Druhý obývák pod širým nebem: Jak si užít terasu naplno od jara do zimy?

Terasa už dávno není jen vybetonovaným pláckem pro letní grilování. Stále častěji se stává plnohodnotnou součástí domu, kde ráno v klidu posnídáte, odpoledne vyřídíte pracovní maily v příjemném chládku a večer si s rodinou užijete pohodu bez ohledu na to, zda zrovna začalo pršet. Chytré zastřešení a stínění vám vykouzlí z terasy místnost navíc.

Moderní řešení pergol od SUNDRAPE

Chytré řešení pro pergoly od SUNDRAPE
Dnešní moderní architektura klade důraz na čisté linie a funkčnost. Zapomeňte na nevzhledné přístřešky, které k domu nepasují. Současným trendem jsou řešení, která se stávají pevnou součástí architektury a díky hliníkovým konstrukcím nevyžadují téměř žádnou údržbu.

Terasa, která se vám přizpůsobí

Základem spokojeného venkovního žití je ochrana proti slunci, větru i dešti. Zatímco dříve jsme byli odkázáni na rozmary počasí, dnes můžeme klima na terase aktivně regulovat.

Pokud toužíte po absolutní špičce, jsou tu bioklimatické pergoly. Ty pracují s lamelovým systémem, který plynule reguluje míru zastínění a prostupu záření – světla. V horkém létě lamely naklopíte tak, aby stínily, ale zároveň odváděly horký vzduch pryč. Když začne pršet, stačí lamely uzavřít a pergola zajistí komfortní ochranu před deštěm díky integrovanému odvodu vody skrytému v konstrukci.

Jestli preferujete stálý výhled na oblohu, je ideální volbou prosklená pergola. Ta propouští maximum přirozeného světla do interiéru, což oceníte hlavně v zimních měsících. Aby se ale prostor v létě neproměnil ve skleník, doplňuje se takové zastřešení terasy na míru o elektrické markýzy (moderní alternativa plachty na pergoly) nebo screenové rolety. Tyto prvky zajistí efektivní stínění a udrží pod střechou příjemné klima i během tropických dní.

Design bez kompromisů: Opticky rovná střecha

V moderním stavitelství jsou hitem konstrukce s tzv. opticky rovnou střechou. Zatímco u běžných přístřešků vidíte výrazný sklon kvůli odvodu vody, špičkové modely jako Flatline nebo Ultraline tento sklon chytře skrývají uvnitř konstrukce.

  • Flatline nabízí minimalistický vzhled bez viditelného sklonu, a přesto zvládne zastřešit plochu až 7 × 5 metrů bez jediné středové stojiny.
  • Ultraline je pak na trhu naprostým unikátem – profil střechy zůstává v dokonalé rovině a pouze skla jsou vložena ve spádu. Tento pravoúhlý tvar je ideální k moderním domům a dřevostavbám, kde by klasický sklon působil rušivě.

Instalace pergoly na zahradu vykouzlí další místnost

Terasa se může měnit podle ročních období. Stačí přidat boční zasklení, ať už rámové, nebo bezrámové. Tímto krokem vznikne zimní zahrada, která prodlouží sezónu od jara až do pozdního podzimu. Svislé rolety do pergoly, takzvané screenové rolety, vás zase ochrání před bočním větrem a hmyzem. Hliníkové zimní zahrady se tak stávají oázou klidu, kde i ta nejkrásnější zimní zahrada jako inspirace z časopisu bledne před realitou vašeho domova.

Odborníci, kteří stínění rozumí přes 30 let

Pokud hledáte partnera, který těmto systémům skutečně rozumí, sázkou na jistotu je česká společnost SUNDRAPE. Firma byla založena již v roce 1991 a od té doby se vypracovala v předního odborníka na protisluneční ochranu.

SUNDRAPE nabízí komplexní portfolio – od oblíbené bioklimatické pergoly Artosi s dělenými sekcemi lamel až po luxusní model Velvet s posuvnou střechou. Pro ty, kteří řeší i stínění oken, jsou v nabídce špičkové venkovní žaluzie, které snižují přehřívání interiéru a zajišťují soukromí. Pokud řešíte specifické prostory, k dispozici jsou i žaluzie do oken, žaluzie na střešní okna či zastřešení bazénů.

Nenechte si ujít zimní nabídku

Aktuálně navíc SUNDRAPE připravila lákavou nabídku: Právě teď je nejlepší čas na pořízení pergoly ARTOSI – v rámci zimní 10% slevy ušetříte tisíce korun na bioklimatické pergole, posuvných panelových stěnách nebo carportech – moderním stání pro automobil. Stačí se rozhodnout do 28. února 2026, čímž si kromě výhodnější ceny zarezervujete i ten nejlepší čas pro montáž.

Navštivte showroom v Praze v Horních Počernicích, kde si můžete bioklimatické pergoly na míru, prosklené systémy i hliníkové pergoly a přístřešky prohlédnout na vlastní oči. S rodinnou firmou s tradicí přes 30 let získáte nejen kvalitní produkt s desetiletou zárukou, ale především jistotu, že vaše terasa bude místem, kde budete chtít trávit každou volnou chvíli.

Druhý obývák pod širým nebem: Jak si užít terasu naplno od jara do zimy?

Komerční sdělení
Moderní řešení pergol od SUNDRAPE

Terasa už dávno není jen vybetonovaným pláckem pro letní grilování. Stále častěji se stává plnohodnotnou součástí domu, kde ráno v klidu posnídáte, odpoledne vyřídíte pracovní maily v příjemném...

