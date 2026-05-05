Zapomněli vzít s sebou na dovolenou knížky, a tak vytvořili aplikaci. Dnes v ní čtou tisíce dětí

Všechno začalo docela obyčejně. Manželé Jana a Ondrej Baginovi si na dovolenou zapomněli vzít knížky, ze kterých každý večer předčítali svým dětem. Sáhli po mobilu a začali hledat nějakou digitální knihovnu – jenže nic, co by nabízelo kvalitní dětskou literaturu v hezkém zpracování, nenašli. A tak si ji vytvořili sami.
Jejich aplikace KUBO dnes funguje jako digitální knihovna plná příběhů, encyklopedií i vzdělávacího obsahu pro děti doma i ve školách. Na Slovensku ji už využívá přes 100 tisíc žáků ve více než 300 školách. V Česku je dostupná od konce loňského roku a za několik měsíců si ji stáhlo 15 tisíc uživatelů.
Co v aplikaci najdete
V české verzi KUBO je aktuálně přes 1 500 knih v češtině a angličtině. Nabízí klasické pohádky, moderní dětské bestsellery, oceněné tituly, encyklopedie i anglické knihy pro malé i větší čtenáře. Součástí je také Kubopedie – dětská encyklopedie, kde jsou hravou formou zpracované informace o zvířatech, rostlinách, sportu, vesmíru, umění nebo historii.
Kromě knih, které znáte z knihkupectví, nabízí aplikace i vlastní obsah pod značkou KUBO Originál. Jde o původní příběhy, kratší tematické série nebo edukační formáty navržené přímo pro čtení na obrazovce. KUBO také podporuje nové české ilustrátory a autory – některé české tituly či překlady anglických originálů najdete exkluzivně jen zde.
Jak to funguje v praxi
Aplikaci lze spustit na mobilu, tabletu i ve webovém prohlížeči. V rámci jednoho účtu si uživatel může vytvořit až čtyři dětské profily, takže každé dítě dostane doporučení podle svého věku a zájmů. Knihy jsou ručně přizpůsobeny tak, aby si zachovaly původní grafiku a zároveň byly dobře čitelné na jakékoliv obrazovce – obrázky a texty přesně lícují, což u běžných e-knih často nefunguje.
Část knih navíc umožňuje přepnutí do speciálního dysfontu, který usnadňuje čtení dětem s dyslexií. Rodiče tak nemusí hledat speciální edice – stačí jedno kliknutí.
Čtení jako hra: kvízy, výzvy a soutěže
KUBO neslouží jen jako knihovna, ale snaží se děti ke čtení aktivně motivovat. Součástí aplikace jsou pracovní listy a kvízy k přečteným knihám nebo čtenářské výzvy. Ve školách mohou třídy soutěžit mezi sebou, kdo přečte více knih – což podle tvůrců funguje jako silný motivátor i u dětí, které se čtení zatím spíše vyhýbaly.
Brzy by měl přibýt i AI tutor, tedy chytrý pomocník, který učitelům pomůže navrhovat vyučovací hodiny propojené se čtením. Školy navíc dostávají reporting o čtenářské aktivitě žáků a metodickou podporu pro zapojení aplikace do výuky.
Pro koho je aplikace KUBO určena
Aplikace cílí na děti předškolního a školního věku a jejich rodiče. Jak říká jedna z uživatelek: čtení na tabletu děti baví natolik, že chtějí číst každý den. Další rodiče oceňují velký výběr – jakmile dočtou jednu knihu, hned se vrhají na další. A třeba při uspávání mohou dětem předčítat i potmě.
KUBO přitom klade důraz na bezpečnost obsahu. Veškerý redakční obsah je pečlivě vybíraný, takže rodiče nemusí mít obavy, co jejich děti na obrazovce uvidí. Tvůrci aplikaci označují za nejbezpečnější dětskou knihovnu na internetu.
Kolik to stojí
Měsíční předplatné vyjde na 199 korun, roční pak na 799 korun. Za tuto cenu uživatel získá přístup ke kompletní knihovně včetně všech novinek, Kubopedie i KUBO Originál obsahu. V jednom předplatném je zahrnuto až pět profilů – rodičovský a čtyři dětské.
Čtení v digitálním věku
Čtení zásadně ovlivňuje zdravý vývoj dítěte – rozvíjí představivost, učí děti udržet pozornost, podporuje empatii a kreativitu a rozšiřuje slovní zásobu. Aplikace KUBO ukazuje, že mobil nebo tablet nemusí být nepřítel knížek, ale naopak brána k nim. A jak dodávají její zakladatelé: moderní technologie mohou být silným nástrojem, pokud dětem nabídnou kvalitní obsah a skutečnou motivaci číst.
Aplikaci KUBO KNIHY si můžete stáhnout v App Store i Google Play, případně využít webovou verzi na app.kuboknihy.cz.