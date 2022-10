Boj proti podzimnímu splínu: pohyb i byliny

Celý magazín

Máme pro vás pár tipů, jak se s nepohodou vyrovnat. Kdybyste se však necítili dobře dlouhodobě, je namístě vyhledat odbornou pomoc. A jak si tedy přivolat zpět ztracenou dobrou náladu?

Jděte na čerstvý vzduch

Nic nedokáže tak rychle vyčistit hlavu jako procházka nebo proběhnutí venku. A nezabere vám to moc času, stačí půlhodinka a budete se cítit lépe. Že nemáte čas? V některých zemích lidé běhají do práce nebo domů z práce. Věci si dají do batůžku, udělají něco pro kondici a neztratí tím ani svůj drahocenný čas. Totéž můžete dělat i s procházkou. Nemusíte se vymlouvat ani na špatné počasí, i v pláštěnce a softshellkách se můžete hezky projít a vyčistit si hlavu.

Otevřete si hezkou knížku

Pokud vám nálada stále sklouzává k smutku, zabavte svoji hlavu a čtěte. Třeba když cestujete trolejbusem nebo večer před usnutím. Nevybírejte si ale žádná těžká témata a dramata, ale něco lehkého, veselého, co vás pobaví, rozesměje a zvedne vám náladu.

Zkuste bachovky

Na náladu skvěle fungují speciální kapky Bachovy květové terapie. Jedná se o výtažky z rostlin, kde každá působí na jinou emoci. Užívají se hlavně vnitřně a zakoupit si můžete již hotové směsi – například na smutek, na depresi, SOS kapky, které okamžitě uleví, když cítíte nějaké psychické napětí. Skvělé jsou i kapky namíchané na míru, podle vašeho aktuálního psychického rozpoložení.

Jděte do sauny

Když se mění počasí, tělo potřebuje prohřát a posílit. A právě sauna je možnost, jak se zbavit špatné nálady a být odolnější. Ideální je na začátku podzimu začít chodit pravidelně – pokud vám to situace dovolí, nejlepší je chodit se prohřát jednou týdně v podvečer a pak jít spát.

Uvařte si čaj

Zapomeňte už na pití studených limonád a chlazených nápojů. Organismus teď potřebuje něco teplého. Správně zvolený čaj dokáže uvolnit a zklidnit tělo i mysl. Výborně pomáhá meduňka, levandule či heřmánek. Třezalka zase pomůže, když máte problémy s usínáním. Nejvhodnější jsou ale sypané bylinkové směsi, které si můžete dát do speciálních louhovacích pytlíčků. Ty zakoupíte v čajovnách nebo čajových obchodech.