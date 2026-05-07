Rodina se dvěma dětmi se před dvěma lety vydala na dovolenou na řecký ostrov Kos za 7 186 eur (zhruba 175 tisíc korun). Otec, jehož jméno úřady nezveřejnily, uvedl, že každý den vstával už v šest hodin ráno, aby našel volná lehátka u bazénu. Ale ani po dvaceti minutách hledání se mu to nepodařilo a děti musely ležet u bazénu na zemi.
Po návratu se rozhodl cestovní kancelář zažalovat kvůli tomu, že rezervování lehátek vůbec umožnila. Najít volné místo prý bylo prakticky nemožné a cestovní kancelář nevymáhala zákaz rezervace lehátek, ačkoli jej zakazoval i hotelový řád. Zároveň nijak nekonfrontovala hosty, kteří tuto praxi porušovali.
|
Vychytralci, máte smůlu. Města a hotely sbírají z pláží ručníkové „rezervace“
Soud rozhodl v turistův prospěch
Podle soudu měla čtyřčlenná rodina nárok na vyšší odškodnění, protože kvalita dovolené byla výrazně narušena.
Cestovní kancelář původně muži vyplatila odškodnění 350 eur (8 500 korun), okresní soud v Hannoveru ale rozhodl, že rodina má nárok na kompenzaci 987 eur (přes 24 tisíc korun).
Soud zdůraznil, že člověk, který si koupí zájezd, může oprávněně očekávat, že bazénový areál bude skutečně využitelný. Pokud jsou prakticky všechna lehátka už od časného rána blokována ručníky a hotel nijak nezasáhne, může to podle soudu výrazně snížit kvalitu dovolené i možnost odpočinku.
Přestože cestovní kancelář hotel neprovozovala a nemohla zajistit, aby měl každý účastník zájezdu kdykoli přístup k lehátku, měla podle soudu nastavit organizační systém, který by zajistil přiměřený počet lehátek vzhledem k počtu hostů.
|
Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě
Tvrdý boj o lehátka
Mnoho turistů se podle BBC na dovolené setkalo s takzvanými válkami o lehátka nebo ranním sprintem s ručníkem, což je praxe zabírání lehátek pomocí ručníků. Minulý rok na sociálních sítích kolovala videa zachycující, jak rekreanti spali na lehátkách na ostrově Tenerife, aby si zajistili místo u bazénu.
Některé cestovní kanceláře se snaží tuto věc řešit. Například cestovní kancelář Thomas Cook nabízí turistům možnost předem si rezervovat místo u bazénu za dodatečný poplatek. Ve Španělsku turistům v některých regionech hrozí pokuta až 250 eur (6 000 Kč) za zabrání lehátka, pokud se lidé od něj na několik hodin vzdálí.