Měla to být romantika a krásné gesto v přímém přenosu. Kapela Bootleg Rascal dovolila svému fanouškovi přijít na pódium a s mikrofonem v ruce učinit životní rozhodnutí.
Divákům na koncertě v australském Brisbane vyprávěl, jak před dvěma nebo třemi roky byli spolu s přítelkyní právě na koncertě Bootleg Rascal a že je to jejich oblíbená kapela.
Vyzval svou přítelkyni Jamie, aby za ním přišla na pódium a když dorazila, muž si klekl na koleno. Jenže ona místo očekávaného gesta úžasu a překvapení zavrtěla hlavou, snažila se ho zvednout a z pódia odešla. On jen zmatečně opakoval „Ne?“
„Ještě nikdy v životě jsem se na pódiu necítil tak trapně,“ svěřil se britskému Daily Mail zpěvák Carlos Lara. Když viděl, jak slečna žádost o ruku odmítla, málem se udusil pivem. „Proboha! Vůbec jsem nevěděl, co mám udělat nebo říct. No, show musí pokračovat,“ popsal.
Zhrzenému rádobysnoubenci pomohl na nohy maskot Scooby Doo v životní velikosti. A po vystoupení se za ním zastavili i muzikanti. Prý si dal pivo a od kapely dostal tričko zdarma. „Lepší než nic,“ dodal Lara.
Bootleg Rascal, které tvoří Jimmy Young a Carlos Lara, odmítli spekulace, že by šlo o připravený marketingový tah na podporu kapely a turné.
Na sociálních sítích pak hudebníci zveřejnili video s poznámkou, že s veřejnými žádostmi o ruku si zřejmě dají pauzu. Proti podobným gestům v budoucnu nic nemají, ale doufají ve šťastnější konec. Turné pokračuje dalšími zastávkami po Austrálii.