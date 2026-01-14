Zmrzlina „vařená na sněhu“ je virální hit. Výroba je prostá, hlavně je zapotřebí sníh

Tereza Hrabinová
  8:34
Na sociálních sítích se šíří virální zimní recept na domácí sněhovou zmrzlinu. Je to ale jinak, než to na první pohled vypadá. Zmrzlina se „vaří“ na sněhu, nikoliv ze sněhu. Ale sníh je pro výrobu důležitý.

Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Základem je velká mísa nebo hrnec naplněný sněhem. Ten však slouží pouze jako chladící box, nejí se. Horní vrstva sněhu se promíchá se solí, která sníží bod tání a umožní dosáhnout ještě nižší teploty. Do takto připraveného „lůžka“ se vloží menší miska s budoucí zmrzlinou.

akcnirodice

ZMRZLINA "vařená na sněhu". ❄️❄️

Pokus, napětí a nakonec skvělá dobrota!!!

Můžete použít jakýkoliv sníh - nejí se. Slouží jen jako základ přípravy mrazivé hmoty dohromady se solí.

Zkusíte?

#zima #zmrzlina #zimasdetmi #domacizmrzlina #snehovazmrzlina

10. ledna 2026 v 15:01, příspěvek archivován: 13. ledna 2026 v 14:51
oblíbit odpovědět uložit

V ní smíchejte kokosové mléko, smetanu nebo tučný bílý řecký jogurt a dochuťte vanilkovým cukrem. Oblíbená je i bohatší varianta: k 600 ml smetany ke šlehání se přidají tři žloutky, čtyři lžíce cukru a hrst drobného ovoce, například borůvek, malin nebo rybízu.

Pak už stačí jen trpělivě míchat. Díky chladu ze sněhu začne směs postupně tuhnout a přibližně po třiceti minutách vznikne hladká, krémová zmrzlina.

