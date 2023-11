Brněnské Vánoce plné chutí, vůní a barev

Brněnské Vánoce – výběr z programu Hana Holišová 26. listopadu Bystrouška – dětský folklorní soubor Bílovice nad Svitavou, nám. Svobody, 19.00 Dušan Vitázek & TALK Band, náměstí Svobody, 19.00 29. listopadu Koncert herců MdB, nám. Svobody, 17.00 Rozhlasový Big Band Gustava Broma a Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, náměstí Svobody, 19.00 1. prosince Loutky bez hranic: Vánoční svatba sněhuláka Karla, náměstí Svobody, 15.00 Hana Holišová a New Time Orchestra, náměstí Svobody, 19.00 2. prosince Největší betlém v Evropě – prohlídka s autorem, Dominikánské náměstí, 16.00 3. prosince O hlupákovi, který nosí kožich, náměstí Svobody, 15.00 Swing Kong Dance Orchestra, náměstí Svobody, 17.00 5. prosince Povídání o životě svatých – Mikuláš, náměstí Svobody, 14.30 Rozbal To! s čertovským překvapením, náměstí Svobody, 16.00 9. prosince Divadlo b: Vánoční pohádka, náměstí Svobody, 15.00 Originální pražský synkopický orchestr – OPSO, náměstí Svobody, 19.00 10. prosince Brno Gospel Choir, náměstí Svobody, 17.00 Igor Orozovič & Company, nám. Svobody, 19.00 11. prosince Dětský národopisný soubor Pomněnka z Tvrdonic, náměstí Svobody, 15.00 Jazz aus Brno, náměstí Svobody, 17.00 The Jazz Chat, náměstí Svobody, 19.00 13. prosince T-Group Dance, náměstí Svobody, 15.00 Česko zpívá koledy, nám. Svobody, 18.00 Standa Hložek, náměstí Svobody, 19.00 15. prosince Koncert v barvách Semaforu, náměstí Svobody, 17.00 16. prosince Taneční a stepařská škola R+P Brno manželů Bartůňkových, nám. Svobody, 15.00 17. prosince LuckySings, náměstí Svobody, 17.00 18. prosince Loutky bez hranic: Kouzelný vánoční stromek, náměstí Svobody, 15.00 19. prosince Studenti JAMU oboru Muzikálové herectví – ansámblový zpěv, nám. Svobody, 17.00 Robin Schenk, náměstí Svobody, 19.00 20. prosince Buchty a loutky: Andělíček Toníček, náměstí Svobody, 15.00 Poutníci, náměstí Svobody, 19.00 23. prosince Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby, náměstí Svobody, 17.00 Celý program na webu brnenskevanoce.cz