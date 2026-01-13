Jedenačtyřicetiletá zdravotní sestra z kalifornského Bakersfieldu považovala rostoucí břicho za následek dlouhodobě sledované cysty na vaječníku, se kterou se potýkala od svých dvaceti let. Pravý vaječník jí byl v minulosti odstraněn, další cystu lékaři ponechali.
Lopezová nepociťovala typické těhotenské příznaky. Neměla ranní nevolnosti ani necítila pohyby plodu. Měla nepravidelný menstruační cyklus a několikaletá absence menstruace u ní nebyla výjimečná.
Podle lékařů šlo o tzv. abdominální těhotenství, při němž se plod vyvíjí v břišní dutině, nikoli v děloze. Takový případ nastává podle odborníků zhruba jeden z 30 tisíc těhotenství. Ještě výjimečnější je však donošení dítěte do plného termínu. „Je to hluboko pod hranicí jednoho případu na milion,“ uvedl John Ozimek, ředitel porodnického oddělení v Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles, kde se porod uskutečnil.
Zlom nastal ve chvíli, kdy se Lopezové začaly zhoršovat bolesti a tlak v břiše. Před plánovaným odstraněním desetikilové cysty musela absolvovat CT vyšetření, které si vyžádalo těhotenský test. A ten vyšel pozitivně. „Byl to naprostý šok,“ popsala později.
Děloha však byla prázdná, ukázalo následné vyšetření. Téměř donošený plod byl v plodovém vaku v malé dutině břicha poblíž jater. „Naštěstí se nezdálo, že by byl přímo napojen na některý z životně důležitých orgánů,“ vysvětlil Ozimek. Plod byl uchycen spíše na pánevní stěně – stále vysoce rizikovém, ale chirurgicky zvládnutelnějším místě.
Podle odborníků většina mimoděložních těhotenství končí prasknutím a masivním krvácením. Drtivá většina se navíc nachází ve vejcovodech a je odhalena v raných fázích. Studie z roku 2023 uvádějí, že úmrtnost plodů u abdominálních těhotenství může dosahovat až 90 procent a přibližně pětina přeživších dětí má vrozené vady. V tomto případě však matka i dítě unikli nejhoršímu.
Dne 18. srpna 2025 lékaři provedli císařský řez v celkové anestezii a zároveň odstranili i cystu. Operace byla velmi náročná hlavně kvůli ohromné ztrátě krve.
„Celou dobu jsem se modlil,“ komentoval její manžel. „Věděl jsem, že v kterémkoli okamžiku můžu přijít o ženu nebo dítě.“ Nestalo se ani jedno. Chlapec Ryu přišel na svět jako zdravé miminko s váhou 3,6 kilogramu. „Věřím na zázraky,“ říká Lopezová. „A tohle je ten největší dar, jaký jsme kdy mohli dostat.“