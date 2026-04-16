Žít odpovědností, utvářet budoucnost: Jak funguje udržitelnost ve výrobě?

WITTE Automotive je rodinná firma s více než 125letou historií a díky tomu je odpovědnost i transformace nedílnou součástí její identity. Společnost si klade za cíl podporovat udržitelný růst a jednat odpovědně – nejen dnes, ale i s ohledem na budoucí generace. Udržitelnost tak není samostatným tématem, ale přirozenou součástí každodenního fungování firmy napříč celým hodnotovým řetězcem.

ilustrační obrázek | foto: WITTE Automotive

Udržitelnost jako součást firemní kultury

Ve WITTE Automotive nevnímají udržitelnost jako samostatné téma nebo jednorázovou iniciativu, ale jako přirozenou součást každodenního fungování firmy. Znamená pro ně vyvažovat ekologické, sociální a ekonomické cíle tak, aby dávaly smysl nejen dnes, ale i v dlouhodobém horizontu. Promítá se to do způsobu, jakým firma přemýšlí o svém rozvoji, jak navrhuje a vyrábí své produkty i jak pečuje o své zaměstnance.

Udržitelnost pro nás není jen závazek na papíře. Je to způsob, jakým přemýšlíme o naší budoucnosti. Chceme růst odpovědně a s respektem k prostředí i lidem, kteří jsou její součástí,“ říká Olaf Kaiser, jednatel společnosti WITTE Automotive.

Odpovědnost napříč celým životním cyklem produktů

Odpovědnost přitom ve WITTE nekončí u samotné výroby. Firma se dívá na celý životní cyklus svých produktů a zohledňuje dopady v každé fázi – od vývoje přes výrobu až po spolupráci s dodavateli i zákazníky. Díky tomu se daří postupně snižovat dopad na životní prostředí, efektivněji využívat zdroje a zároveň posilovat transparentnost napříč celým hodnotovým řetězcem.

Centrála WITTE Automotive Czechia v Ostrově

Energie, klima a efektivní využívání zdrojů

Velkým tématem je také energie a ochrana klimatu. WITTE Automotive se zaměřuje na snižování své energetické náročnosti a podporu obnovitelných zdrojů. Moderní technologie a průběžné zlepšování výrobních procesů pomáhají omezovat spotřebu energií i celkovou ekologickou stopu výroby. Stejně důležitý je i přístup k materiálům a odpadu. Principy cirkulární ekonomiky se postupně stávají běžnou součástí fungování firmy, ať už jde o ekologický design produktů, recyklaci nebo snahu využívat zdroje co nejefektivněji a s co nejmenšími ztrátami.

Ačkoliv se často mluví o technologiích a procesech, klíčovou roli hrají lidé. Ve WITTE Automotive proto věnují velkou pozornost tomu, aby zaměstnanci měli bezpečné a stabilní pracovní prostředí a zároveň prostor pro svůj rozvoj. Právě jejich každodenní práce a zkušenosti jsou důležitou součástí toho, jak firma přistupuje k udržitelnosti v praxi.

Dlouhodobý závazek pro budoucnost

Přístup WITTE Automotive ukazuje, že udržitelnost v průmyslové výrobě není jednorázovou iniciativou, ale dlouhodobým závazkem. Kombinace technologických inovací, odpovědného řízení a důrazu na zaměstnance umožňuje firmě reagovat na současné výzvy a zároveň aktivně utvářet budoucnost.

Právě tato rovnováha mezi ekonomickým výkonem, ohledem na životní prostředí a odpovědným přístupem k lidem představuje základ stabilního a udržitelného růstu.

Více informací o aktivitách společnosti v oblasti udržitelnosti a odpovědného podnikání naleznete na https://www.witte-automotive.com/.

ilustrační obrázek

