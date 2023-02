Bojová umění i věda, která baví

Nabídka kroužků v Praze je bohatá a mnohdy i netradiční. Děti si mohou vyzkoušet, jaké je to vytvářet média nebo si postavit přistávací modul.

Přestože hlavní město momentálně svírá ekonomická krize, pražské děti zatím při svých mimoškolních aktivitách nestrádají. Částečně také díky podpoře města.

„Krize se ještě neprojevuje. Navíc mají rodiče možnost čerpat z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze částku 600 korun,“ říká Lenka Kosinová z Domu dětí a mládeže Praha 8.

Největší zájem je podle ní obecně o pohybové a sportovní kroužky, ale také například o technické nebo dramatické.

Netradiční kroužky nabízí například společnost Věda nás baví. Děti se hravou formou seznámí s některými vědeckými poznatky. V novém pololetí si mohou například vyrobit vlastní kaleidoskop nebo přistávací modul, objevit kouzlo statické elektřiny či poznávat hvězdy.

V oblibě jsou také zájmové kroužky, plné pohybu. V lednu a únoru pořádají například nábor dětí pro bojové umění kung-fu. Určen je pro děti od šesti do 12 let. „Vyučujeme děti především formou bojových her a soutěží,“ uvádí pořadatelé. Akce se odehrává v Letohradské ulici. Podobný jedinečný zážitek nabízí kurz aikido, který pořádá Dům dětí a mládeže v Praze 10.

„Akido není o tom, zvládnout všechno hned. Je o trpělivosti a pomalém poznávání sebe sama skrze pohyb, krůček po krůčku, ruku v ruce s pokorou,“ zvou pořadatelé. Akce je určena pro děti od šesti do 15 let, cena za pololetí činí dva tisíce. Cvičení je v úterý odpoledne.

Aktivní strávení volného času nabízí ve stejném centru také kurz aerobiku, určený pro školáky mezi šesti a deseti lety. „Jde o základ jednoduchých i složitějších choreografií doprovázený rytmickými písničkami,“ představují cvičení instruktoři. Cena za pololetí v tomto případě rodiče vyjde na 1 400 korun, cvičí se hodinu ve středu odpoledne.

Historický šerm i kuželky

Atraktivní prožitek nabízí dětem mimo jiné kurz šermu. Nalézt ho lze třeba v Domě dětí a mládeže v Praze 2 (DDM 2).

„Jedná se o Výuky původních technik středověkého šermu s orientací na použitelnost ve sportovní duelové verzi,“ komentují jej instruktoři. Kurz je otevřen pro zájemce od 11 do 15 let. Cena za pololetí je stanovena na 1 050 korun.

K tradičním zábavám náleží také koulení kuželek. Jde o další z pohybových aktivit, které si lze užít v DDM 2. „Na kroužku děti budou hrát nejen kuželky, účastnit se turnajů, ale věnovat se také kondičním cvičením a hrám,“ slibují autoři. Roční poplatek u tohoto kroužku činí 1 600 korun.

Sportovní hry, turistika, cykloturistika, kanoistika, outdoorové sporty, netradiční sporty nejen v tělocvičně, ale převážně na různých místech. To slibuje další kroužek zmíněného centra. Za jedno pololetí zájemci uhradí 1 450 korun.

Tanec a kreslení

Klasicky zájem mají děti i rodiče o kroužky taneční. V Praze 2 jej nabízí pod názvem Orientální tance pro malé princezny. Určeny jsou pro nejmenší adepty od tří do šesti let. „Hodiny orientálního tance zahrnují rozcvičku s jógovými prvky pro protažení těla, následně základní prvky izolovaného pohybu v tance,“ shrnují organizátoři. Jedno pololetí vyjde rodiče na 800 korun.

Inspirovat se výtvarným uměním mohou tvořiví nadšenci třeba na kurzu Pastelka, který je naučí malbě, kresbě, grafice i kombinovaným technikám. A svá díla mohou vidět i na výstavách, třeba k Velikonocům, Vánocům i při dalších příležitostech. Pro děti od šesti do 10 let vyjde pololetí s malířskou paletou na 1 050 korun.

Novinářský kroužek

„Z celkové nabídky kroužků je největší zájem o kroužek Věda nás baví s Albíkem, u dětí je vidět zájem dozvědět se, jak funguje svět kolem nás. Soustředíme se zejména na vědecký kroužek, máme akreditaci od ministerstva školství a největší databázi vědeckých pokusů,“ říká manažer projektu Věda nás baví Charles Adam Peake.

Zajímavým kroužkem v nabídce je také novinářský kroužek, kde se děti díky platformě School press club naučí, jak si vyrobit vlastní noviny či školní časopis a také jak psát články.

Netradiční kroužky nabízí i Domov dětí a mládeže Praha 2. Stále volná místa jsou například v případě sportu jménem jugger, který v sobě kombinuje prvky fotbalu a šermu, nebo na kroužku Lego robotiky. Zapsat zde své ratolesti mohou rodiče také do kroužku pro malé spisovatele a ilustrátory.

Mladí lezci i jazyky

Oblibě se těší také další sporty, jakými je třeba horolezectví. Začít lze od přípravky, určené pro předškolní děti, které se během hodin učí vnímat horolezectví jako sport. Získají také dovednosti, jak pracovat s lanem a vázat základní uzly.

„Nedílnou součástí kroužku jsou i kondiční a koordinační cvičení pro správné držení těla a zvýšení fyzické zdatnosti. Děti se přiučí zodpovědnosti a práci ve skupině,“ vysvětlují organizátoři.

Přípravka je určena pro šesti- a sedmileté adepty tohoto sportu. Tento kurz pořádá třeba modřanský dům dětí a mládeže. Cena na pololetí je stanovena na 1 150 korun. Na tuto základní úroveň navazují školení pro pokročilé. Určeny jsou zájemcům od 14 let. Pololetní školení vyjde na 1 850 korun.

Rodiče klasicky mají zájem o jazykovou zdatnost svých ratolestí a nejčastěji je svěřují anglickým lektorům. Také tyto kurzy lze projít ve zmíněných Modřanech, ale samozřejmě i jinde. Angličtinu si zde mohou pilovat již předškoláci ve věku pěti šesti let, učí se slovní zásobě a gramatickým a fonetickým jevům. A nejde jen o přetížení paměti gramatickými pravidly. Žáci se učí základy angličtiny zábavnou formou, a to prostřednictvím her. Pololetí stojí 1 400 korun.

Trochu stranou pozornosti zájemců o zvládnutí cizího jazyka stojí francouzština. Taktéž tento románský jazyk lze zvládnout v kurzu v Modřanech. Francouzština pro začátečníky je určena pro žáky druhého stupně mezi 11 a 15 lety. Kroužek je primárně určen dětem, které se s francouzštinou zatím nesetkaly. Jedno pololetí podle pořadatelů stojí 1 700 korun. Organizátoři upozorňují rodiče, že o zájmové kroužky je velký zájem. Nabídka se proto rychle vyčerpává. Proto je dobré sledovat aktuální situaci na příslušných webových stránkách.