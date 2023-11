Advent v Praze: svátky s rybou i rockem

2. prosince Na 16. hodinu pořadatelé plánují rozsvícení vánočního stromu na Staroměstském náměstí. Hudební podklad se ozve vždy v 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 a 21.30 hodin.

Rozsvícení bude opakováno každou hodinu. V tentýž den startují na Staroměstském a Václavském náměstí hlavní Vánoční trhy. Potrvají do Tří králů, 6. ledna 2024. Organizátoři slibují speciální domácí svařák, klobásy z českého masa, klasické tuzemské cukroví, ale také delikatesy pro gurmety, jako jsou například šneci anebo ústřice. V nabídce nápojů se předpokládá třeba Rulandské z Moravy. Město tržní Další vánoční trhy v centru metropole lze navštívit například na náměstí Republiky, kde začínají 25. listopadu a pokračovat až do Štědrého dne. Taktéž tradiční Vánoční trhy na náměstí Míru začínají již 20. listopadu a potrvají také do 24. prosince. Vánoční trhy na Andělu jsou v plánu od 24. listopadu do 24. prosince. Na náměstí Jiřího z Poděbrad se mají uskutečnit od 29. listopadu do 3. prosince.