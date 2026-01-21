Záhada z Walesu. Při čištění pláže se našly dvě stovky podivných bot

„Bylo hned jasné, že jsou staré. Tvary byly staromódní a podrážky měly cvočky,“ uvedla zakladatelka organizace Beach Academy CIC Emma Lamportová a dodala, že se nejedná o ojedinělý případ. Místní obyvatelé prý podobné nálezy na pobřeží jižního Walesu hlásí už řadu let.
Archeologové pracují se dvěma hlavními teoriemi, které by mohly původ obuvi vysvětlit. Boty mohou pocházet z obchodní lodi Frolic, která převážela náklad z Itálie a v 19. století ztroskotala na nedalekých skalách.
Podle druhé teorie vyhazovali boty a holínky, které už nešlo opravit, místní ševci v 60. letech minulého století do řeky Ogmore, odkud je příboj postupně vyplavuje.
Které vysvětlení je pravdivé, zatím není jasné. Ať tak či onak, pohled na stovky sešlých střevíců rozesetých po pobřeží připomíná scénu z gotického románu a láká zvědavce z širokého okolí.