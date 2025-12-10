Za záchranu zuboženého psa skončila ve vězení. Odmítla ho vrátit bezdomovci

Tereza Hrabinová
  11:20
Byl by to tklivý příběh o zachráněném psovi, jakých jsou sociální sítě plné. Ovšem tento nemá šťastný konec, jak si ho většina představuje. Americká veterinářka zachránila zuboženého psa z ulice a za svou dobrotu skončila ve vězení a s vysokou pokutou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Amanda Hergenreder

Veterinářka Amanda Hergenrederová byla zrovna na konferenci veterinářů v Grand Rapis, druhém největším městě amerického státu Michigan, když si všimla zuboženého psa. Kříženec pitbula byl přivázaný k nákladnímu autu z půjčovny nedaleko kavárny.

Zvíře podle ní bylo ve špatném stavu a když ho vzala do auta, celé se jen třáslo. Lékařka ho odvezla na svou veterinární kliniku vzdálenou dvě hodiny autem.

Starý pes trpěl infekcí močových cest a měl několik zkažených zubů. Neměl žádný čip nebo jiný znak registrace. Psa pojmenovala Biggby podle kavárny, u níž ho našla.

Jenže ve skutečnosti se 16letý kříženec jmenoval Vinnie a patřil bezdomovci Chrisu Hamiltonovi z Grand Rapids. Když svého psa vypátral, žádal lékařku, ať mu ho vrátí. A ta odmítla. S tím, že má jako veterinářka etickou povinnost chránit zvíře před možným zanedbáním.

Jak se spor bezdomovce s veterinářkou dostal k soudu, americké weby neuvádějí. Souzen nebyl bezdomovec za zanedbání péče o psa, ale veterinářka za to, že majiteli psa způsobila citovou újmu.

Právník veterinářky navrhoval trest ve formě 120 hodin veřejně prospěšných prací. Soudkyně Angela Rossová se však rozhodla pro přísnější postih: deset dnů vězení a tisíc dolarů jako odškodnění majiteli. Psa měl 15 let a podle svých slov ho nikdy nezanedbával. „Měli jsme se rádi. Připadal jsem si, jako kdyby přišel o kus sebe. Bez něj už to nikdy nebylo stejné,“ popsal Hamilton americkým novinářům z WOOD-TV.

Všichni by ho chtěli doma. Nejmenší kůň na světě vypadá jako větší plyšák

Hergenrederová u soudu tvrdila, že jednala v dobré víře, ale uznala, že posoudila situaci jednostranně. „Viděla jsem psa v nouzi. A nedokázala jsem vnímat pouto mezi ním a panem Hamiltonem. Nedošlo mi, jak moc by ho mohlo jejich odloučení zasáhnout,“ uvedla před vynesením rozsudku. „Nepřemýšlela jsem, neptala se, prostě jsem jednala.“

Vinnie/Biggby byl nakonec v utracen kvůli komplikacím spojeným s vysokým věkem. „Jsme zklamaní, že byla Amanda odsouzena k vězení, ale utěšuje nás vědomí, že pes strávil poslední měsíce v teplém, bezpečném a láskyplném prostředí,“ uvedl obhájce veterinářky Miles Greengard.

