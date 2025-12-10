Veterinářka Amanda Hergenrederová byla zrovna na konferenci veterinářů v Grand Rapis, druhém největším městě amerického státu Michigan, když si všimla zuboženého psa. Kříženec pitbula byl přivázaný k nákladnímu autu z půjčovny nedaleko kavárny.
Zvíře podle ní bylo ve špatném stavu a když ho vzala do auta, celé se jen třáslo. Lékařka ho odvezla na svou veterinární kliniku vzdálenou dvě hodiny autem.
Starý pes trpěl infekcí močových cest a měl několik zkažených zubů. Neměl žádný čip nebo jiný znak registrace. Psa pojmenovala Biggby podle kavárny, u níž ho našla.
Jenže ve skutečnosti se 16letý kříženec jmenoval Vinnie a patřil bezdomovci Chrisu Hamiltonovi z Grand Rapids. Když svého psa vypátral, žádal lékařku, ať mu ho vrátí. A ta odmítla. S tím, že má jako veterinářka etickou povinnost chránit zvíře před možným zanedbáním.
Jak se spor bezdomovce s veterinářkou dostal k soudu, americké weby neuvádějí. Souzen nebyl bezdomovec za zanedbání péče o psa, ale veterinářka za to, že majiteli psa způsobila citovou újmu.
Právník veterinářky navrhoval trest ve formě 120 hodin veřejně prospěšných prací. Soudkyně Angela Rossová se však rozhodla pro přísnější postih: deset dnů vězení a tisíc dolarů jako odškodnění majiteli. Psa měl 15 let a podle svých slov ho nikdy nezanedbával. „Měli jsme se rádi. Připadal jsem si, jako kdyby přišel o kus sebe. Bez něj už to nikdy nebylo stejné,“ popsal Hamilton americkým novinářům z WOOD-TV.
Hergenrederová u soudu tvrdila, že jednala v dobré víře, ale uznala, že posoudila situaci jednostranně. „Viděla jsem psa v nouzi. A nedokázala jsem vnímat pouto mezi ním a panem Hamiltonem. Nedošlo mi, jak moc by ho mohlo jejich odloučení zasáhnout,“ uvedla před vynesením rozsudku. „Nepřemýšlela jsem, neptala se, prostě jsem jednala.“
Vinnie/Biggby byl nakonec v utracen kvůli komplikacím spojeným s vysokým věkem. „Jsme zklamaní, že byla Amanda odsouzena k vězení, ale utěšuje nás vědomí, že pes strávil poslední měsíce v teplém, bezpečném a láskyplném prostředí,“ uvedl obhájce veterinářky Miles Greengard.