Jaký je ten nejlepší adrenalinový dárek? Větrný tunel boří hranice

5:00
Už vás nebaví kupovat věci, které skončí zapomenuté v šuplíku? Věnujte nezapomenutelné vzpomínky! Darování zážitků je trend, který roste na popularitě, a to z dobrého důvodu. Zatímco hmotné dary časem ztratí lesk, prožitá chvíle zůstává navždy.

Jaké zážitky překonávají všechna očekávání a nastavují nové trendy pro aktuální zážitkovou sezónu, prozrazuje každoroční anketa Zážitek roku. A zatímco stálice jako tandemový seskok nebo vyhlídkový let balónem si drží svou popularitu, absolutním vítězem Zážitku roku 2025 se stala aktivita, která bourá bariéry strachu z výšek.

Proč právě větrný tunel?

Proč tato simulace volného pádu porazila klasický bungee jumping i další adrenalinové zážitky? Odpověď je jednoduchá: je dokonale autentický.

Létání ve větrném tunelu je perfektní zážitek pro ženy, muže i děti, kteří snili o volném pádu, ale zatím se neodvážili skočit z letadla. Zalétají si tu děti už od 6 let i senioři. Navíc zde zcela odpadá strach z výšek. Každá doba strávená v tunelu se rovná jednomu seskoku z letadla. Simulace volného pádu je naprosto věrohodná – stejný čas, stejná euforie a stejně úžasné vzpomínky.

„Už přes 20 let vybíráme a na vlastní kůži testujeme zážitkové dárky po celé ČR. Ty nejlepší pak najdete v naší nabídce. Vítězství větrného tunelu potvrzuje, že lidé hledají adrenalin, ale zároveň požadují maximální bezpečnost a přístupnost,“ říká Rostislav Peníška, majitel společnosti ADROP.CZ, předního prodejce zážitků v České republice a na Slovensku.

TOP 5 zážitků, které musíte zažít

Společnost ADROP.CZ si za více než 20 let svého působení vydobyla pozici kurátora nejlepších zážitků, které potěší milovníky adrenalinu ve vzduchu, motorsportu i příjemného odpočinku. V listopadu můžete využít oblíbené nákupní akce, jako je Night Shopping nebo Black Friday, a pořídit tak zážitek za ještě lákavější cenu.

Zde je pětice nejoblíbenějších tipů na zážitky pro různé typy obdarovaných:

1. Větrný tunel Adrop

Dechberoucí zážitek volného pádu není určen jen pro dospělé, ale je také perfektní adrenalinovou zábavou pro děti. Jedná se o bezpečnou simulaci, která je ideálním „startovacím“ adrenalinem a dopřeje každému pocit absolutní volnosti bez nutnosti skákat z letadla.

Díky široké kapacitě je tato aktivita skvělá i pro velké skupiny, a to až pro 40 osob. Je tak skvělou volbou například pro firemní teambuildingy, kde posílí týmového ducha a nabídne nezapomenutelné zážitky všem účastníkům. Na tuto akci s kolegy rozhodně budou všichni nadšeně vzpomínat!

2. Tandemový seskok

Pro ty, kteří hledají ten nejintenzivnější prožitek volného pádu, je skvělou volbou tandemový seskok padákem. Skočíte přitom s profesionálním instruktorem, což zaručuje maximální bezpečnost a umožňuje plné soustředění se na zážitek samotný. Tandemový seskok představuje splněný sen o létání a zároveň je to aktivita, která změní pohled na hranice vašich možností a dodá vám obrovskou dávku sebevědomí.

V nabídce zážitků nechybí ani základní výcvik volného pádu pro ty, kteří se chtějí seskokům věnovat aktivněji. Mimo seskoků z letadla v České republice si navíc můžete dopřát tandemový seskok padákem v Rakousku s výhledem na Alpy, nebo vyzkoušet tandem paragliding pro klidnější let a kochání se krajinou.

3. Vyhlídkový let balónem

Zážitek z letu balónem představuje hit pro páry a skýtá nepřeberné možnosti romantických i gurmánských požitků. Dopřejte si romantický let ve dvou, při kterém se můžete vznášet nad světem v absolutním soukromí.

V mrazivějších měsících je navíc možné zažít zimní let nad zasněženou krajinou, který promění let v magickou podívanou. Pro ty, kdo touží po něčem nevšedním, je k dispozici i vyhlídkový let vzducholodí.

Kulinářské zážitky povznese gurmánský let balónem se čtyřchodovým menu nebo speciální let nad Pálavou s degustací vína.

Během letu si vychutnáte ticho, klid a jedinečné výhledy z koše balónu, které z tohoto dobrodružství učiní nezapomenutelnou vzpomínku.

4. Škola smyku

Škola smyku představuje zážitek, kde se snoubí adrenalin s užitečnou dovedností pro každého řidiče. Pod pečlivým dohledem profesionálních instruktorů si bezpečně vyzkoušíte, jak zvládnout auto ve smyku na kluzné ploše, a naučíte se tak rychle reagovat v krizových situacích na silnici. Jedná se o perfektní kombinaci zábavy a užitku.

Kromě klasické školy smyku je v nabídce i komplexní škola bezpečné jízdy, která pokrývá širší spektrum technik. Pro motorkáře je k dispozici specializovaný kurz bezpečné jízdy na motorce, zatímco nadšenci do rychlosti ocení školu sportovní jízdy. Speciální variantou je škola smyku s odpočtem bodů, která pomůže s nápravou řidičského konta, nebo naopak čistě škola smyku pro zábavu bez tlaku na výkon.

5. Bungee jumping

Bungee jumping není jen skok – je to ikonický adrenalinový rituál a zaručený test vaší odvahy. Je to okamžik, kdy se čas zastaví a vy se dobrovolně vrháte do prázdna. Nabízí krátký, avšak maximálně intenzivní a netradiční zážitek, který vás absolutně pohltí.

Ucítíte ten nezapomenutelný nával adrenalinu, který vystřelí do každé buňky vašeho těla! Je to ideální výzva pro každého, kdo touží prolomit své hranice, překonat strach a zažít pocit čisté a nespoutané svobody. Ať už skočíte z mostu, věže či jeřábu, je to pád, který změní váš pohled na život a posune hranice nemožného.

Ať už hledáte únik od každodennosti v netradičních zážitcích ve vzduchu, nebo potřebujete inspiraci pro aktivní prožitek, ADROP.CZ nabízí stovky dechberoucích zážitků. Přestaňte dávat věci. Darujte vzpomínky! Navštivte www.adrop.cz a objevte ty nejlepší zážitky v kategorii zážitky Praha, ale i v dalších městech po celé České republice i v zahraničí.

Jaký je ten nejlepší adrenalinový dárek? Větrný tunel boří hranice

Komerční sdělení


