Zloděj se naložil do sudu s dehtem, aby splynul se tmou. Policie ho drhla pět hodin

Tereza Hrabinová
  16:37
Když se šestadvacetiletý obyvatel Kyjeva vydal v noci vykrást supermarket, věřil, že vymyslel dokonalý způsob, jak uniknout pozornosti a být „neviditelný“. Jeho kamufláž ale způsobila víc problémů než samotné vloupání.

Tmavé oblečení a kukla? Mladý Ukrajinec se rozhodl pojmout maskování po svém. Na staveništi objevil sud s dehtovitou hmotou, vlezl do něj a nechal se obalit černou lepkavou hmotou. Doufal, že se tak ve tmě stane téměř neviditelným.

„Neviditelný“ zloděj v Kyjevě
Policisté povedeného zloděje museli drhnout pět hodin.
„Neviditelný“ zloděj v Kyjevě
„Neviditelný“ zloděj v Kyjevě
6 fotografií

Podle kyjevské policie pak v noci na 13. srpna ve Svjatošynské čtvrti na západě ukrajinské metropole poškodil skleněné dveře supermarketu, pronikl dovnitř a začal plnit pytel vším, co mu přišlo pod ruku.

Jeho nákup bez placení měl pestré složení: do vaku naskládal cigarety, džus, sladkosti, pomeranč, grapefruit a přidal také vlhčené ubrousky. Ty se mu vzhledem k dehtové vrstvě na těle mohly brzy hodit ze všeho nejvíc.

V obchodě si ho ale všimla ostraha a zloděj se dal na útěk. Když ho policisté dopadli, nemohli ho hned naložit do auta a převézt k výslechu. Nejdřív z něm museli dostat lepkavou vrstvu hmoty, kterou označili ukrajinským slovem smola, což je výraz pro smůlu (nikoliv pryskyřici) nebo blíže neurčenou dehtovitou hmotu.

Celý proces policisty zaměstnal na více než pět hodin. K odstranění černé hmoty potřebovali kartáče na boty, dvanáct litrů oleje a čtyři litry čisticího prostředku.

Policie jeho jednání kvalifikuje jako loupež a výtržnictví. Muž zatím nebyl pravomocně odsouzen a o jeho vině rozhodne soud.

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Témata: policie, Kyjev, vloupání

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