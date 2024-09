Byty se už zase kupují, jejich ceny ale rostou

Někteří realitní makléři hovoří o tom, že se po čase stagnace začíná zvyšovat i zájem o nákup nemovitostí. Také ale upozorňují na to, že ceny nových bytů jsou v některých případech přemrštěné a lidé na to reagují tím, že tyto byty nekupují.

O tom, že se na stavebním trhu něco děje, hovoří i data Českého statistického úřadu. O téměř 28 procent více bytů než v předchozím roce bylo v letošním prvním čtvrtletí rozestavěno v Plzeňském kraji. Jedná se o druhý největší nárůst ze všech krajů v České republice. Za první tři měsíce zahájili v kraji firmy či jednotlivci stavbu celkem 657 bytů. K největšímu nárůstu o 44 procent došlo v Olomouckém kraji, kde zahájili stavbu 467 bytů.

K podobnému nárůstu jako u rozestavěných bytů došlo v Plzeňském kraji i v kategorii dokončených bytů. V prvním čtvrtletí se tedy lidé mohli nastěhovat do 401 nových bytů, což znamenalo meziroční skok o více než 26 procent. I zde se jednalo o druhý nejvyšší nárůst po Pardubickém kraji, který se pyšnil 410 dostavěnými byty a skokem o více než 29 procent.

V kraji bylo v prvních třech měsících letošního roku dokončeno 261 rodinných domů, 115 jednotek v bytových domech a sedm nebytových budov. Opačný poměr byl u zahájených bytů, kdy větší část tvořili byty v bytovkách, bylo jich přesně 372. Ve 247 případech firmy a jednotlivci začali stavět rodinné domy.

Nejvíce bytů bylo dokončeno v okrese Plzeň-sever, celkem 121, což bylo jednou tolik než rok předtím. Nejméně bytů bylo dostavěno v okrese Tachov. Nejvíc zahájených bytů eviduje okres Plzeň-město, kde začalo růst v prvních třech měsících 338 bytů, o téměř 200 procent víc než rok předtím, nejméně se jich rozestavělo v okrese Domažlice.

O tom, že se v prodeji bytů blýská po měsících stagnace na lepší časy, hovoří nejen statistici, ale i Martin Seidl z plzeňské pobočky realitní kanceláře Instinkt Realita. „Na začátku roku 2022 vtrhl Putin na Ukrajinu, následovala energetická krize, výsledkem bylo to, že léto a podzim tohoto roku byly v prodeji nemovitostí slabé, většinu roku 2023 bych nazval nemastným neslaným obdobím, ale na konci tohoto si lidé řekli, že nemá cenu se nadále bát a zase začali byty nakupovat,“ popsal Seidl situaci v Plzni a okolí. Podle něj k tomu přispěl i fakt, že klesly úrokové sazby u hypoték.

„Dnes se pohybují kolem pěti procent, což je stále dost, ale už to není sedm a třeba mladí už byty ve větší míře nakupují,“ uvedl Seidl. Výsledkem bylo podle něj zvýšení cen, které odhadl v meziročním srovnání na rozmezí mezi pěti až deseti procenty podle velikosti bytu. Seidl upozornil na to, že se prodávají hlavně byty, které jsou s ohledem na ceny dostupnější než rodinné domy. „Dnes v Plzni zájemce koupí pozemek na rodinný dům za šest, za sedm milionů korun, za dalších osm milionů si postaví dům, mimo Plzeň se při koupi pozemku dostane na zhruba čtyři miliony, dům si pak postaví za sedm. Navíc postavit dům není jen drahé, ale trvá to dlouho, proto dnes lidé raději kupují byty,“ nastínil Seidl.

Zavzpomínal na dobu před 15 lety, kdy se prodával pozemek v Tlučné kousek od Plzně za 30 korun za metr čtvereční, dnes se prodává za 4000 Kč.

Důvodem toho, proč jdou ceny bytů a domů neustále nahoru, je nedostatečná výstavba bytů. „V Plzni pořád chybí až 7000 bytů. Když se jich ročně postaví 300, někomu se to může zdát hodně, ale je to málo. Nevěřím, že se trend v Plzni v blízké budoucnost i změní,„ přiblížil Seidl.

Pavel Prokeš z realitní kanceláře Prokeš Klatovy upozornil, že v druhém největším městě v kraji je dost velký výběr nových větších bytů . Důvod je jednoduchý. Lidé o ně nejeví moc velký zájem. „Ceny za nové byty hodně vystřelily nahoru a pro zákazníky jsou neakceptovatelné, protože je to nereálné k možnostem jejich peněženek. Šest až sedm milionů za nový byt v Klatovech o velkosti od 90 do sto metrů čtverečních, to není možné přijmout,“ říká Prokeš na adresu developerů, kteří si tyto byty prodávají sami.

Ceny bytů šly podle Prokeše nahoru i kvůli tomu, že podražily ceny pozemků. „Ty už jsou také na neakceptovatelném stropu. Ceny bytů ale ovlivňují i ceny stavebních prací. Důvodem bylo zvýšení mezd, které šly nahoru, aby lidé zvládl i obrovskou inflaci. Neskutečně také vylétly ceny stavebního materiálu,“ popsal Prokeš, který prý na realitním trhu nečeká v nejbližší době nic převratného typu výrazného snížení cen. „To není reálné, protože s cenami stavebních prací, materiálů a pozemků nic neuděláme, to by musely stavební firmy snížit rabaty,“ popsal makléř.