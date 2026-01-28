Zemřela žena, díky níž víme, kudy jít nebo jet. Gladys Westové bylo 95 let

Autor:
  13:56
Mluvilo se o ní jako o jedné ze skrytých postav ve vývoji navigace GPS. Uznávaná matematička Gladys Westová byla autorkou průkopnické práce, která se stala jedním ze základních kamenů systému GPS. V sobotu 17. ledna zemřela ve věku 95 let. Rodina uvedla, že odešla pokojně obklopena blízkými.

Americká matematička Gladys Westová | foto: Profimedia.cz

Gladys Westová se musela prosadit v době rasové segregace, narodila se ve Virginii 27. října 1930 do rodiny farmáře a dělnice v tabákové továrně. Už jako malá si uvědomila, že vzdělání je pro ni jediná cesta, jak se vyhnout osudu svých rodičů a nepracovat v továrně na tabák.

Střední škola, do které pilná dívka cestovala denně skoro 30 kilometrů, nabízela dvěma nejlepším studentům z každého maturitního ročníku plné stipendium na Virginia State University, jež už ve čtyřicátých letech sloužila černým studentům. A přesně k tomu se Westová upnula.

Proč se tajilo, že Gladys přispěla k vývoji GPS? Odhalila to náhoda

V roce 1952 získala bakalářský titul a dva roky pracovala jako středoškolská učitelka matematiky a šetřila si na další studium. V roce 1956 nastoupila do Laboratoře pro námořní zbraně v Dahlgrenu ve Virginii jako matematička. A také jako historicky druhá žena z celkového počtu čtyř afroamerických zaměstnanců (za jednoho z nich se o rok později provdala).

Gladys Westová s manželem Irou na snímku z ledna 2018

Jejím prvním úkolem bylo pomocí kalkulačky ověřovat přesnost bombardovacích výpočetních tabulek. Na počátku 60. let byla součástí týmu, který naprogramoval počítač k provedení pěti miliard výpočtů při sledování pohybu Pluta vůči Neptunu, s cílem lépe porozumět pohybu planet.

Poté vedla skupinu matematiků, která s využitím počítače IBM 7030 , známého jako Stretch, jednoho z nejvýkonnějších počítačů své doby, vypočítala přesný tvar Země s ohledem na gravitační odchylky, slapové síly a zakřivení oceánů. Vědci pracující pro vládu, kteří na počátku 70. let vyvíjeli systém GPS, poté tyto výpočty začlenili do matematického rámce dodnes široce používaného Světového geodetického systému, který umožňuje satelitům GPS přesně určovat polohu na povrchu Země.

Westové se za její podíl na vývoji GPS roky nedostalo veřejného uznání, a to ani po premiéře snímku Skrytá čísla (2016) o životech tří geniálních Afroameričanek, které pracovaly pro americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) a jejichž výpočty stály za vysláním astronauta Johna Glenna na oběžnou dráhu.

RECENZE: Dostaly Glenna do vesmíru matematičky? To by Sheldon nepřežil

V roce 2018 se Westová zúčastnila akce na univerzitě, kde studovala, a v životopisném formuláři zmínila, že pomohla k vývoji GPS. Gwen Jamesová, spolužačka, která Westovou znala roky, byla v šoku. „Neměla jsem o tom ani ponětí,“ řekla v rozhovoru. „Pomyslela jsem si: Tady je další skrytá osobnost.“.

O své práci nikdy nevyprávěla

Po akci Jamesová Westové nabídla, že jí pomůže její příběh zveřejnit. „Myslíte, že to někoho bude zajímat?“ odpověděla vědkyně. Jamesová kontaktovala dceru Westové a řekla jí, že si myslí, že je důležité, aby se o příběhu její matky informovalo.

„Jaký příběh?,“ zeptala se její dcera.

Ukázalo se, že Westová svým dětem o své práci nikdy neřekla. Jednak byla její práce utajená. I když se na počátku 90. let objevila zařízení GPS, patřila ke generaci žen, které se nechlubily svou kariérou, jakkoli zajímavá mohla být, poznamenal NYT. „Prostě dělaly svou práci,“ řekla Jamesová. „Neočekávaly za to nic na oplátku,“ dodala.

Jamesová kontaktovala deník The Free Lance-Star ve Fredericksburgu, aby mu sdělila příběh Westové. Následný článek vzbudil pozornost po celém světě.

V roce 2018 obdržela Westová cenu Space and Missile Pioneers Award udělovanou americkým letectvem. O tři roky později se stala první ženou, které byla v Londýně udělena Prince Philipa od Královské akademie inženýrství a nezisková skupina Národní centrum inovací žen vytvořila putovní výstavu, která mapuje její život.

Sama Westová v rozhovoru z roku 2020 přiznala, že systém, k jehož zrodu přispěla, ve svém každodenním životě příliš nevyužívala. A k překonání omezení způsobených rasismem jí pomohly dvě věci: práce ji bavila a chtěla, aby ji mohlo dělat více černochů.

