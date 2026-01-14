Zmrzlina „vařená na sněhu“ je virální hit. Výroba je prostá, hlavně je zapotřebí sníh

Základem je velká mísa nebo hrnec naplněný sněhem. Ten však slouží pouze jako chladící box, nejí se. Horní vrstva sněhu se promíchá se solí, která sníží bod tání a umožní dosáhnout ještě nižší teploty. Do takto připraveného „lůžka“ se vloží menší miska s budoucí zmrzlinou.
V ní smíchejte kokosové mléko, smetanu nebo tučný bílý řecký jogurt a dochuťte vanilkovým cukrem. Oblíbená je i bohatší varianta: k 600 ml smetany ke šlehání se přidají tři žloutky, čtyři lžíce cukru a hrst drobného ovoce, například borůvek, malin nebo rybízu.
Pak už stačí jen trpělivě míchat. Díky chladu ze sněhu začne směs postupně tuhnout a přibližně po třiceti minutách vznikne hladká, krémová zmrzlina.