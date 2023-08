Bitva o dějiny

U kanónu stál a pořád ládoval zpívá se v lidové písni o kanonýru Jabůrkovi. Podle Radka Balcárka, který už 30 let s Gardou města Hradce Králové připomíná slavnou bitvu ukázkami na Chlumu, nebylo o vítězi dlouho rozhodnuto. Rakušané totiž měli výborné postavení v půlkruhu kolem Chlumu.

„Stáli v ose Probluz, Nechanice, Sadová, Mžany, Cerekvice, Hořiněves, Máslojedy, Neděliště. Prušáci se půl bitvy nemohli vůbec hnout dopředu. Oni s sebou téměř nic nevezli, vše brali z místních zdrojů, takže kdyby nevyhráli, museli by odtáhnout zpět ke zdrojům,“ upozorňuje Balcárek.

Klíčový okamžik však nastal, když pruští vojáci zaútočili na les Svíb. Další taktické chyby Rakušanů jezdí na Hradecko dodnes studovat kadeti Bundeswehru.

„Když od Cerekvic první pruská armáda zaútočila a obsadila Svíb, dva rakouské armádní sbory, které stály na návrších v Máslojedech a Nedělištích, se vydaly na pomoc ve Svíbu. Tam byla hrozná jatka, většina padlých z bitvy zemřela tam. Oni tehdy Prušáky z lesa vypudili a dosáhli dílčího vítězství. Pruská První a Labská armáda byly ve svízelné situaci, protože nemohly kvůli dělostřelbě zaútočit, a byly připraveny na ústup,“ popisuje.

Rakušané tehdy do boje o Svíb zasáhli bez vědomí hlavního velitele Ludvíka von Benedeka. Podcenili pruskou Druhou armádu, které velel korunní princ Fridrich Vilém. Ta byla ještě ráno, kdy bitva začínala, u Dvora Králové. Přesto se dokázala odpoledne dostat na bojiště.

„Když Benedek zjistil, že jeho dva sbory jsou ve Svíbu, přikázal jim, aby rychle obnovily postavení v Máslojedech a Nedělištích. Ale to už nestihly. Korunní princ udeřil a jednotky, které se teprve vracely, rozprášil. To byla nějaká třetí odpolední,“ pokračuje Radek Balcárek a upozorňuje, že Druhá armáda čítala 96 tisíc mužů.

Prusové se pak dostali do týlu nepřítele a ten musel rychle ustoupit. Stahování vojsk přes Labe krylo záložní dělostřelectvo i krvavá bitva u Střezetic, kde se střetlo 11 tisíc jezdců. „Pruský král se dozvěděl až po bitvě, jakého vítězství dosáhl,“ upozorňuje Balcárek, že bitva nemusela být rozhodující. Rakušané ustoupili plně bojeschopní.

K bitvě přičichl jako kluk

Radek Balcárek se o hradeckou bitvu zajímá od 80. let. Jako kluk hltal fakta o historických bambitkách a to ho přivedlo do muzea na Chlumu. Pak se účastnil vzpomínkových setkání v dobových uniformách. První ukázka bitvy se odehrála v roce 1991, tehdy ji organizoval okresní úřad, radnice a Komitét pro udržování památek z války roku 1866.

„Čekali jsme, že za rok se bude vzpomínka opakovat, ale ono nic. Tak jsme si s Pavlem Urbanem řekli, že to zorganizujeme sami, a v roce 1993 byla první akce. Tehdy v tom ještě nebyla bitva, jen organizované průvody ve městě, na Chlumu a nějaké ceremoniály,“ vzpomíná. Následovalo 30 úspěšných ročníků.

Radek Balcárek za propagaci bitvy získal prestižní hradecké ocenění Primus inter pares. Současně však přišel o parťáka Pavla Urbana a sám přiznává, že síly na další ročníky ubývají. „S kolegou Urbanem se nám podařilo vojenskohistorické hnutí dostat o kousek dál. Jsem rád, že v tom festivalu lidé vidí víc než párkovou kulturu, kde se jen pobaví. Příběhy jsou skutečné, scénáře jsou podle historických událostí, takže to má i vzdělávací charakter. Pokračujeme dál minimálně do 160. výročí, to jsou ještě tři roky. Já mám už svůj věk a uvidíme, jestli se toho další generace nějak chopí,“ říká Radek Balcárek.