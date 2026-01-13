Zázrak z Kalifornie. Žena porodila dítě, které se vyvíjelo v břiše, nikoliv děloze

Tereza Hrabinová
  5:00
Až několik dnů před porodem zjistila Suze Lopezová, že je podruhé těhotná. Vzácný případ, který se zapíše do historie medicíny, skončil šťastně: zdravý chlapec i jeho matka přežili náročný zákrok bez trvalých následků.

Jedenačtyřicetiletá zdravotní sestra z kalifornského Bakersfieldu považovala rostoucí břicho za následek dlouhodobě sledované cysty na vaječníku, se kterou se potýkala od svých dvaceti let. Pravý vaječník jí byl v minulosti odstraněn, další cystu lékaři ponechali.

Lopezová nepociťovala typické těhotenské příznaky. Neměla ranní nevolnosti ani necítila pohyby plodu. Měla nepravidelný menstruační cyklus a několikaletá absence menstruace u ní nebyla výjimečná.

Vladimír Polívka poprvé ukázal novorozenou dceru. Celý svět se zastavil, říká

Podle lékařů šlo o tzv. abdominální těhotenství, při němž se plod vyvíjí v břišní dutině, nikoli v děloze. Takový případ nastává podle odborníků zhruba jeden z 30 tisíc těhotenství. Ještě výjimečnější je však donošení dítěte do plného termínu. „Je to hluboko pod hranicí jednoho případu na milion,“ uvedl John Ozimek, ředitel porodnického oddělení v Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles, kde se porod uskutečnil.

Zlom nastal ve chvíli, kdy se Lopezové začaly zhoršovat bolesti a tlak v břiše. Před plánovaným odstraněním desetikilové cysty musela absolvovat CT vyšetření, které si vyžádalo těhotenský test. A ten vyšel pozitivně. „Byl to naprostý šok,“ popsala později.

Děloha však byla prázdná, ukázalo následné vyšetření. Téměř donošený plod byl v plodovém vaku v malé dutině břicha poblíž jater. „Naštěstí se nezdálo, že by byl přímo napojen na některý z životně důležitých orgánů,“ vysvětlil Ozimek. Plod byl uchycen spíše na pánevní stěně – stále vysoce rizikovém, ale chirurgicky zvládnutelnějším místě.

cedarssinai

After 17 years of infertility, Suze faced a high-risk pregnancy requiring advanced care. At Cedars-Sinai, a team of specialists guided her through every stage. Today, baby Ryu is healthy and thriving.

Follow the link in bio to read more.

24. prosince 2025 v 17:16
Podle odborníků většina mimoděložních těhotenství končí prasknutím a masivním krvácením. Drtivá většina se navíc nachází ve vejcovodech a je odhalena v raných fázích. Studie z roku 2023 uvádějí, že úmrtnost plodů u abdominálních těhotenství může dosahovat až 90 procent a přibližně pětina přeživších dětí má vrozené vady. V tomto případě však matka i dítě unikli nejhoršímu.

Dne 18. srpna 2025 lékaři provedli císařský řez v celkové anestezii a zároveň odstranili i cystu. Operace byla velmi náročná hlavně kvůli ohromné ztrátě krve.

„Celou dobu jsem se modlil,“ komentoval její manžel. „Věděl jsem, že v kterémkoli okamžiku můžu přijít o ženu nebo dítě.“ Nestalo se ani jedno. Chlapec Ryu přišel na svět jako zdravé miminko s váhou 3,6 kilogramu. „Věřím na zázraky,“ říká Lopezová. „A tohle je ten největší dar, jaký jsme kdy mohli dostat.“

13. ledna 2026

9. ledna 2026

Pojďte pane, budeme si hrát po čínsku. Tygr se zakousl do autobusu a zasekl se

Tygrovi se zasekl zub v kole turistického autobusu

Ve velké drama se zvrhla zvědavost mladého tygra v čínské provincii Liao-ning. Líbilo se mu, jak se točí kolo autobusu, tak se do něj zakousnul. Jenže se mu tam zasekl zub. Kolegovi v nouzi přišli na...

9. ledna 2026

