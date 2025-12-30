Zaparkované auto se v Istanbulu propadlo do země. Majitel byl rád

Tereza Hrabinová
  14:35
Osobní auto zaparkovaná mimo silnici se v istanbulské čtvrti Esenyurt nečekaně propadlo do jámy. Událost u potoka Haramidere zachytil v pátek 26. prosince svědek na mobilní telefon. Majitel vozu byl podle svých slov rád.

Auto stálo na prázdném pozemku u potoka Haramidere, který lidé běžně využívají k parkování. Najednou se začala zemina propadat a auto se postupně sunulo do útrob země.

Na místo dorazila policie i městské služby, které oblast uzavřely a zahájily kontroly v okolí.

Majitel vozu Cevdet Tuğrahan se novinářům přiznal, že je vlastně rád. „Kvůli tomu autu jsem měl jen samé trápení.“ Při pohledu na svůj vůz zapadlý v jámě, nepociťoval smutek, ale úlevu. „Když jsem to viděl, měl jsem radost, že jsem se ho zbavil,“ přiznal a vyzval úřady: „Zasypte to a nechte být.“

Propady půdy jsou v této části Istanbulu výjimečným jevem, i nejdávnější pamětníci ho viděli poprvé. Ale podle odborníků je taková událost vysvětlitelná.

„V oblasti se nachází geologické vrstvy, které zahrnují jílovité břidlice, pískovce a prachovce. Vlivem stavebních zásahů a navážek mohly do podloží pronikat vody z potoka, okolního terénu nebo kanalizačních staveb. Tyto vody mohly způsobit vyplavování materiálu a snížení únosnosti podloží,“ popsal Ömer Ündül z Istanbulské technické univerzity.

Pod domem v Kalifornii se usadil medvěd. Majitel chystá housky a pytle s pískem

Pod domem v Kalifornii se zabydlel obří černý medvěd

Ken Johnson žije v Altadeně, severovýchodně od Los Angeles. Když si v létě všiml poškození pod domem, nainstaloval ke vstupu kameru. Ta po dluhých měsících zachytila mohutného černého medvěda, jak...

Myslela jsem, že je to překlep, přiznává majitelka nejstarší žijící kočky na světě

Nejstarší kočka na zemi slaví 30 let

Britská kočka jménem Flossie patří k nejstarším žijícím kočkám na světě. Narodila se 29. prosince 1995 a letos slaví neuvěřitelných 30 let. V přepočtu na lidský věk by jí bylo kolem 140 až 150 let....

Proč se Čechům vyplatí přejít od tradičních spoření k DIP

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Zajištění na stáří je téma, které se týká každého z nás. Poslední roky, poznamenané vysokou inflací, přinesly českým domácnostem krutou lekci o tom, že peníze ležící na běžných účtech nebo v...

Vánoční nadílka v Green Village: Bydlení u Konopiště s kuchyní jako dárkem

Komerční sdělení
Green Village, váš nový domov u Konopiště.

Představte si, jak už budete příští Vánoce péct cukroví ve vlastním, v moderní kuchyni, která vás nestála ani korunu navíc. Developerský projekt Green Village u Benešova přichází s mimořádnou...

30. prosince 2025  14:35

Dálniční známka 2026

Dálnice D1. Ilustrační foto

Cena dálniční známky pro rok 2026 prošla valorizací. Od 1. ledna 2026 tak roční známka vyjde na 2 570 korun. Bezemisní vozidla budou i nadále od poplatku osvobozena. Známku jde i pro rok 2026 koupit...

30. prosince 2025  13:25

Myslela jsem, že je to překlep, přiznává majitelka nejstarší žijící kočky na světě

Nejstarší kočka na zemi slaví 30 let

Britská kočka jménem Flossie patří k nejstarším žijícím kočkám na světě. Narodila se 29. prosince 1995 a letos slaví neuvěřitelných 30 let. V přepočtu na lidský věk by jí bylo kolem 140 až 150 let....

30. prosince 2025  9:15

Silvestr v duchu slaného těsta: Recepty na větrníky a šneky, které zahřejí i zasytí

Ve spolupráci
Cibuloví šneci s receptem od Dr.Oetker

Nic nevytvoří takovou atmosféru pohody a štěstí jako vůně čerstvě upečeného slaného pečiva. Když se venku ochladí a uvnitř se chystá bujará oslava konce roku, potřebujeme pohoštění, které nejen...

30. prosince 2025

Párty může začít: Recepty na nápadité silvestrovské občerstvení

Ve spolupráci
Plněné chlebíčky s receptem od Dr.Oetker

Silvestr je tady co nevidět a s ním přichází i ta nejlepší část roku: nefalšovaná párty! Ať už chystáte bujaré veselí s přáteli, nebo klidné posezení v úzkém kruhu rodiny, jedno platí beze zbytku –...

29. prosince 2025

Pod domem v Kalifornii se usadil medvěd. Majitel chystá housky a pytle s pískem

Pod domem v Kalifornii se zabydlel obří černý medvěd

Ken Johnson žije v Altadeně, severovýchodně od Los Angeles. Když si v létě všiml poškození pod domem, nainstaloval ke vstupu kameru. Ta po dluhých měsících zachytila mohutného černého medvěda, jak...

25. prosince 2025

Zvíře, nejočekávanější český film roku 2026

Antonie Formanová vypráví o zatím nejtěžší roli v televizní minisériii o své...

Jedním z nejočekávanějších filmů roku 2026 je celovečerní režijní debut scenáristky Milady Těšitelové. Ve filmu nazvaném Zvíře zkoumá temné stránky mateřství. Do hlavní role obsadila Antonii...

23. prosince 2025  11:59

Proč se Čechům vyplatí přejít od tradičních spoření k DIP

Ve spolupráci
ilustrační snímek

Zajištění na stáří je téma, které se týká každého z nás. Poslední roky, poznamenané vysokou inflací, přinesly českým domácnostem krutou lekci o tom, že peníze ležící na běžných účtech nebo v...

23. prosince 2025

Vánoční nadílka v Green Village: Bydlení u Konopiště s kuchyní jako dárkem

Komerční sdělení
Green Village, váš nový domov u Konopiště.

Představte si, jak už budete příští Vánoce péct cukroví ve vlastním, v moderní kuchyni, která vás nestála ani korunu navíc. Developerský projekt Green Village u Benešova přichází s mimořádnou...

23. prosince 2025

Apres-ski styl je vždycky v módě! Vytvořte si s námi ty nejtrendovější outfity!

Komerční sdělení
Apres-ski styl je vždycky v módě

Apres-ski styl není jen o horách a lyžování – jde především o pohodlí, teplo a výrazný módní statement. Každá sezóna přináší nové kombinace materiálů, střihů a barev, díky kterým si můžete vytvořit...

22. prosince 2025  11:30

SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Poznávací zájezdy 2026: Zažijte Paříž a slavnostní otevření World of Frozen v Disneylandu

Komerční sdělení
Zažijte Paříž a slavnostní otevření World of Frozen v Disneylandu

Toužíte po romantických výhledech z Eiffelovy věže, kávě u Seiny a tichém obdivování umění v Louvru? Ale vaše děti při slově „muzeum“ protočí oči a jejich představa o dokonalé dovolené zahrnuje...

22. prosince 2025  10:28

Čím se liší sněhule od zimních bot? Vysvětlujeme

Komerční sdělení
Čím se liší sněhule od zimních bot?

Mokré nohy v zimě mohou zkazit celý den. Správná volba obuvi rozhoduje o tom, jestli budeš mít suché a teplé nohy, nebo skončíš s promočenými ponožkami a prochlazením. Sněhule a zimní boty – oba...

22. prosince 2025  10:23

