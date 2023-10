„Brno hraje v gastru prim“

Cestuje po celém Česku a do svého projektu Gastromapa píše o podnicích, v nichž mu chutnalo. Nabídka v Brně okouzlila Lukáše Hejlíka natolik, že městu věnoval dokonce samostatnou knihu s rovnou stovkou restaurací, barů a kaváren.

A podle něj rozhodně bylo z čeho brát. „Poměrně jasnou jsem měl první šedesátku, ale abych s čistým svědomím uzavřel výběr stovky, musel jsem ověřit celkem osmdesát podniků. A pak jsem měl spíš problém dávat podniky pod čáru,“ přiznává autor Gastromapy.

„V gastronomii je mnoho žánrů, a kdybych je měl všechny vypsat na papír a říct, jestli jsou v Brně, tak vždycky řeknu ano,“ dodává herec a moderátor.

Brno jste si vybral pro svého prvního gastroprůvodce z konkrétního města nebo regionu. Co je na něm proti jiným městům speciálního?

Brno má v mnohém prvenství, ať už je to hustota kavárenské scény, neuvěřitelně živá a barevná barová scéna, nebo monotematická bistra. Musím zmínit rovněž komunitnost a přátelskost brněnské scény. Jsou však také sféry, které v Brně ještě nemají zastoupení, pořád mi tam chybí nějaká fantastická česká kuchyně. V Praze jsou druhy restaurací, ať už zážitkových, nebo s nějakým posunem, které mi v Brně pořád chybí.

Které brněnské podniky rád navštěvujete a co byste v nich doporučil?

Snídani v Eggo na Dvořákově nebo Bavardu na Poštovské, nejskvělejší ramen v Ramen Brno, kreativní dort od Sorry – pečeme jinak, božskou kávu a k tomu koláček v Take5 v Židenicích. Musím zmínit také úžasně kreativní bistro, kuchyni a vůbec nový přístup od Bratrs bistra, které dřímá mezi paneláky v Bystrci, a Cukrářství Martinák, jež dělá klasiku a ta prostě musí chutnat. Dále 4pokoje, kam můžete jít každý den. Když chcete něco pěkného reprezentativního a k tomu dobré drinky, tak Element. Nesmí chybět úžasně zábavná japonská Manya nebo naprosto originální gyros Flek.

Čím se vyznačuje brněnská kavárenská scéna, kterou jste zmiňoval?

V Brně je plejáda kaváren, které jsou legendární po celém Česku. Ať je to Monogram, kde působí trojnásobný barista roku, nebo Rebelbean s dvojnásobným baristou roku. Dále jsou tu The Roses a Coffee Fusion s jednonásobnými baristy roku. Kromě jiného i tyto tituly jasně ukazují, že Brno je prostě kavárenské centrum. Určitě jsem zapomněl na spoustu míst a můžu říct, že když jsem dával dohromady knížku Brno 100, kde je sto mých srdcovek, bylo nakonec docela těžké udělat jen stovku. Nedostala se mi tam spousta dalších pěkných tipů.

Jak si u vás Brno stojí v porovnání se světovými městy?

Asi můžu říct, že když jsem dával dohromady tu knížku, tak jsem trošku s nadsázkou přeháněl a tvrdil něco ve stylu, že pokud chce člověk stíhat nejnovější trendy v gastronomii, nemusí jezdit do Londýna, Berlína a Budapešti, ale stačí, když dorazí do Brna. Teď mám za sebou cestu po Londýně, byl jsem v Paříži, New Yorku i Berlíně, a musím říct, že to vlastně zase tak velká nadsázka nebyla. Minimálně po té kavárenské stránce Brno určitě hraje prim. Takže je to krásné, nové, díky gastru mladé moderní město a mám radost, že to i samo ví a reflektuje. A že jedna z jeho karet v turismu je právě gastronomie.

Která další místa jižní Moravy rád navštěvujete?

Určitě u mě figuruje Lednicko-valtická oblast a Mikulovsko, ale stejně tak rádi jezdíme do Veselí nad Moravou nebo Kyjova. Mám rád Bořetice a opravdu hrozně moc rád mám restauraci Panelka Luleč na Vyškovsku, to je jeden z mých nejoblíbenějších podniků vůbec. Spojit to s místním přírodním koupáním v zatopeném lomu U Libuše je naprosto dokonalý zážitek. Famózní je taky Moravský kras. Rád své návštěvy spojuji s výlety a zaměřuji se i na památky, umění, architekturu, výstavy, divadla, koupaliště, parky a tak dále.

Jak vybíráte místa, která navštěvujete? Posílá vám někdo tipy?

Ano, dostávám tipy, které si zapisuji. A pak samozřejmě vždy, když jsem někde poblíž a mám hlad, čas a náladu, tak si tipy rešeršuji a vydávám se na ta místa. Samozřejmě bez ohlášení, všude za sebe všechno platím, všechno sním, vyfotím a po čase se o tom rozhodnu, nebo nerozhodnu psát.