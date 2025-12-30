Auto stálo na prázdném pozemku u potoka Haramidere, který lidé běžně využívají k parkování. Najednou se začala zemina propadat a auto se postupně sunulo do útrob země.
Na místo dorazila policie i městské služby, které oblast uzavřely a zahájily kontroly v okolí.
Majitel vozu Cevdet Tuğrahan se novinářům přiznal, že je vlastně rád. „Kvůli tomu autu jsem měl jen samé trápení.“ Při pohledu na svůj vůz zapadlý v jámě, nepociťoval smutek, ale úlevu. „Když jsem to viděl, měl jsem radost, že jsem se ho zbavil,“ přiznal a vyzval úřady: „Zasypte to a nechte být.“
Propady půdy jsou v této části Istanbulu výjimečným jevem, i nejdávnější pamětníci ho viděli poprvé. Ale podle odborníků je taková událost vysvětlitelná.
„V oblasti se nachází geologické vrstvy, které zahrnují jílovité břidlice, pískovce a prachovce. Vlivem stavebních zásahů a navážek mohly do podloží pronikat vody z potoka, okolního terénu nebo kanalizačních staveb. Tyto vody mohly způsobit vyplavování materiálu a snížení únosnosti podloží,“ popsal Ömer Ündül z Istanbulské technické univerzity.