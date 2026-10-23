Rozšíření práce na dálku ukázalo, že pracovat se dá odkudkoli a lidé mohou žít v zapadlých vesničkách v Krkonoších nebo Orlických horách a současně pracovat v nadnárodních korporacích. Existuje ale ještě druhá cesta. Místo toho, aby lidé volili práci podle možnosti home officů nebo odcházeli za kvalifikovanou prací do velkých center, přichází nabídka práce v technologických oborech za nimi přímo do regionů.
Když chcete žít na Šumavě a pracovat na nových technologiích
Regiony mnohdy nabízejí úplně nový životní standard, který kombinuje bydlení v přírodě a kvalitní pracovní místa v dojezdové vzdálenosti a který se v centrech i na okrajích velkých měst hledá jen velmi těžko. Ve městech, jako je například jihočeský Vimperk, nezačíná příroda desítky kilometrů za posledním předměstím a současně tu obyvatelé nemusí rezignovat na profesní ambice.
V historickém Vimperku a jeho okolí najdete zámek, muzeum, městské opevnění, dělostřeleckou baštu Haselburg, Boubínský prales, Jezerní slať či Kvildu. Přesto zde už čtvrt století funguje jeden z důležitých výrobních závodů skupiny Rohde & Schwarz, jejíž technologie využívají výrobci elektroniky, vývojáři mobilních sítí, televizní a rozhlasové společnosti či bezpečnostní složky.
Rohde & Schwarz ve Vimperku
Technická výroba přitom má ve Vimperku mnohem delší tradici, než by se mohlo na první pohled zdát. Kořeny dnešního působení společnosti Rohde & Schwarz tu sahají až do roku 1991, kdy v tehdejším závodě Tesly Hloubětín vznikaly první zakázky zaměřené na měřicí techniku a součásti pro televizní vysílače.
Rohde & Schwarz převzal zdejší závod v roce 2001. Vimperský podnik se tehdy stal vůbec prvním výrobním závodem společnosti mimo Německo a postupně proměnil Vimperk v důležité technologické zázemí společnosti, kde se vyrábějí mimo jiné signálové generátory a osciloskopy.
Firma, která před pětadvaceti lety začínala se zhruba 130 zaměstnanci, je dnes podnikem s více než tisícovkou lidí. Původních přibližně 3 500 metrů čtverečních výrobních prostor se postupně rozrostlo na 37 500 metrů čtverečních výrobních a administrativních ploch a firma pokračuje v dalším rozšiřování areálu.
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Rohde & Schwarz Vimperk: Už 25 let pomáhá tvořit bezpečnější svět
„Ve Vimperku je jeden ze tří výrobních závodů v Evropě a ty tři velké výrobní závody dělají zhruba 98 procent celkového obratu. My v té zmíněné trojici zaujímáme asi třetinové postavení, takže třetina všech přístrojů pro naše zákazníky pochází z Vimperka. Například celé portfolio signálových generátorů a osciloskopů se vyrábí u nás,“ uvádí prokurista vimperského závodu Michal Řehoř.
Čísla jsou zajímavá hlavně tím, co ukazují, tedy že špičková průmyslová výroba nemusí být výsadou Prahy, Brna ani tradičních velkých průmyslových aglomerací. I po ranním příchodu do práce v malém městě v jižních Čechách se zaměstnanci mohou podílet na výrobě zařízení, které může následně sloužit zákazníkovi na druhém konci Evropy.
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Rohde & Schwarz mění život a práci v pohraničí: 25 let hi-tech výroby ve Vimperku
Hi-tech nejsou jen programátoři v kancelářích
Pojem technologická firma může vzbuzovat představu kanceláří plných programátorů a vysokoškolských inženýrů. Realita moderní výroby je pestřejší. Za hotovým měřicím přístrojem stojí vývoj, konstrukce, výroba elektroniky, obrábění, montáž, testování, logistika, kvalita i servisní a administrativní profese.
Aktuální pracovní příležitosti ve vimperském závodě společnosti Rohde & Schwarz zahrnují široké spektrum profesí – od technických a výrobních pozic přes odborné a administrativní role až po vysoce specializované pozice v oblasti vývoje a inženýrství.
Aktuální pracovní příležitosti:
Firma zároveň výslovně uvádí, že hledá lidi do výroby, vývoje i administrativy, což je důležité zejména pro region. Technologický podnik totiž nevytváří jednu úzce vymezenou skupinu míst, ale celý řetězec profesí s různými požadavky na vzdělání a zkušenosti. Některé pozice vyžadují vysoce specializované technické znalosti, u jiných může být cestou zaučení přímo v závodě.
Pohled do nitra vimperského závodu:
První zkušenost může přijít ještě během školy
Tato kombinace je zajímavá především pro mladé lidi, kteří se teprve rozhodují, zda po škole v regionu zůstat. Jedním z klasických problémů menších měst totiž bývá odchod studentů za studiem a následně za první kvalifikovanou prací. Pokud už jednou získají profesní vazby v Praze, Brně, Plzni nebo v zahraničí, cesta zpět nemusí být samozřejmá.
Vimperský závod proto nabízí odborné praxe středoškolákům z řady technických oborů. Součástí praxe může být i montáž, testování či oživování měřicích přístrojů.
S jakými obory se studenti seznámí?
Rohde & Schwarz poskytuje profesní vzdělávání i stálým zaměstnancům. „Nabízíme jak interní, tak externí vzdělávací programy, které rozvíjejí nejen technické know-how, ale zároveň podporují projektovou spolupráci a týmového ducha. Disponujeme vlastním školicím střediskem, které systematicky připravuje pracovníky na specifické potřeby našich pracovišť. Naším cílem není pouze dlouhodobý rozvoj vlastních zaměstnanců, ale také aktivní zapojení do vzdělávání napříč všemi stupni škol. Vhodnou formou se snažíme ovlivňovat výuku a směřování studijních oborů tak, aby odpovídaly budoucím potřebám a odborným profilům, které dlouhodobě vyžadujeme,“ doplňuje zástupce personálního oddělení Rohde & Schwarz Vimperk.
Pro člověka, který vyrůstá na Prachaticku, Strakonicku nebo v dalších částech jižních Čech, tak první kontakt s moderním průmyslem nemusí automaticky znamenat stěhování stovky kilometrů od domova. Rohde & Schwarz uvádí mezi možnostmi pro zaměstnance také profesní vzdělávání či flexibilní pracovní dobu.
Další výhody zaměstnání u Rohde & Schwarz:
Co vlastně dnes znamená jistota zaměstnání?
Slovo stabilita patří k výrazům, které se v pracovních inzerátech používají tak často, až ztratí význam. Mnohem přesvědčivější než samotné tvrzení jsou proto konkrétní údaje.
Rohde & Schwarz letos ve Vimperku slaví 25 let a sama dlouholetá existence závodu, růst firmy a postupné rozšiřováním výroby jsou dostatečným faktorem, jímž lze měřit skutečnou stabilitu firmy. Pro region je výročí vimperského závodu také připomínkou, jak výrazně může jeden technologický podnik změnit pracovní možnosti místa, které by jinak mnozí znali hlavně jako jednu ze bran Šumavy.
Podnik navíc pokračuje v investicích. Vedle modernizace technologií a automatizace vzniká další výrobní hala, po jejímž dokončení má celková užitná plocha areálu dosáhnout zhruba 45 tisíc metrů čtverečních. Právě dlouhodobý rozvoj je pro člověka, který přemýšlí o změně zaměstnání nebo dokonce o přesunu celé rodiny, důležitější než efektní náborový slogan.
Hledáte práci ve výrobě, vývoji nebo technických profesích?
Aktuální pracovní příležitosti v Rohde & Schwarz Vimperk najdete na www.pracers.cz a vimperk.rohde-schwarz.com.