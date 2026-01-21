Záhada z Walesu. Při čištění pláže se našly dvě stovky podivných bot

Když se dobrovolníci ve velšském městě Porthcawl rozhodli pustit do vyčištění a renovace pláže Ogmore, čekali, že na souši i ve vodě najdou leccos. Ale nález 200 starodávných kožených bot je vskutku překvapil. Přitom vypadají velmi zachovale. Proč skončily ve vodě?
ilustrační snímek | foto: Beach Academy CIC

„Bylo hned jasné, že jsou staré. Tvary byly staromódní a podrážky měly cvočky,“ uvedla zakladatelka organizace Beach Academy CIC Emma Lamportová a dodala, že se nejedná o ojedinělý případ. Místní obyvatelé prý podobné nálezy na pobřeží jižního Walesu hlásí už řadu let.

Archeologové pracují se dvěma hlavními teoriemi, které by mohly původ obuvi vysvětlit. Boty mohou pocházet z obchodní lodi Frolic, která převážela náklad z Itálie a v 19. století ztroskotala na nedalekých skalách.

beachacademywales

Can anyone help us shed light on the hundreds of leather shoes we are finding at ogmore and llantwit beaches?
They resemble shoes from times past rather than modern styles, mainly adult males and children. We are slowly excavating them from rockpool zones where they have been embedded into sediment or trapped in rocks as part of our Rockpool restoration project. We have no idea how long they have actually been trapped there! Many stories I’m sure. 200 removed in ogmore alone this week. valelnp

22. prosince 2025 v 20:32, příspěvek archivován: 19. ledna 2026 v 14:52
oblíbit odpovědět uložit

Podle druhé teorie vyhazovali boty a holínky, které už nešlo opravit, místní ševci v 60. letech minulého století do řeky Ogmore, odkud je příboj postupně vyplavuje.

Které vysvětlení je pravdivé, zatím není jasné. Ať tak či onak, pohled na stovky sešlých střevíců rozesetých po pobřeží připomíná scénu z gotického románu a láká zvědavce z širokého okolí.

Témata: Wales, pláž, Itálie

