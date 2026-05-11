Žena chtěla fotku s ovečkou, tak vběhla do stáda. Pastevecký pes to vyhodnotil jasně

Tereza Hrabinová
  11:19
Co vás napadne jako první při shlédnutí tohoto videa? Většina diskutujících pod příspěvkem z Dagestánu žasne, jak může být někdo tak hloupý. Turistka si chtěla z dovolené přivézt krásnou fotku s malou ovečkou, a tak vběhla do stáda ovci a jednu si ulovila. Pastevecký pes pro to pochopení neměl.

Nepříjemný zážitek si z dovolené v ruském Dagestánu odnesla turistka, která se rozhodla pohladit ovci. Vběhla proto přímo do stáda, jednu z nich chytila a snažila se ji obejmout.

Situaci ale okamžitě vyhodnotil pastevecký pes, jehož úkolem je stádo chránit. Rozběhl se proto k ženě a pokousal ji.

Podle dostupných informací turistka následně vyhledala první pomoc a nyní podstupuje sérii očkování proti vzteklině. Její zranění by neměla být vážná.

Incident zachycuje video, které se rychle začalo šířit na sociálních sítích a vyvolalo řadu reakcí. Mnozí chování turistky kritizují s tím, že „hodný pes akorát vykonal svou práci a chránil stádo“.

Podle dalších komentujících jsou lidé kvůli fotografiím a videím na sociální sítě ochotni riskovat nebezpečné situace a ztrácejí při tom přirozený pud sebezáchovy i respekt ke zvířatům.

Témata: Dagestán

