Zraněný žralok proplul jen pár metrů od teenagerů. Dron je neměl jak varovat

Petra Škraňková
  16:14
Z těch záběrů jde na diváka větší hrůza než z kdejakého krvavého hororu. Na kalifornském pobřeží zachytil dron velkého bílého žraloka, který plul těsně pod hladinou. Na pár metrů se přiblížil k dětem a mladistvým, kteří se tam zrovna koupali. Nikdo z nich neměl o blízkém sousedovi ani tušení. A operátor dronu neměl žádný způsob, jak je varovat.

Záběry svým dronem pořídil Carlos Gauna, známý na internetu jako The Malibu Artist. Žralok měřil podle odhadů přibližně tři metry a pohyboval se těsně pod hladinou. Když Gaun viděl, jak se blíží k plavcům, přepadlo ho zoufalství. Neměl je jak varovat. „Často nervózní nebývám, ale tohle byl jeden z těch vzácných případů. Mladí plavci neměli vůbec tušení,“ napsal na Instagramu.

Nejdřív je nakrmí, pak za nimi skočíme. Jak jsem na Maledivách plaval se žraloky

Svůj dron ovládal z místa vzdáleného od žraloka skoro kilometr. Když si velkého bílého pod hladinou všiml na monitoru, neměl žádný praktický způsob, jak skupinu upozornit. Žralok se nakonec otočil a zamířil do hlubší vody. A koupající se děti a teenageři o něm vůbec netušili. Na dron, který jim přeletěl nad hlavami, jedna z dívek jen zamávala.

Velký bílý žralok plaval kousek od skupinky dětí
Žralok bílý patří k nejobávanějším mořským predátorům.
Létající velký bílý žralok
Ve španělských vodách se poprvé po 30 letech objevil velký bílý žralok. (30. června 2018)
12 fotografií

Carlos Gauna tvrdí, že stejného žraloka už jednou viděl. Pozná ho podle toho, že má na zádech a hřbetní ploutvi výraznou ránu, kterou mohl způsobit lodní šroub. Ve stejný den tento bílý žralok dokonce dvakrát vyskočil nad hladinu. Gauna se domnívá, že ho zranění může dráždit a že se kvůli němu přibližuje k lidem častěji než ostatní žraloci.

Ani tentokrát však k žádnému incidentu nedošlo.

Výzkumníci vysvětlují, že mladí žraloci bílí se v mělkých vodách u pobřeží jižní Kalifornie objevují pravidelně, protože se zde učí lovit. Podle Krise Loua z laboratoře Shark Lab na Kalifornské státní univerzitě žraloci lidi ve většině případů jednoduše ignorují. Nejde podle něj o lov, ale spíše o zvědavost a snahu zjistit, co se v jejich okolí nachází. Útoky zůstávají mimořádně vzácné a podobná setkání většinou končí bez následků.

OBRAZEM: V moři nejsme nic. Setkání s obrovským žralokem bílým

Žralok bílý

  • Odborný název: Carcharodon carcharias
  • Další označení: velký bílý žralok, dříve také žralok lidožravý
  • Výskyt: především pobřežní vody mírných a teplejších moří
  • Velikost: samice obvykle měří 4,5 až 5 metrů, samci kolem 4 metrů; největší jedinci mohou dosahovat téměř 7 metrů
  • Hmotnost: výjimečně přes 3 tuny
  • Délka života: více než 70 let
  • Pohlavní dospělost: přibližně ve 26 letech
  • Rychlost: krátkodobě může plavat rychlostí až 56 km/h
  • Potrava: mořské ryby, tuleni a další mořští savci, méně často také plazi a ptáci
  • Přirození nepřátelé: kromě člověka především kosatka dravá
  • Útoky na lidi: ze všech druhů žraloků má na svědomí nejvíce zaznamenaných nevyprovokovaných útoků, člověka však cíleně neloví, živí se mořskými rybami a savci
  • Smrtelné útoky: celosvětově jich bývá v průměru přibližně 1,5 ročně
  • Ohrožení: Mezinárodní svaz ochrany přírody ho řadí mezi zranitelné druhy
  • Zajímavost: jeho pověst nebezpečného zabijáka výrazně posílil film Čelisti, který přispěl k dalšímu pronásledování a hubení těchto žraloků
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