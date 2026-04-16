Udržitelnost jako součást firemní kultury
Ve WITTE Automotive nevnímají udržitelnost jako samostatné téma nebo jednorázovou iniciativu, ale jako přirozenou součást každodenního fungování firmy. Znamená pro ně vyvažovat ekologické, sociální a ekonomické cíle tak, aby dávaly smysl nejen dnes, ale i v dlouhodobém horizontu. Promítá se to do způsobu, jakým firma přemýšlí o svém rozvoji, jak navrhuje a vyrábí své produkty i jak pečuje o své zaměstnance.
„Udržitelnost pro nás není jen závazek na papíře. Je to způsob, jakým přemýšlíme o naší budoucnosti. Chceme růst odpovědně a s respektem k prostředí i lidem, kteří jsou její součástí,“ říká Olaf Kaiser, jednatel společnosti WITTE Automotive.
Odpovědnost napříč celým životním cyklem produktů
Odpovědnost přitom ve WITTE nekončí u samotné výroby. Firma se dívá na celý životní cyklus svých produktů a zohledňuje dopady v každé fázi – od vývoje přes výrobu až po spolupráci s dodavateli i zákazníky. Díky tomu se daří postupně snižovat dopad na životní prostředí, efektivněji využívat zdroje a zároveň posilovat transparentnost napříč celým hodnotovým řetězcem.
Energie, klima a efektivní využívání zdrojů
Velkým tématem je také energie a ochrana klimatu. WITTE Automotive se zaměřuje na snižování své energetické náročnosti a podporu obnovitelných zdrojů. Moderní technologie a průběžné zlepšování výrobních procesů pomáhají omezovat spotřebu energií i celkovou ekologickou stopu výroby. Stejně důležitý je i přístup k materiálům a odpadu. Principy cirkulární ekonomiky se postupně stávají běžnou součástí fungování firmy, ať už jde o ekologický design produktů, recyklaci nebo snahu využívat zdroje co nejefektivněji a s co nejmenšími ztrátami.
Ačkoliv se často mluví o technologiích a procesech, klíčovou roli hrají lidé. Ve WITTE Automotive proto věnují velkou pozornost tomu, aby zaměstnanci měli bezpečné a stabilní pracovní prostředí a zároveň prostor pro svůj rozvoj. Právě jejich každodenní práce a zkušenosti jsou důležitou součástí toho, jak firma přistupuje k udržitelnosti v praxi.
Dlouhodobý závazek pro budoucnost
Přístup WITTE Automotive ukazuje, že udržitelnost v průmyslové výrobě není jednorázovou iniciativou, ale dlouhodobým závazkem. Kombinace technologických inovací, odpovědného řízení a důrazu na zaměstnance umožňuje firmě reagovat na současné výzvy a zároveň aktivně utvářet budoucnost.
Právě tato rovnováha mezi ekonomickým výkonem, ohledem na životní prostředí a odpovědným přístupem k lidem představuje základ stabilního a udržitelného růstu.
