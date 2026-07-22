Zraněný žralok proplul jen pár metrů od teenagerů. Dron je neměl jak varovat

Záběry svým dronem pořídil Carlos Gauna, známý na internetu jako The Malibu Artist. Žralok měřil podle odhadů přibližně tři metry a pohyboval se těsně pod hladinou. Když Gaun viděl, jak se blíží k plavcům, přepadlo ho zoufalství. Neměl je jak varovat. „Často nervózní nebývám, ale tohle byl jeden z těch vzácných případů. Mladí plavci neměli vůbec tušení,“ napsal na Instagramu.
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Svůj dron ovládal z místa vzdáleného od žraloka skoro kilometr. Když si velkého bílého pod hladinou všiml na monitoru, neměl žádný praktický způsob, jak skupinu upozornit. Žralok se nakonec otočil a zamířil do hlubší vody. A koupající se děti a teenageři o něm vůbec netušili. Na dron, který jim přeletěl nad hlavami, jedna z dívek jen zamávala.
Carlos Gauna tvrdí, že stejného žraloka už jednou viděl. Pozná ho podle toho, že má na zádech a hřbetní ploutvi výraznou ránu, kterou mohl způsobit lodní šroub. Ve stejný den tento bílý žralok dokonce dvakrát vyskočil nad hladinu. Gauna se domnívá, že ho zranění může dráždit a že se kvůli němu přibližuje k lidem častěji než ostatní žraloci.
Ani tentokrát však k žádnému incidentu nedošlo.
Výzkumníci vysvětlují, že mladí žraloci bílí se v mělkých vodách u pobřeží jižní Kalifornie objevují pravidelně, protože se zde učí lovit. Podle Krise Loua z laboratoře Shark Lab na Kalifornské státní univerzitě žraloci lidi ve většině případů jednoduše ignorují. Nejde podle něj o lov, ale spíše o zvědavost a snahu zjistit, co se v jejich okolí nachází. Útoky zůstávají mimořádně vzácné a podobná setkání většinou končí bez následků.
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Žralok bílý