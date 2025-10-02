Zemřel mi v náručí. Lewis Hamilton truchlí po ztrátě milovaného člena rodiny

Tereza Hrabinová
  19:11
„Zemřel v neděli večer v mém náručí,“ oznámil sedminásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton smutnou zprávu o odchodu svého čtyřnohého přítele. Anglický buldok Roscoe byl součástí jeho života od roku 2013, skonal po několika dnech hospitalizace způsobené těžkým zápalem plic.

Roscoe byl na přístrojích od pátku, Hamilton po dobu Roscoeovy hospitalizace zrušil všechny pracovní povinnosti a zůstal celou dobu po jeho boku. Po čtyřech dnech však přišlo těžké rozhodnutí.

„Nepřestal bojovat do samého konce. Jsem nesmírně vděčný a poctěn, že jsem mohl sdílet svůj život s tak krásnou duší, andělem a opravdovým přítelem. Přivést Roscoa do mého života bylo nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělal, a navždy si budu vážit vzpomínek, které jsme spolu vytvořili,“ uvedl Hamilton na Instagramu a dodal, že cítí hluboké spojení s každým, kdo si prošel ztrátou milovaného mazlíčka.

Lewis Hamilton se svým psem Roscoem, ze kterého udělal vegana.
Lewis Hamilton (Londýn, 9. prosince 2015)
Lewis Hamilton, pilot stáje Mercedes, a jeho pes buldok Roscoe

Nejslavnější pes F1

Roscoe Hamiltona pravidelně doprovázel na závody, pózoval fotografům a stal se jakýmsi neoficiálním maskotem stáje. Měl vlastní účet na Instagramu, kde nasbíral přes 1,4 milionu sledujících. Což je mimochodem víc, než mají někteří jezdci F1. S kondolencemi přišly stovky fanoušků. Pozadu nezůstali ani kolegové z formule 1, například George Russell, Charles Leclerc nebo zástupci stáje Red Bull.

roscoelovescoco

Lounging’s around’s wiff Dad’s

23. září 2025 v 16:43, příspěvek archivován: 2. října 2025 v 10:54
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Richard Brabec

Hejtman Ústeckého kraje, poslanec a někdejší studentský aktivista Richard Brabec prošel po sametové revoluci několika politickými stranami a funkcemi. V letech 2014 až 2021 byl ministrem životního...

29. ledna 2014  14:14,  aktualizováno  30.9 9:42

Podzim to je změna času, školní prázdniny, výměna pneumatik a letos i volby

Změna času, podzimní prázdniny, ředitelská volna... Podzimní kalendář, který startuje 22. září, má své tradiční body, které se rok co rok opakují, ale termín se vždy lehce mění. Tady jsou přesná data...

21. září 2025  16:32

Když jdu do schodů, zadýchávám se, přiznal král stovky Usain Bolt

Vyhrál olympiádu, mistrovství světa, drží světové rekordy a je považován za nejlepšího sprintera planety všech dob. Usain Bolt se objevil na právě probíhajícím mistrovství světa v atletice v Tokiu a...

17. září 2025  8:47

Povodně 2024

Po silných deštích 13. až 15. září 2024 zasáhly většinu Česka ničivé povodně. Nejhorší situace byla ve Slezsku, na severu Moravy a na jihu Čech. Záplavy způsobily intenzivní deště hlavně v Jeseníkách...

10. září 2025  11:34

Nové dresy měly oslavovat předky. Místo toho hráčkám „svítila“ pozadí

Měla to být oslava klubu a připomenutí jeho historie s odkazem na kulturní kořeny. Místo toho se dresy hráček australského fotbalu Brisbane Lions staly neplánovanými hvězdami sociálních sítí....

3. září 2025  12:51

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.