Fotovoltaika přináší výhody celoročně. Proč se jí nebát a pořízení neodkládat?

Česká republika se nachází v mírném klimatickém pásmu. Pravidelně se zde střídají všechna roční období i s tím, co k nim patří. Logika velí, že elektrárny, které vyrábějí energii ze slunce, budou mít největší výkon během letních měsíců. Je to ale trochu jinak.

„Zákazníci se mnohdy mylně domnívají, že fotovoltaické elektrárny jsou nejvýkonnější v létě, ale v případě extrémních teplot, kdy je i ve stínu přes 35 °C, se povrch panelu přehřívá a výroba energie se může naopak mírně snižovat. Paradoxně chladný slunečný den se na okamžitém výkonu projeví vyšší účinností. V zásadě ale platí, že celková výroba s ohledem na počet slunečných dnů a délku osvitu hraje prim pro období od jara do podzimu,“ upozorňuje na méně známý fakt Hana Procházková specialistka zákaznického servisu ze společnosti BC engineering s. r. o. Ta patří mezi nejstarší firmy, které v Česku začaly s výstavbou fotovoltaických systémů nejen pro majitele rodinných domů, mezi jejich zákazníky se řadí také výrobní a skladovací podniky v České republice.

Obavy z krupobití? U panelů zbytečné

Podmínky pro provoz fotovoltaických elektráren (FVE) lze v Česku považovat za velmi dobré. Fotovoltaické elektrárny díky tomu domácnostem rapidně snižují náklady na bydlení a významně pokrývají spotřebu elektrické energie. Navíc není nutné se z větší míry obávat rozmarů počasí, se kterými se v našich podmínkách setkáváme v poslední době častěji. Veškeré FVE panely uváděné na český trh jsou chráněny speciálním tvrzeným sklem, a kroupy do velikosti dvou centimetrů tak pro panely nepředstavují riziko. ,,Samozřejmě rozmarům počasí zatím bohužel poručit neumíme, a proto je vhodné přistupovat k instalovaným fotovoltaickým panelům, které jsou vystavené povětrnostním vlivům, podobně jako ke střešní krytině. I přes vysokou odolnost dnešních technologií doporučujeme zařadit instalovanou FVE do stávajícího pojištění domácnosti,“ uvádí Hana Procházková.

Pojištění střešní elektrárny je moudré hned ze dvou důvodů. Jednak kvůli navýšení hodnoty nemovitosti, a také proto, že má domácnost jistotu v případě přírodní katastrofy, kterou nemusí být dotčená jen FVE. „Zákazníkům doporučujeme, aby si kromě rozšíření pojištění domácnosti zkontrolovali také rozsah svého stávajícího pojištění domácnosti, případně si některá další rizika připojistili – jedná se především o rizika spojená s vnějším přepětím, podpětím nebo i pojištěním technické poruchy a v neposlední řadě s vandalismem,“ radí Hana Procházková. „Pokud jsou panely instalované na hlavní budově, obvykle stačí navýšit pojistnou částku hlavní budovy. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat pojištění FVE, která zasahuje do vedlejších staveb. Typickým příkladem je rodinný dům se samostatně stojící garáží. Z důvodu nedostatku místa na střeše RD se klient s realizační firmou dohodne na instalaci panelů na garáži, ovšem technologii z důvodu přístupnosti a dostupného prostoru umístí do technické místnosti v RD,“ komentuje Hana Procházková případ, kdy jsou fotovoltaické panely a technologie umístěné do stavebně oddělených objektů.

Svěřte svou střechu odborníkům

Instalace solárních panelů je komplexní záležitost a vyžaduje znalosti nejen z oblasti elektroinstalací a solárních technologií, ale také stavebnictví. Proto je důležité svěřit tuto práci odborníkům, kteří mají v oboru letité zkušenosti.

Důležité je zmínit, že nová technologie na domě nepředstavuje riziko pro jeho bezpečnost a není nutné se jí obávat více než kteréhokoliv jiného zařízení, které ve svém domově používáte. Technologie fotovoltaických elektráren uváděných na český trh musí plnit bezpečnostní podmínky a certifikace stejně jako pračka, plynový kotel nebo tepelné čerpadlo. Vaši domácnost mohou u kteréhokoliv výrobku ohrozit jen dvě věci: neodborně provedená elektroinstalace nebo nevhodně zvolené umístění. Například u bateriových úložišť, která jsou v dnešní době u většiny FVE nepostradatelná, je při výběru vhodného umístění nezbytně nutné zohlednit potřebu suchého a teplotně stabilního prostředí, ve kterém je konstantně 10–25 stupňů Celsia.

Jak říká Hana Procházková, v BC engineering dbají na bezpečnost důkladně. „Praxe je u našich instalací taková, že revizi FVE systému pro nás zpracovávají nezávislé externí dodavatelské společnosti a revizní technici nejsou našimi zaměstnanci, a to právě z důvodu nezávislé kontroly a zajištění bezpečnosti systému,“ uvádí.

Běžnou údržbu „zajistí“ příroda

Máte auto? Nejspíš tak často řešíte servis nebo jinou „péči“ o něj. Vůz potřebuje měnit provozní kapaliny, doplňovat benzin, sem tam je nutné ho dát do autoservisu – a ještě častěji do myčky. FVE až takovou údržbu rozhodně nepotřebují.

Mohlo by vás zajímat Mohu instalovat FVE na dřevostavbu?

Určitě ANO! Dřevostavby mají své specifické vlastnosti, přesto je montáž panelů na dřevostavbu při dodržení technických podmínek instalace v dnešní době samozřejmostí a při dodržení základních pravidel po stránce typů jisticích prvků v rozvaděčích a požadavcích na umístění technologie nic nebrání. Náklady při instalaci na dřevostavbě vzrostou o cca 5 % oproti instalace na tradiční stavbě. Za jak dlouho budu mít vlastní FVE?

Obecně platí, že s výběrem společnosti, která má s realizací FVE letité zkušenosti, máte kompletní proces za čtyři měsíce dokončený. Samotná instalace panelů je rychlá a trvá 3–5 hodin. Montáž technologie zabere zpravidla jeden den. U složitých instalací se běžně počítají 2 pracovní dny na provedení kompletní instalace. Následuje souhrn administrativních úkonů spojených s vyplacením dotace a připojením elektrárny k veřejné distribuční síti. Hana Procházková, BC engineering

Fotovoltaické elektrárny patří ze své podstaty mezi relativně jednoduchá zařízení bez nutnosti rozsáhlejších servisních požadavků a pravidelné údržby. „Panely jsou přirozeně omývány deštěm, proto není nutné je speciálně čistit. I při dlouhodobé prašnosti jsou navíc výrobní ztráty minimální. Dokonce i po sněhové přeháňce se povrch panelů poměrně rychle prohřeje a sníh rychle sjede – a s vrstvou sněhu jsou odstraněny i případné drobné nečistoty,“ popisuje zkušenosti z praxe ověřené zákazníky Hana Procházková. Pravidelná kontrola FVE by měla proběhnout ideálně po dvou letech, a to ve formě revize. Díky pravidelné revizi má zákazník jistotu, že elektrárna je po technické stránce v pořádku, a při řešení případné pojistné události je navíc platná revize nezbytnou součástí podkladů pro poskytnutí plnění ze strany pojišťovny.

Hana Procházková, která se v BC engineering věnuje mimo jiné podpoře, péči a edukaci zákazníků v oblasti fotovoltaiky, se často i přes inovativní přístup jednotlivých výrobců a vysoký standard kvality setkává s dotazy zákazníků, které se týkají životnosti a spolehlivosti jednotlivých komponentů. „V daném oboru se vyplácí spoléhat na ověřené a osvědčené výrobce s historií, stejně jako tomu je v případě BC engineering. Experimentovat se příliš nevyplácí,“ doplňuje Hana Procházková.

„V současné době u našich zákazníků na trhu fotovoltaických panelů jednoznačně vedou osvědčené výrobky společnosti München Energieprodukte řadící se mezi špičku v oboru fotovoltaických panelů na světě, přičemž mezi nejoblíbenější modely dlouhodobě patří typ München MSMD500M12-60 500 Wp. Nominální výkon 500Wp, osvědčená technologie PERC, záruka na mechanické vady v délce až 12 let a záruka 25 let na lineární úbytek výkonu, to jsou jasné důkazy o kvalitě značky a nabízených výrobcích,“ shrnuje Hana Procházková.

Kvalitní fotovoltaická elektrárna, to ale nejsou jen fotovoltaické panely. Podstatou a srdcem každé instalace je měnič napětí (střídač), který zajišťuje distribuci vyrobené elektrické energie mezi fotovoltaickými panely, bateriovým úložištěm a domovními rozvody zákazníka. Zde se opět vyplácí dlouhodobá spolupráce s osvědčenými výrobci bez experimentů, mezi které v BC engineering patří především výrobky společnosti GoodWe. Ta se se svými produkty stala držitelem ocenění TŰV Rheinland, a to především pro jejich bezpečnost a kvalitu. Dále patří mezi osvědčení výrobky ty od společnosti Sunways Energie GmbH s inovativním přístupem a 30letou zkušeností v oboru vývoje a výroby. Kořeny této firmy jsou v německé Kostnici.

Důkazem o spolehlivosti je také důvěra renomovaných výrobců baterií, kteří se s výrobci měničů podílejí na vývoji a zajišťují oboustranně správné fungování v rámci celku. Mezi nejoblíbenější bateriová úložiště patří systémy od společností GoodWe, Dyness a PylonTech.

Fotovoltaika je dnes dostupná pro každého

K pořízení vlastní solární elektrárny ovšem nejsou zapotřebí jen šikovní technici, hodí se i taková společnost, která si poradí se vším papírováním. Přeci jen související administrativy není málo. Pokud svěříte úkol kvalifikované firmě, odpadne vám obrovská míra „neviditelných“ starostí. Navíc jsou zavedené firmy schopné nabídnout individuální a cenově zajímavá řešení.

Novinkou v rámci dotačního programu Nová Zelená Úsporám, který dlouhodobě podporuje instalace fotovoltaických elektráren pro rodinné domy, je v letošním roce možnost využít příspěvku na instalaci v rámci programu NZÚ Light, který umožňuje pořízení fotovoltaické elektrárny také lidem, pro něž bylo pořízení vlastní FVE s tradiční dotací nedostupné. NZÚ Light přichází s řešením, jak tuto situaci změnit. Díky novému dotačnímu programu tak dosáhnou na vlastní elektrárnu také starší lidé pobírající starobní důchod, respektive invalidní důchod 3. stupně, či nízkopříjmové domácnosti, které pobírají příspěvek na bydlení. ,,V případě dotačního programu NZÚ Light tak může vlastní fotovoltaickou elektrárnu v základní konfiguraci o výkonu 2,5 kWp získat žadatel splňující výše uvedené podmínky s pokrytím téměř 100 % nákladů na její pořízení ze strany Státního fondu životního prostředí, přičemž peníze na realizaci obdrží předem,“ upřesňuje nové dotační podmínky Hana Procházková.

Finanční podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR mohou samozřejmě využít i „běžné“ domácnosti. Těm stát přispěje až 50 procent z investice, přičemž maximálně může jít o částku 200 tisíc korun. Spotřebu energie domácnosti přitom pokrývá již 12 panelů na střeše, kdy je instalovaný výkon 5,4 kWp. Cena takové elektrárny se aktuálně pohybuje okolo 400–450 tisíc korun, dotace v tom případě pokryje až polovinu pořizovacích nákladů.