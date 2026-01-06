„Žerou“ magnety na lednici elektřinu? K vysvětlení odborníků se přidal i Bosch

Běžné množství magnetek nemá na výkon ani spotřebu lednice žádný vliv. Shodují se na tom výrobci domácích spotřebičů i odborníci na elektrickou spotřebu. Magnety jsou příliš slabé a lehké na to, aby narušily těsnění dveří nebo ovlivnily chladicí systém.
Německý koncern Bosch však s jedním varováním týkajícím se magnetek na ledničce přišel. Pokud se na dveře naskládají desítky těžkých magnetů, může to kvůli zatěžování pantů vést ke zkrácení životnosti lednice. Nejde však o spotřebu elektřiny, ale o mechanické opotřebení.
Tvrzení o tom, že magnety na lednici „žerou proud“, označila za zcela nepravdivé také energetická společnost Endesa.. Magnetická pole běžných magnetek jsou podle odborníků natolik slabá, že nepronikají dveřmi lednice a nemohou ovlivnit chlazení.
Spotřebitelská organizace OCU doplňuje, že ačkoli magnetismus a elektřina spolu fyzikálně souvisejí, v tomto případě jsou účinky prakticky nulové.
Podobně se vyjadřuje i výrobce LG, podle něhož magnetky nemají žádný dopad na spotřebu energie, životnost spotřebiče ani kvalitu uchovávaných potravin.
Co skutečně zvyšuje spotřebu lednice?
Lednice patří k největším spotřebičům v domácnosti, běží nepřetržitě. Pokud chtějí lidé snížit účty za elektřinu, měli by se zaměřit na jiné věci než na magnetky:
