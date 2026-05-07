U bazénu nebylo volné žádné lehátko. Muž zažaloval cestovku a uspěl

,
  11:04
Turista na dovolené vstával každý den už v šest hodin ráno, aby našel volné lehátko u bazénu. Marně, všechna byla obsazená ručníky. Muž se proto rozhodl žalovat cestovní kancelář.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Trivago

Rodina se dvěma dětmi se před dvěma lety vydala na dovolenou na řecký ostrov Kos za 7 186 eur (zhruba 175 tisíc korun). Otec, jehož jméno úřady nezveřejnily, uvedl, že každý den vstával už v šest hodin ráno, aby našel volná lehátka u bazénu. Ale ani po dvaceti minutách hledání se mu to nepodařilo a děti musely ležet u bazénu na zemi.

Po návratu se rozhodl cestovní kancelář zažalovat kvůli tomu, že rezervování lehátek vůbec umožnila. Najít volné místo prý bylo prakticky nemožné a cestovní kancelář nevymáhala zákaz rezervace lehátek, ačkoli jej zakazoval i hotelový řád. Zároveň nijak nekonfrontovala hosty, kteří tuto praxi porušovali.

Vychytralci, máte smůlu. Města a hotely sbírají z pláží ručníkové „rezervace“

Soud rozhodl v turistův prospěch

Podle soudu měla čtyřčlenná rodina nárok na vyšší odškodnění, protože kvalita dovolené byla výrazně narušena.

Cestovní kancelář původně muži vyplatila odškodnění 350 eur (8 500 korun), okresní soud v Hannoveru ale rozhodl, že rodina má nárok na kompenzaci 987 eur (přes 24 tisíc korun).

Zabíráte si ručníkem dlouho dopředu místo na pláži či u bazénu?

celkem hlasů: 93

Soud zdůraznil, že člověk, který si koupí zájezd, může oprávněně očekávat, že bazénový areál bude skutečně využitelný. Pokud jsou prakticky všechna lehátka už od časného rána blokována ručníky a hotel nijak nezasáhne, může to podle soudu výrazně snížit kvalitu dovolené i možnost odpočinku.

Přestože cestovní kancelář hotel neprovozovala a nemohla zajistit, aby měl každý účastník zájezdu kdykoli přístup k lehátku, měla podle soudu nastavit organizační systém, který by zajistil přiměřený počet lehátek vzhledem k počtu hostů.

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

Tvrdý boj o lehátka

Mnoho turistů se podle BBC na dovolené setkalo s takzvanými válkami o lehátka nebo ranním sprintem s ručníkem, což je praxe zabírání lehátek pomocí ručníků. Minulý rok na sociálních sítích kolovala videa zachycující, jak rekreanti spali na lehátkách na ostrově Tenerife, aby si zajistili místo u bazénu.

Některé cestovní kanceláře se snaží tuto věc řešit. Například cestovní kancelář Thomas Cook nabízí turistům možnost předem si rezervovat místo u bazénu za dodatečný poplatek. Ve Španělsku turistům v některých regionech hrozí pokuta až 250 eur (6 000 Kč) za zabrání lehátka, pokud se lidé od něj na několik hodin vzdálí.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Z Vyprávěj měla Kamila zmizet po pár dílech. Ve střižně scenárista změnil názor

Snímek z natáčení seriálu Vyprávěj. Karel, kterého ztvárnil Roman Vojtek, a...

Měla se jen mihnout v pár scénách a zase zmizet. Kamila ze seriálu Vyprávěj nakonec změnila směr děje a stala se postavou, která překvapila i samotného scenáristu. Kdy se to celé zlomilo?

Jediná devaterčata na světě oslavila páté narozeniny. Kolik stojí jídlo pro ně na měsíc?

Devaterčat z Mali slaví páté narozeniny

Jsou to jediná devaterčata na světě a spolu se svou maminkou jsou zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů. Letošní oslava jejich pátých narozenin byla speciální.

Je lepší paměťová pěna, nebo pružinová matrace? Záleží, jestli spíte na zádech

Ve spolupráci
Matrace řady Innovative italské značky Dorelan.

Průměrný člověk stráví spánkem neuvěřitelných 33 let svého života. Přesto často podceňujeme výběr matrace. A právě složení matrace zásadně ovlivňuje, zda se ráno probudíme svěží, nebo se ztuhlými...

Zapomněli vzít s sebou na dovolenou knížky, a tak vytvořili aplikaci. Dnes v ní čtou tisíce dětí

Komerční sdělení
KUBO knihy

Česká verze digitální knihovny KUBO nabízí přes 1 500 knih pro děti, včetně encyklopedií, klasických pohádek i moderních bestsellerů. Aplikace funguje na mobilech, tabletech i v prohlížeči a umí...

Vyhrál jackpot, ale až po smrti. Miliony si užije jeho manželka

Sázející z Německa vyhrál miliony v Eurojackpotu, ale před slosováním zemřel.

Když si vsadil, netušil, že jeho příběh bude mít tak zvláštní dohru. Muž z Německa vyhrál 700 tisíc eur, jenže až po své smrti. O to větší překvapení čekalo jeho manželku.

U bazénu nebylo volné žádné lehátko. Muž zažaloval cestovku a uspěl

Hotel Panorama (Vassilikos, Řecko)

Turista na dovolené vstával každý den už v šest hodin ráno, aby našel volné lehátko u bazénu. Marně, všechna byla obsazená ručníky. Muž se proto rozhodl žalovat cestovní kancelář.

7. května 2026  11:04

Peníze firem mizí po tisících! Kde jsou největší ztráty u zahraničních plateb?

Ve spolupráci
Jacek Jurczynski, CEO společnosti Akcenta CZ

Zahraniční platba už dávno není jen účetní formalita. V době, kdy firmy hlídají každou korunu a kurzy se mění, může jim zahraniční platba postupně snižovat zisk. Ztráty přitom nevznikají jednorázově....

7. května 2026  9:48

Jediná devaterčata na světě oslavila páté narozeniny. Kolik stojí jídlo pro ně na měsíc?

Devaterčat z Mali slaví páté narozeniny

Jsou to jediná devaterčata na světě a spolu se svou maminkou jsou zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů. Letošní oslava jejich pátých narozenin byla speciální.

7. května 2026

Zážitková agentura nabízí nejvyspělejší grafický editor věnování v Evropě

Komerční sdělení
Na výběr jsou různé druhy zážitků

Zážitkový dárek může začít působit ještě dřív, než si ho obdarovaný skutečně užije. Česká agentura Dokonalý zážitek proto představuje nový online editor věnování, který umožní během objednávky snadno...

6. května 2026  14:46

Marian Jurečka

Marian Jurečka na sjezdu KDU-ČSL v Ostravě (23. dubna 2022)

V prosinci 2021 ho prezident jmenoval ministrem práce a sociální věci, zároveň ho pověřil vedení resortu zemědělství. Poslanec Marian Jurečka má zkušenosti jako soukromý zemědělec i jako vedoucí...

5. května 2026  12:46

Zapomněli vzít s sebou na dovolenou knížky, a tak vytvořili aplikaci. Dnes v ní čtou tisíce dětí

Komerční sdělení
KUBO knihy

Česká verze digitální knihovny KUBO nabízí přes 1 500 knih pro děti, včetně encyklopedií, klasických pohádek i moderních bestsellerů. Aplikace funguje na mobilech, tabletech i v prohlížeči a umí...

5. května 2026  10:51

Je lepší paměťová pěna, nebo pružinová matrace? Záleží, jestli spíte na zádech

Ve spolupráci
Matrace řady Innovative italské značky Dorelan.

Průměrný člověk stráví spánkem neuvěřitelných 33 let svého života. Přesto často podceňujeme výběr matrace. A právě složení matrace zásadně ovlivňuje, zda se ráno probudíme svěží, nebo se ztuhlými...

5. května 2026

Olga Lounová

Zpěvačka Olga Lounová

Olga Lounová je poprocková zpěvačka, skladatelka a herečka. Stala se známou po boku Ondřeje Ládka alias Xindla X, se kterým ji pojil kromě pracovního i partnerský vztah. Olga Lounová hrála v...

8. června 2018,  aktualizováno  4. 5. 13:20

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. V České republice slavíme celkem sedm státních...

30. dubna 2026

Z Vyprávěj měla Kamila zmizet po pár dílech. Ve střižně scenárista změnil názor

Snímek z natáčení seriálu Vyprávěj. Karel, kterého ztvárnil Roman Vojtek, a...

Měla se jen mihnout v pár scénách a zase zmizet. Kamila ze seriálu Vyprávěj nakonec změnila směr děje a stala se postavou, která překvapila i samotného scenáristu. Kdy se to celé zlomilo?

30. dubna 2026  13:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hasiči zachránili muže, který omdlel v koruně stromu. Žebřík jim však nestačil

Arborista zkolaboval na stromě. Sundat ho museli vrtulníkem

Když se na kalifornské ulici v San José ozvala siréna, zpočátku to vypadalo jako běžný zásah. Jenže to, co hasiči uviděli nahoře v koruně vysoké palmy, běžné rozhodně nebylo.

30. dubna 2026

Bezpečné dveře pro školy a školky: Kde končí strach z přiskřípnutých prstů?

Komerční sdělení
Speciální dveře, do kterých si neskřípnete prsty

Školní chodby a třídy jsou místa plná života, smíchu a neustálého pohybu. Pro zřizovatele a ředitele školských zařízení to však znamená i velkou zodpovědnost. Každý detail v interiéru musí splňovat...

30. dubna 2026  5:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.