Nepříjemný zážitek si z dovolené v ruském Dagestánu odnesla turistka, která se rozhodla pohladit ovci. Vběhla proto přímo do stáda, jednu z nich chytila a snažila se ji obejmout.
Situaci ale okamžitě vyhodnotil pastevecký pes, jehož úkolem je stádo chránit. Rozběhl se proto k ženě a pokousal ji.
Podle dostupných informací turistka následně vyhledala první pomoc a nyní podstupuje sérii očkování proti vzteklině. Její zranění by neměla být vážná.
Incident zachycuje video, které se rychle začalo šířit na sociálních sítích a vyvolalo řadu reakcí. Mnozí chování turistky kritizují s tím, že „hodný pes akorát vykonal svou práci a chránil stádo“.
Podle dalších komentujících jsou lidé kvůli fotografiím a videím na sociální sítě ochotni riskovat nebezpečné situace a ztrácejí při tom přirozený pud sebezáchovy i respekt ke zvířatům.