buriana. Na druhý zářijový víkend je připraveno Volání dálek, spojené s prezentací ilustrátora Jiřího Gruse. K tomuto tématu je připravena i přednáška publicisty Karla Deniše-Jordána. V říjnu se na 20. až 22. připravuje tradiční Podzimní vítr, spojený se křtem knihy s názvem Zdeněk Burian: Pravěký svět II.

Publicista Vladimír Socha při té příležitosti nabídne přednášku o paleo objevech. „Termín Podzimního větru závisí na datu vydání knihy, respektive je klouzavý,“ komentuje říjnový program ředitel muzea Aleš Durčák. Skutečný stav je tak možno si dodatečně ověřit na adrese muzea nebo telefonu 558 840 619. Muzeum je přes prázdniny otevřeno netradičně i v pondělky a k vidění je stálá expozice Zdeněk Burian a jeho svět.

Svět Komenského

Přes léto bude pobočka Muzea Novojičínska Svět Komenského Fulnek otevřená od úterý do neděle od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00. Kromě expozice Na prahu vichřice, která zájemce provede životem a osobností Jana Amose Komenského ve Fulneku v letech 1618 až 1621, se návštěvníci mohou také pokusit projít Labyrintem nebo se stát detektivem. „Pro ty, kdo milují dobrodružství, muzeum připravilo detektivní hru Vražda ve sboru s podtitulem Odhalte pozadí dávného příběhu fulnecké Jednoty bratrské a vypátrejte vraha i jméno oběti. Letos slavíme také 400 let od díla Labyrint světa a Lusthauz srdce. Na to odkazuje i další doprovodný program Noc v Labyrintu, který návštěvníkům pomůže odhalit vlastní ráj s pomocí brýlí Mámení, nebo se lidé mohou proměnit v Komenského skrze QR kód, který si sami sestaví,“ informuje za Muzeum Novojičínska Pavel Janek.

Výstava Stopa - vyřeš zločin!

V Kulturním domě ve Frenštátě se zájemci mohou pokusit vyřešit zločin. Na interaktivní výstavě se stanou sami detektivy a prostřednictvím fiktivního kriminálního případu budou pátrat po pachateli. Každý návštěvník získá pracovní list, kde si může zaznamenat průběh vyšetřování a na konci výstavy označit za pachatele jednoho z podezřelých. Unikátní interaktivní výstava věnovaná vědeckým metodám kriminalistiky Stopa – vyřeš zločin! potrvá od 7. září do 31. října v prostorách výstavní síně Albína Poláška.

Wlater Fischbacher trio i filmy

Doprovodná kapela mnohých zpěváků a především amerických zpěvaček Walter Fischbacher trio zavítá 25. září v rámci středoevropského turné do Sedlnice. Představí se v čistě instrumentální podobě s novým albem, které bude celé složeno z jazzových předělávek písní The Beatles. Zazní skladby Eleanor Rigby, Hey Jude, Let it Be, Strawberry Fields Forever, Blackbird, Come Together, I Want You či Here There and Everywhere. „Jedinečná příležitost využít zastávky v Sedlnice Silesia klub, možnost setkat se se špičkovým jazzem s nebývalou inspirací a zdrojem uvolněné radosti, lze jen doporučit,“ říká Martin Krč, vedoucí kulturního střediska. To zároveň naváže na již započaté besedy Biokina Sněženka o filmových fenoménech. Na již realizované pořady o Ďáblových knihách z produkce studia Protimluv nebo na téma Erotika v rané kinematografii naváže téma Sériových vrahů nebo Dobývání vesmíru (historie sci-fi). Termíny budou upřesněny až po prázdninách.

Koncert Lenky Filipové

Lenka Filipová, populární česká zpěvačka, šansoniérka, kytaristka, hudební skladatelka a textařka, zavítá 15. listopadu do Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Kytara u nás doma ležela opřená o stěnu, a tak jsem ji prostě vzala do ruky, bylo mi devět let,“ říká zpěvačka. Přelomové pro ni bylo setkání s francouzským písničkářem Francisem Cabrelem a píseň Zamilovaná, kterou Cabrel složil a česky ji otextoval Zdeněk Rytíř. Píseň dodnes platí za její největší hit.

Nikdy také zcela neopustila svoji původní profesi klasické sólové kytaristky, což nakonec vyústilo v několik LP desek věnovaných pouze klasické kytarové hudbě.

Příznivý ohlas měly i její písničky věnované dětskému publiku. To vše ji vyneslo až do první desítky v popularitě českých zpěvaček v anketě Zlatý slavík. Dostalo se jí i celé řady mezinárodních uznání a ocenění. V současné době se také nově věnuje hře na elektrofonickou kytaru. Jako hosté večera vystoupí akordeonista hrající také na keltskou harfu Sean Barry a pianista Jára Bárta.