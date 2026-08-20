Zdravé nohy od dětství: jak vybírat boty, přezůvky na doma i do školy

Komerční sdělení   20:09

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V botách trávíme každý den několik hodin, aniž bychom se příliš zamýšleli nad tím, jak ovlivňují naše chodidla. U dětí je výběr obuvi ještě důležitější, protože se jejich nohy stále vyvíjejí. Správně zvolené boty by tak měly být pohodlné, zároveň musí dobře padnout a neomezovat přirozený pohyb chodidla. Na co se při jejich výběru zaměřit? Inspirace je tady.

Vývoj dětské nohy a klenby

Dětské chodidlo se od narození postupně mění. U nejmenších dětí je klenba často překrytá tukovým polštářkem a její vzhled se tak přirozeně liší od dospělého chodidla. Také se s věkem vyvíjí postavení nohou. Nízká klenba proto nemusí automaticky znamenat zdravotní problém.

Právě ploché nohy u dětí mohou být v určitém věku běžnou součástí vývoje. Klenba se postupně formuje s tím, jak dítě roste, chodí, běhá a zapojuje svaly chodidla. Důležité proto není jen to, jak noha vypadá, ale také jak dítě chodí a zda má nějaké obtíže.

Pozornost je vhodné věnovat například opakovaným bolestem chodidel, kotníků nebo nohou, rychlé únavě při chůzi, častému zakopávání nebo výrazně asymetrickému postavení chodidel. Pokud mají rodiče pochybnosti, je vhodné poradit se s pediatrem, fyzioterapeutem či s ortopedem. O případném cvičení nebo speciální obuvi by měl rozhodnout odborník podle konkrétního dítěte.

Boty pro první kroky a předškolní věk

U prvních bot je důležité, aby mělo chodidlo dostatek prostoru pro přirozený pohyb. Špička by měla být dostatečně široká a neměla by stlačovat prsty k sobě. Ty totiž potřebují prostor, aby se mohly při chůzi volně pohybovat a zapojovat.

Důležitá je také ohebnost podrážky. Dětská obuv by měla umožňovat přirozený pohyb chodidla a neměla by být zbytečně tvrdá. Zároveň je vhodné vybírat ratolestem lehké boty, dítě totiž při každém kroku zvedá jejich hmotnost.

Správnou velikost je nejlepší ověřit měřením chodidla ve stoje. Ideálně bychom měli změřit obě nohy, protože nemusí být stejně dlouhé. Kromě délky je nutné sledovat také šířku a tvar chodidla. Naměřené míry pak vždy porovnejte s velikostní tabulkou vybrané značky.

Zaujmout by vás mohly např. barefoot botičky Vivobarefoot. Ty se těší ve školách i školkách velké oblíbenosti.

Přezůvky na doma, do školky i do školy

Při výběru dětské obuvi věnujeme často větší pozornost botám na ven než přezůvkám. Přitom právě v přezůvkách tráví děti ve školce nebo škole několik hodin denně.

U přezůvek bychom proto měli sledovat dostatek prostoru pro prsty, pohodlný tvar, nízkou hmotnost a možnost přirozeného pohybu. Výhodou je i prodyšný materiál, který dětem pomáhá omezit pocení chodidel. Přezůvky tak ratolestem nevybírejte pouze podle designu, ale také podle praktického využití.

Dobrou volbou mohou být i barefoot modely, které dávají dětskému chodidlu více prostoru a umožňují jeho přirozenější pohyb. Ani barefoot obuv však není automaticky vhodná pro každé dítě. Důležité je vždy vybrat správný tvar a velikost obuvi.

Pokud se rozhodnete pro přechod na barefoot, není nutné měnit veškerou obuv najednou. Vhodnější je postupné zvykání si a sledování, jak dítě na nový typ obuvi reaguje. Zvolíte-li např. barefoot dětské bačkory do školy, zeptejte se vaší ratolesti po příchodu domů, jak se dnes v botách cítila a zda ji při nošení nic netlačilo, nebolelo nebo jinak neomezovalo.

Dobře zvolená obuv poskytuje dětským chodidlům dostatek prostoru pro zdravý vývoj. Při výběru proto myslete nejen na boty na ven, ale také na přezůvky, ve kterých dítě tráví velkou část dne.

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