Bolí vás záda? Změňte matraci a hýbejte se

Pět cviků, které pomohou zádům Doporučené cviky na posílení zádových svalů se mají opakovat 15 až 20krát. Pohyb by měl být plynulý. Ve výdržových pozicích setrvávejte minimálně jednu minutu. Stahování loktů vleže na břiše: Položte se na břicho a opřete si čelo o zem. Zvedněte ruce do vzpažení a držte je nad zemí. Tahem se snažte dostat lokty co nejblíže k tělu. Předloktí držte vodorovně se zemí. Potom vracejte ruce zpátky do vzpažení. Pozor: Neprohýbejte se v bedrech. Nezvedejte hlavu ze země a nezaklánějte ji.

Zvedání hlavy vleže na břiše: Položte se na břicho. Ruce si dejte pod čelo. Zvedejte hlavu nahoru, aniž byste ji zakláněli, poté se vracejte zpátky nad zem. Pozor: Nezaklánějte hlavu a nezvedejte nohy. Při pohybu dolů se nedotýkejte země.

Zvedání nohy a paže do kříže ve vzporu klečmo: Udělejte vzpor klečmo. Ruce si dejte zhruba na šířku ramen. Zvedněte zároveň pravou ruku a levou nohu a vytáhněte se za nimi. Chvíli setrvejte v této poloze a pak se vraťte zpátky do kleku. Proveďte to samé, ale s opačnou nohou a rukou. Pozor: Neprohýbejte se v bedrech. Cvičení provádějte pomalu a v konečných pozicích provádějte výdrž.

Výdrž ve vzporu na loktech: Proveďte vzpor ležmo na loktech. Tělo by mělo mít tvar luku. V této pozici chvíli vydržte a pak přenášejte váhu na loktech dopředu a vracejte se zpátky. Pánev držte ve stejné výšce. Pozor: Cvičení má statický charakter. Cvičte pomalu a s co nejdelší výdrží. Nezaklánějte hlavu.

Výdrž ve vzporu na boku na jednom lokti: Opřete se jednou rukou o zem a zvedněte se do vzporu na jedné ruce bokem. Druhou ruku si dejte podél těla. Pokud vám tato poloha nebude činit potíže, zvedněte ruku do upažení a podívejte se za ní. Ještě těžší varianta je se zvednutou nohou v unožení. Vydržte minimálně 15 vteřin a pak cvičte na druhou stranu. Pozor: Jde o statické cvičení. Po celou dobu cvičení dodržujte správné držení těla.