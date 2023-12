Advent v Praze: trhy a pohádková nálada

Na vánoční trhy, které se konají v Praze na Staroměstském a Václavském náměstí, se vyplatí přijet. Jsou krásné, mají skvělou otvírací dobu, nabízejí dobré jídlo a pití a trvají až do Tří králů v lednu. To vše ocenil reportér americké CNN a umístil tyto pražské trhy do první desítky nejhezčích vánočních trhů na světě. I letos nabízejí úžasnou vánoční atmosféru, zajímavý kulturní program a nákupy drobných radostí.

Sváteční Staroměstské náměstí s naparáděným stromem letos září v barvách červené, vínové a zlaté, což jsou barvy metropole. Vánoční trhy připomínají tradiční české Vánoce a také padesátileté výročí legendární Popelky.

Zhruba stejně starý je smrk ztepilý, letošní symbol Vánoc na Staroměstském náměstí, který pochází z Českolipska. S jeho 22 metry jde o jeden z nejvyšších vánočních stromů, který kdy byl do centra Prahy dovezen. Jen vánočních koulí, které ho zdobí, je 342. K nim přibyly světelné hvězdy nebo dvoumetrová ozdoba na špici. Strom svítí denně od 10 do jedné hodiny po půlnoci. Rozsvěcuje se s animací na slavnou melodii Tří oříšků pro Popelku od Karla Svobody denně od 16.30 do 21.30 každou hodinu, vždy v půl.

Předvánoční čas na trzích Trhy na Staroměstském a Václavském náměstí potrvají do Tří králů, tedy do 6. ledna 2024. Vánoční strom na Staroměstském náměstí, který se letos i s okolní výzdobou vyparádil do červené, vínové a zlaté, se rozsvěcuje každou hodinu, hudební podklad se ozve vždy v 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 a 21.30 hodin. Kromě trhů si návštěvníci budou moci užívat pestrého adventního programu. Trhy jsou otevřené denně od 10 do 22 hodin.

Na vyhlídkovém mostě stojí pětimetrové svíce, které vytvářejí vstupní bránu. Dřevěný Betlém je u Mariánského sloupu. „Při výzdobě na Staroměstském náměstí jsme vycházeli z potřeby nechat promluvit vznešenost historického prostoru a navodit vkusně a citlivě výzdobou chvíli naplnění. Ke štědrovečerní atmosféře českých domovů neodmyslitelně patří pohádka Popelka. Letošní výročí jsme zakomponovali do konceptu Vánoc a odpovídající tradiční symboly Vánoc ozvláštnili motivy z pohádkové Popelky,“ řekla Eva Poláčková ze společnosti Decoled, která se postarala o výzdobu trhů.

Program na Václavském náměstí

Návštěvníci vánočních trhů, které organizuje společnost Taiko, mohou letos poprvé navštívit program na obou centrálních náměstích, tedy na Staroměstském i Václavském. Větší pódium je na Staroměstském, program se tu koná každý den. Od odpoledne do večera vystupují tradiční folklorní, národopisné i dětské soubory z Česka i ze zahraničí, doplňují je tanečníci a charitativní akce.

Součástí programu na Staroměstském náměstí jsou oblíbené dětské dílny, a to vždy o víkendech dopoledne od 11 hodin. Děti vyrábějí vánoční přání a drobné dárky. Program na menším pódiu na Václavském náměstí je vždy od čtvrtka do neděle od 16 do 18 hodin.

Na Staroměstském náměstí je 81 prodejních míst, na Václavském lze nakupovat ve 27 stáncích. Obchodníci nabízejí vánoční sortiment, součástí tržiště je i umělecký kovář. Zájemci si mohou koupit jmelí a adventní věnce. K občerstvení je tu třeba česká klobása, grilovaný sýr, špízy, palačinky, bramboráky a další, nechybí svařené víno, punč a medovina.

Vánoční strom na Staroměstském náměstí Jde o smrk ztepilý , do Prahy byl přivezen z Pertoltic pod Ralskem na Českolipsku

, do Prahy byl přivezen z Pertoltic pod Ralskem na Českolipsku Vyrostl v nadmořské výšce 280 m n. m.

Přibližné stáří stromu podle letokruhů: 50 let

Obvod kmene: 196 cm

Výška: cca 24 m ; na Staroměstském náměstí bude mít ozdobený strom výšku 22 m (2 m „půjdou“ do kotvicí šachty v povrchu náměstí)

; na Staroměstském náměstí bude mít ozdobený strom výšku 22 m (2 m „půjdou“ do kotvicí šachty v povrchu náměstí) Světelné dekorace vánočního stromu: 8,5 km LED světelných řetězů, 2 m LED světelné špice, 30 LED světelných hvězd (80 cm), 20 LED světelných hvězd (100 cm)

vánočního stromu: 8,5 km LED světelných řetězů, 2 m LED světelné špice, 30 LED světelných hvězd (80 cm), 20 LED světelných hvězd (100 cm) Další (nesvětelné ozdoby): plastové koule v barvě vínová, červená a zlatá, 160 z nich je dvaceticentimetrových, 150 třiceticentimetrových a 32 čtyřiceticentimetrových Zdroj: Technologie hl. m. Prahy, další informace: trhypraha.cz

Tradiční mše

Těžko myslitelné jsou svátky bez tradiční „Rybovky“ neboli České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Poslechnout si ji lze 23. prosince v barokní Zrcadlové kapli v areálu Klementina. Na Štěpána, tedy 26. prosince, je možné zajít na „Rybovku“ do chrámu sv. Salvátora v Salvátorské ulici kousek od Staroměstského náměstí.

Advent a Vánoce však nepatří jen této skladbě. Například v kulturním centru Pražská křižovatka se 20. prosince odehraje akce Adventní gospely 2023. Vystoupí oceňovaná skupina The Christmas Gospel Singers se zpěvačkou Stellou Jones.

Vánoční vystoupení se podle plánů ponesou také v muzikálovém rytmu. Například na Malé scéně Hudebního divadla Karlín je 16. prosince na programu koncert nazvaný Tomáš Vaněk a hosté.

A kdo chce, může třeba do galerie – 9. prosince třeba Národní galerie Praha pořádá pro děti od 6 do 9 let a jejich rodiče dílnu Pár kroků k baroku a na 17. prosince nabízí mj. komentovanou prohlídku ve stálých expozicích 1796–1918: Umění dlouhého století a 1918–1938: První republika.