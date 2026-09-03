Zvládnou starší rodiče ještě bydlet sami? 5 tipů, co v jejich domácnosti upravit

Komerční sdělení   19:17

Ilustrační obrázek | foto: Going Intersnational

Komerční sdělení

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O samostatném bydlení rodičů začínáme většinou mluvit až ve chvíli, kdy se něco stane. Přitom pády stojí za 65 % všech hospitalizací kvůli zranění. A dvě třetiny těchto padů se odehrají doma. Dobrá zpráva je, že většina z nich se dá odvrátit, a to i bez rozsáhlých stavebních úprav.

Krok číslo jedna: Projděte si s rodiči jejich denní trasy

Dříve než cokoli koupíte, projděte s rodičem jeho běžný den: od postele přes koupelnu a kuchyň až po sklep. Všímejte si, kde hledá oporu a kterým místům už se raději vyhýbá. Právě změna návyků bývá nejcennější stopou. Pokud senior přestane chodit do patra, nemusí být důvodem jeho pohodlnost, ale vlastní řešení bariéry, o které vám neřekl. Přiznat slábnoucí síly je těžké. Z této obchůzky vám vzejde 5 rizikových míst, která se vyplatí vyřešit jako první.

1. Schody: bariéra, kterou nespravíte kobercem

Schodiště představuje nejrizikovější část domu. Zatímco jinde pomůže protiskluzová podložka nebo světlo, pád ze schodů má téměř vždy vážné následky.

Nejjednodušším krokem bývá přesun denního života do přízemí, pokud se tam nachází koupelna i toaleta. Pro seniora to ale znamená dobrovolně si zmenšit dům na polovinu, do čehož se málokomu chce. Pokud má patro zůstat dostupné, nabízí se tři hlavní cesty:

  • Mobilní schodolez: Nevyžaduje žádné stavební zásahy, ale k obsluze je nutná druhá osoba.
  • Pevná schodišťová sedačka: Jezdí po kolejnici a senior ji ovládá zcela sám. Montáž trvá 1–2 dny bez stavebního povolení. Podmínkou je jen schopnost samostatně sednout a vstát.
  • Šikmá zvedací plošina nebo domácí výtah: Řešení pro osoby trvale na vozíku nebo pro vícepatrové domy.

Jak na financování?

Na tato zařízení můžete získat příspěvek na zvláštní pomůcku od Úřadu práce ČR, až 350 000 Kč u schodišťové sedačky a až 500 000 Kč u plošiny. V obou případech se podílíte 10 % z ceny, nejméně částkou 1 000 Kč. Zákonná lhůta pro rozhodnutí je 30 dnů, u složitějších případů 60, řízení se ale přerušuje na dobu posouzení zdravotního stavu a v praxi se protáhne na měsíce. Žádost se proto vyplatí podat s předstihem.

2. Koupelna: Vana ven, madla do nosné stěny

Velká část domácích úrazů se stane v koupelně. Mokrá podlaha a balancování na jedné noze při překračování vany jsou pro seniora obrovskou překážkou.

Jak koupelnu zabezpečit? Klíčová jsou správně ukotvená madla a sedátko do sprchy, které uleví při únavě. Samozřejmostí by měla být protiskluzová úprava a vyhození volných koberečků.

Pokud plánujete větší úpravy, nahraďte vanu sprchovým koutem bez prahu a otočte otevírání dveří směrem ven – abyste se k seniorovi dostali, i v případě, že by upadl.

Myslete i na toaletu: z nízké mísy se po operaci kyčle vstává jen stěží. Místo výměny celé toalety často stačí jen nasazovací WC nástavec.

3. Bariéry, které v noci nejsou vidět

Riziko úrazu stoupá po setmění. Senior se v noci probudí, často nechce rozsvěcet velká světla a vydá se na toaletu naslepo po paměti.

V šeru se však i známá chodba mění v překážkovou dráhu. Největší zrádce představují volně položené kabely, vysoké prahové lišty a drobné dekorativní koberečky, které mohou po podlaze klouzat.

Místo riskantní chůze potmě pomůže LED pásek s pohybovým čidlem na podlahové liště, vypínač přímo u postele a odstranění všech drobných překážek z trasy.

4. Kuchyň a úložné prostory: Vše do výšky očí

V kuchyni platí zlaté pravidlo: to, co senior používá denně, patří výhradně do zóny mezi pasem a rameny. Natahování do horních skříněk se zakloněnou hlavou vyvolává závratě a ztrátu rovnováhy. Štafle i vratké stoličky z bytu raději úplně odvezte.

5. Vstup do domu

Venkovní schůdky a vstupní dveře vyžadují pevné opěrné body. Zábradlí namontujte po obou stranách. Pokud totiž senior drží v jedné ruce hůl nebo nákup, oporu na druhé straně nezbytně potřebuje. Samozřejmostí by mělo být i silné světlo s pohybovým senzorem, které se rozsvítí dřív, než začne potmě šermovat klíči u zámku.

Tři věci, které rodiny často pořizují zbytečně

Prvním omylem bývá nouzové tlačítko vnímané jako všelék. Samo o sobě je fajn, ale funguje jen jako pojistka, ne prevence.

Druhým bodem je chodítko bez přeměření bytu. Než ho pořídíte, změřte šířku dveří i prahové lišty. Do běžné panelákové koupelny se s ním senior často vůbec nevejde.

Nejméně se ale vyplácí hurá akce v podobě celkové rekonstrukce. Změna prostředí na několik měsíců a návrat do kompletně jiného bytu je pro staršího člověka obrovský šok.

Místo revoluce volte raději pomalé kroky. Úpravy dávkujte po jedné a vždy začněte u té nejfrekventovanější trasy v bytě. Především jim ale dopřejte čas si na každou novinku zvyknout, nic neměňte za jejich zády. Pokud jim byt předěláte bez jejich souhlasu, pocit ztráty kontroly způsobí jediné – nová a bezpečná řešení prostě odmítnou používat.

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