Zemřel mi v náručí. Lewis Hamilton truchlí po ztrátě milovaného člena rodiny

Roscoe byl na přístrojích od pátku, Hamilton po dobu Roscoeovy hospitalizace zrušil všechny pracovní povinnosti a zůstal celou dobu po jeho boku. Po čtyřech dnech však přišlo těžké rozhodnutí.
„Nepřestal bojovat do samého konce. Jsem nesmírně vděčný a poctěn, že jsem mohl sdílet svůj život s tak krásnou duší, andělem a opravdovým přítelem. Přivést Roscoa do mého života bylo nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělal, a navždy si budu vážit vzpomínek, které jsme spolu vytvořili,“ uvedl Hamilton na Instagramu a dodal, že cítí hluboké spojení s každým, kdo si prošel ztrátou milovaného mazlíčka.
Nejslavnější pes F1
Roscoe Hamiltona pravidelně doprovázel na závody, pózoval fotografům a stal se jakýmsi neoficiálním maskotem stáje. Měl vlastní účet na Instagramu, kde nasbíral přes 1,4 milionu sledujících. Což je mimochodem víc, než mají někteří jezdci F1. S kondolencemi přišly stovky fanoušků. Pozadu nezůstali ani kolegové z formule 1, například George Russell, Charles Leclerc nebo zástupci stáje Red Bull.